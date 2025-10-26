En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Los últimos tres exrehenes israelíes son dados de alta y abandonan el hospital
Al menos un muerto tras un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano
Al menos una persona murió este domingo en un bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Naqoura, en el sur el Líbano, mientras otra persona resultó herida por la explosión de remanentes de guerra, informó el Ministerio de Salud libanés.
El ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo en la ciudad de Naqoura, en el distrito de Tiro, causando un muerto, indicó en un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).
Por otra parte, señaló que un ciudadano resultó herido por "una explosión de restos de guerra en el municipio de Aitaroun", situado también el sur del país, a tres kilómetros de la frontera entre Israel y el Líbano.
El hombre resultó herido mientras prendía fuego a un campo de pasto seco frente a su casa en el municipio cuando "un objeto sospechoso dejado por el enemigo israelí explotó, causándole heridas leves", añadió la ANN.
Egipto envía a Gaza más equipos para ayudar a localizar cadáveres de rehenes
alas cargadoras, excavadoras y vehículos para la eliminación y el transporte de escombros se dirigieron este domingo desde el norte de Egipto hacia el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, para ingresar en Gaza y ayudar en la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes que siguen en la Franja, constató EFE e informaron medios locales.
Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este mediodía desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas.
El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino, constato EFE.
El canal de televisión Al Qahera News, indicó en la noche del sábado que Egipto "ha ofrecido ayuda logística y equipos para ayudar a localizar los cadáveres de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza", y destacó que "esto se produce de cara a la situación de devastación en la que se encuentra" el enclave, tras dos años de bombardeos israelíes.
Las fuentes egipcias no especificaron si El Cairo, que medió en el alto el fuego en Gaza, junto con Estados Unidos, Catar y Turquía, ha enviado también expertos en la búsqueda de cadáveres, o si piensa hacerlo, para acelerar el proceso y agilizar el inicio de negociaciones para una segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.
Rubio afirma que la división de Gaza será temporal
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el sábado que no prevé una división permanente de Gaza, a pesar de que las tropas israelíes permanecen en una zona prioritaria para la reconstrucción.
En virtud de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, las fuerzas israelíes se han retirado a una "línea amarilla", lo que les deja con el control de aproximadamente la mitad de Gaza.
Rubio afirmó que una fuerza internacional, que Estados Unidos y mediadores regionales están intentando construir, se movilizaría para reforzar la seguridad en todo el territorio palestino.
"Creo que, en última instancia, el objetivo de la fuerza de estabilización es mover esa línea hasta que, con suerte, cubra toda Gaza, lo que significa que toda Gaza estará desmilitarizada", declaró Rubio a periodistas en el avión que lo lleva de Israel a Catar.
Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino.
La oficina de Netanyahu ha confirmado a varios medios israelíes esta información, que especifica que además han ingresado varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda.
"Es un equipo técnico. Van a entrar solo para localizar a los rehenes asesinados", ha explicado la oficina de Netanyahu, según recoge el diario 'The Times of Israel'.
El equipo habría recibido información tanto de Israel como del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la posible ubicación de los cuerpos, según recoge el Canal 12 de la televisión israelí.
El acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre incluía la entrega de los rehenes israelíes aún vivos en poder de Hamás así como los cuerpos de 28 rehenes israelíes. Hasta el momento han sido entregados 15 cadáveres, por lo que restarían otros 13.
Ejército israelí afirma haber llevado a cabo un ataque aéreo contra la Yihad Islámica en Gaza
El ejército israelí declaró el sábado que llevó a cabo un ataque aéreo contra un presunto miembro de la Yihad Islámica en el centro de Gaza, a pesar del alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Desde hace dos semanas está en vigor una frágil tregua entre Hamás -aliado de la Yihad Islámica- e Israel, aunque este último se reserva el derecho de defenderse y proteger a sus tropas de ataques.
"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron un ataque preciso en la zona de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, dirigido contra un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica que planeaba llevar a cabo un ataque inminente contra tropas de las FDI", indicó el ejército.
El ataque alcanzó un vehículo civil, hiriendo a cuatro personas, según el hospital Al Awda.
"El hospital recibió a cuatro personas heridas tras el ataque de la ocupación israelí contra un vehículo civil en la zona del Club Al Ahli, en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza", señaló el centro médico.
El ejército añadió que continuará sus operaciones en Gaza "para eliminar cualquier amenaza inmediata" contra sus tropas.
Trump llega a Catar en una breve parada en su viaje a Malasia
El mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó este sábado a Catar en una breve parada técnica de camino a Malasia, durante la que está previsto que se reúna en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.
El Air Force One aterrizó en la base aérea Al Udeid de Catar, a las 20:04 hora local ( 17:04 GMT), en un vuelo de unas seis horas procedente de la base alemana de Ramstein, donde también se detuvo para repostar combustible.
En el encuentro de Trump con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, se espera que participe el secretario de Estado, Marco Rubio, que se unirá a la comitiva presidencial rumbo a Kuala Lumpur, informó la Casa Blanca.
Rubio acompañará al mandatario estadounidense en su viaje oficial a Asia tras pasar dos días en Israel para impulsar el plan de paz propuesto por Trump en Gaza y seguir la implementación del alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja, en el que Catar medió junto a Egipto y EE.UU.
Albanese urge a apoyar la autodeterminación palestina ante un territorio "apocalíptico"
La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, instó este sábado a la comunidad internacional a "apoyar la autodeterminación palestina" ante un territorio que "sigue siendo apocalíptico", durante su intervención en la 23.ª conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela, en Sudáfrica.
"Dos años después del inicio del genocidio, y pese al alto el fuego, la situación en los territorios palestinos ocupados sigue siendo apocalíptica", advirtió al auditorio repleto del Centro de Convenciones de Sandton, con capacidad para diez mil personas, en Johannesburgo.
"El derecho internacional debe actuar: apoyar la autodeterminación palestina no es un acto de caridad, sino una obligación vinculante", añadió. Describió la Franja de Gaza como "un páramo de escombros, desechos y restos humanos, donde los sobrevivientes se aferran a la vida en medio de la enfermedad, la privación y la violencia más brutal que este siglo haya visto".
UNRWA pide que se permita la entrada a Gaza de suministros de invierno para los gazatíes
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) pidió este sábado que Israel permita entrar los suministros de invierno y refugio que permanecen en sus almacenes de Jordania y Egipto bloqueados para la población gazatí, en previsión de que en las próximas semanas empiecen a bajar las temperaturas.
"A medida que se acerca el invierno en Gaza, las personas necesitan cada vez más refugio y calor. Los materiales de refugio y los suministros de invierno para las familias desplazadas están almacenados en los almacenes de UNRWA en Jordania y Egipto", lamentó la agencia en un comunicado en su cuenta de X.
E insistió: "El acceso humanitario de UNRWA debe ser restaurado".
La llegada del alto el fuego en Gaza no ha cambiado la realidad de miles de desplazados que continúan malviviendo en tiendas de campaña precarias, que no les pueden proteger de las adversidades climatológicas.
"La ayuda es significativamente baja, no puede reducir el nivel de hambre, y la situación sigue siendo catastrófica porque no llega lo suficiente", aseguró este jueves en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Despegan dos aviones del Ejército español para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos
Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.
Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde ha explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se trata de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UME "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.
Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando fueron evacuados 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.
También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
