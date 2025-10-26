DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Egipto envía a Gaza más equipos para ayudar a localizar cadáveres de rehenes

alas cargadoras, excavadoras y vehículos para la eliminación y el transporte de escombros se dirigieron este domingo desde el norte de Egipto hacia el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por Israel, para ingresar en Gaza y ayudar en la búsqueda de cadáveres de rehenes israelíes que siguen en la Franja, constató EFE e informaron medios locales.

Tres palas cargadoras, tres excavadoras y ocho camiones para el transporte de escombros cruzaron la frontera este mediodía desde la localidad de Rafah, en el norte del Sinaí y que conecta con Gaza, hacia Kerem Shalom, siendo así el segundo lote de equipo para ese fin enviado por Egipto a la Franja en las últimas 24 horas.

El sábado, nueve vehículos, entre ellos cinco cargadoras y excavadoras, fueron enviados desde Egipto al enclave palestino, constato EFE.

El canal de televisión Al Qahera News, indicó en la noche del sábado que Egipto "ha ofrecido ayuda logística y equipos para ayudar a localizar los cadáveres de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza", y destacó que "esto se produce de cara a la situación de devastación en la que se encuentra" el enclave, tras dos años de bombardeos israelíes.

Las fuentes egipcias no especificaron si El Cairo, que medió en el alto el fuego en Gaza, junto con Estados Unidos, Catar y Turquía, ha enviado también expertos en la búsqueda de cadáveres, o si piensa hacerlo, para acelerar el proceso y agilizar el inicio de negociaciones para una segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.