Elecciones en Argentina

Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei

SONDEOS | ¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina)

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina) / STR / EFE

Este domingo, en el ecuador del mandato del presidente Javier Milei, Argentina celebra elecciones legislativas. Unos comicios de medio término que representan la primera gran prueba de fuego para el dirigente ultra tras la fuerte derrota que su coalición sufrió en septiembre en los comicios de Buenos Aires. En estas elecciones se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, y las últimas encuestas apuntan a un resultado muy igualado entre las dos principales coaliciones, La Libertad Avanza, de Milei, y la peronista Fuerza Patria, que agrupa al kirchnerismo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina.

