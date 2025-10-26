Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei

En Directo
Este domingo, en el ecuador del mandato del presidente Javier Milei, Argentina celebra elecciones legislativas. Unos comicios de medio término que representan la primera gran prueba de fuego para el dirigente ultra tras la fuerte derrota que su coalición sufrió en septiembre en los comicios de Buenos Aires. En estas elecciones se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, y las últimas encuestas apuntan a un resultado muy igualado entre las dos principales coaliciones, La Libertad Avanza, de Milei, y la peronista Fuerza Patria, que agrupa al kirchnerismo.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina.
Abel Gilbert
Milei se juega la gobernabilidad de Argentina en unas elecciones legislativas marcadas por Estados Unidos
Los argentinos acuden este domingo a las urnas para decidir la composición de un nuevo Congreso después de una campaña desapasionada. El ultraderechista Javier Milei espera que el resultado le dé un leve respiro, despeje del horizonte los peores fantasmas de una desestabilización y extienda en el tiempo el respaldo de Donald Trump. Las encuestas han arrojado predicciones contrastantes: desde el colapso del oficialismo hasta su revitalización. Más allá de lo que suceda, flota en el aire una certeza: si quiere sobrevivir hasta 2027, el anarco capitalista necesita formar un nuevo Gobierno a partir del lunes. Esa ha sido la "sugerencia" de Washington que acompañó el salvataje de la economía semanas antes de la contienda. Lea aquí la previa de los comicios, por Abel Gilbert, corresponsal en Buenos Aires.
"Clara vulneración del derecho a informar"
"Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad", afirma el texto difundido.
La organización afirmó también que lo ocurrido "constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino".
Calificó de "inaceptable" que se utilice "el argumento de 'falta de espacio'" para restringir el acceso de los corresponsales.
La asociación solicitó, además, "la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera" y apeló "a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico".
Corresponsales extranjeros denuncian trabas para cubrir comicios legislativos en Argentina
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (Acera) denunció este sábado impedimentos impuestos por el partido del presidente, Javier Milei, a la cobertura periodística extranjera de las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo en el país.
En un comunicado difundido en Buenos Aires, la entidad -que representa a más de noventa periodistas de medios internacionales y cuenta con más de cuarenta años de trayectoria- expresó "su enérgica preocupación y protesta ante los obstáculos impuestos por el oficialismo para la cobertura de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre".
Según explicaron, varios periodistas extranjeros fueron informados este sábado de que sus acreditaciones fueron denegadas, revocadas o canceladas sin justificación y no podrán ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del espacio oficialista, La Libertad Avanza.
Unos 36 millones de electores
Si el resultado se dirime por márgenes estrechos, el lunes puede abrirse una disputa de interpretaciones sin mayorías claras. "No es tan fácil que los agregados permitan leer la elección de un modo unívoco", dijo a la AFP el politólogo Gabriel Vommaro.
Unos 36 millones de electores renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y la tercera parte del Senado en los 24 distritos del país. Los primeros resultados se informarán después de las 21h locales (00H00 GMT).
Argentina celebra unas legislativas clave para la gobernabilidad de Milei
Argentina celebra este domingo elecciones legislativas de medio término en un clima de inestabilidad cambiaria que pone a prueba el programa ultraliberal del presidente Javier Milei, respaldado por un inédito salvavidas financiero de Estados Unidos.
Los comicios son claves para determinar si Milei logra los escaños para sostener sus decretos e impulsar las reformas impositiva, laboral y previsional que marcarán la segunda mitad de su mandato. Un buen resultado "es el que me permita conseguir el tercio para defender las medidas del gobierno", dijo el mandatario en la recta final de la campaña.
Para lograrlo, su pequeño partido, La Libertad Avanza (LLA), necesita sumar aliados de centroderecha que le permitan enfrentar al principal partido opositor, el peronismo de centroizquierda. Pase lo que pase, LLA ganará escaños ya que parte de muy abajo: tiene 37 de 257 diputados y seis de 72 senadores.
