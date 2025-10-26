Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación, detenidos y reacciones

La Fiscalía confirma los arrestos del robo del Louvre, pero lamenta su difusión "precipitada"

La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo los dos arrestos relacionados con el robo de joyas en el Louvre del pasado 19 de octubre, pero lamentó su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas.

"Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", transmitió la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

"Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", agregó.

Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.