Atraco

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

El Louvre de París reabre tras el histórico robo

El Louvre de París reabre tras el histórico robo

El Louvre de París reabre tras el histórico robo / THIBAULT CAMUS / AP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

El museo del Louvre fue escenario de un atraco el domingo de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras tres días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

