En Directo
Atraco
Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones
El museo del Louvre fue escenario de un atraco el domingo de varias joyas de "valor inestimable" de la época napoleónica en el que ya ha sido descrito como 'el robo del siglo'. Tras tres días de consternación y polémica por el sistema de protección del museo más visitado del mundo, ha vuelto a abrir sus puertas.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.
La Fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"
La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.
"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.
Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.
En custodia policial durante 96 horas como máximo
Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas. Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.
En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.
El botín, valorado en 88 millones de euros, no ha sido encontrado todavía
Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.
Se teme que las joyas hayan sido despiezadas y fundidas, puesto que es la manera más rápida y fácil de recolocar las piezas en el mercado negro.
Detenidos dos sospechosos por el robo en el Louvre
La investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre se aceleró este sábado cuando uno de los sospechosos trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle.
La directora del museo del Louvre, Laurence des Cars, admite las deficiencias de seguridad pero no la culpa del robo
La comparecencia de la directora del museo del Louvre, Laurence des Cars, ante la Comisión de Asuntos Culturales del Senado francés se saldó con el reconocimiento de falta de recursos del museo pero la falta de responsables del robo. Ante la extrema gravedad y la aparente facilidad del robo, Des Cars ha enumerado las carencias de seguridad y la necesidad de recursos para actualizar las medidas disuasorias. Entre esas medidas urgentes se prevé la instalación de una comisaría dentro del museo. Más información de la corresponsal en París, Leticia Fuentes.
Las alarmas del Louvre funcionaron, pero la seguridad exterior falló
La presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, aseguró este miércoles ante la comisión de Cultura del Senado francés que las alarmas del museo funcionaron durante el robo de joyas del pasado domingo, pero admitió que el sistema de videovigilancia en el exterior es "muy insuficiente" y no permitió una reacción rápida. "Hay algunas cámaras perimetrales, pero están obsoletas [...] Es muy insuficiente y no cubre claramente todas las fachadas del Louvre. Desgraciadamente, en el lado de la galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste", y por lo tanto, no cubría el balcón por donde accedieron los ladrones, añadió, en sus primeras declaraciones públicas desde el hurto.
Las medidas de seguridad urgentes del Louvre costarán al menos 21 millones de euros
Implementar las nuevas medidas de seguridad urgentes en las salas principales del Museo del Louvre costará al menos 12 millones de euros, y las de otras alas del museo sumarán hasta otros nueve millones de euros, según ha explicado el director operativo del museo, Francis Steinbock.
Leticia Fuentes
La directora del Louvre reconoce las carencias de seguridad y la necesidad de mejorar las medidas contra robos
"Contamos con una infraestructura obsoleta que no permite la integración de equipos modernos. También tenemos importantes preocupaciones con respecto a la instalación de puestos de seguridad, que están envejeciendo", insistió Laurence des Cars ante el Senado.
Leticia Fuentes
La dirección del Louvre reconoce las carencias de seguridad del museo en "tecnología digital, herramientas y cámaras"
Francis Steinbock, subadministrador general del Establecimiento Público del Museo del Louvre, compartió su "sensación de consternación" y "gran sorpresa" tras visitar los cinco puestos de mando: "Nos dimos cuenta rápidamente de que el problema no se limitaba al puesto de mando. Se trataba de la infraestructura general en términos de tecnología digital, herramientas y cámaras", afirmó frente a la comisión del Senado.
Leticia Fuentes
La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, admite que "no detectó la llegada de los ladrones a tiempo"
"Las debilidades en nuestra protección perimetral son conocidas y están identificadas", admitió la presidenta del Museo del Louvre ante los senadores, citando un "sistema de video muy deficiente" y un "problema significativo con los puestos de seguridad". Des Cars solicitó frente al Senado la instalación de una "comisaría dentro del museo". "No detectamos a tiempo la llegada de los ladrones... es conocida la debilidad de nuestra protección perimetral". Las cámaras son antiguas y no cubren todas las paredes externas del Louvre. La única cámara sobre la Galería Apolo, donde se produjo el robo, estaba orientada hacia el oeste y no cubría el balcón por donde entraron los ladrones.
