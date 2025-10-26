Elecciones legislativas en Argentina, hoy en directo: sondeos, encuestas, horario de las votaciones y última hora de Javier Milei

"Clara vulneración del derecho a informar"

"Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza, lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad", afirma el texto difundido.

La organización afirmó también que lo ocurrido "constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino".

Calificó de "inaceptable" que se utilice "el argumento de 'falta de espacio'" para restringir el acceso de los corresponsales.

La asociación solicitó, además, "la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera" y apeló "a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico".