Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este sábado el ataque nocturno de Rusia que causó al menos tres muertos y 17 heridos en varios puntos del país invadido por las fuerzas rusas.
"Otro ataque aéreo ruso contra Ucrania, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en Kiev, Dnipró, Járkov, Sumi y otras regiones. Hay muertos y heridos", lamentó Sibiga en su cuenta de X, donde publicó varias imágenes de la destrucción causada por el bombardeo.
"El terror ruso puede y debe detenerse", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió "la acción colectiva" y "una mayor presión sancionadora" contra Rusia, además de "un mayor apoyo energético" y una mayor "capacidad de defensa para Ucrania".
"Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Sibiga terminó su mensaje con una alusión al eventual apoyo internacional a su país para que Ucrania pueda disponer de armas de largo alcance.
Lucas Font
Los aliados de Ucrania confían en desbloquear los activos congelados de Rusia antes de que termine el año
Los países de la llamada “coalición de voluntarios”, liderada por el Reino Unido y Francia, se han mostrado confiados en poder desbloquear los activos congelados a Rusia por Europa antes de que termine el año. Un pronóstico que han lanzado tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a pesar de que los países de la Unión Europea fueron incapaces de alcanzar un acuerdo en este sentido en la reunión celebrada este jueves en Bruselas. Los miembros de la coalición también se han comprometido a reforzar el armamento a Ucrania y han amenazado con nuevas medidas para retirar cuanto antes el petróleo y el gas rusos del mercado global. Más información, aquí.
Zelenski pide sancionar a todas las petroleras y refinerías rusas y a su 'flota fantasma'
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a sus aliados sancionar a todas las petroleras rusas, las refinerías y terminales logísticas y la 'flota fantasma' de Rusia que transporta el crudo y otros combustibles. Zelenski agradeció a Estados Unidos que penalizara a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como las sanciones de la Unión Europea, pero señaló que hay que ir más allá a fin de socavar la financiación de la guerra. El presidente hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, al término de una reunión presencial y telemática de la Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países, sobre todo europeos, aliados de Kiev.
El asesor económico de Putin se reúne con la Administración Trump en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"
El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha remarcado este viernes a su llegada a Estados Unidos que "el lenguaje de la presión no funciona con Rusia" y que cualquier tipo de cooperación económica y comercial con Washington pasa por respetar también los intereses de Moscú. "La cooperación económica entre Moscú y Washington solo se preserva si se trata a Rusia con respeto", ha dicho el asesor económico del presidente ruso Vladimir Putin, desde Nueva York, donde ha viajado a petición de la Administración Trump, que ha decidido no cancelar el viaje a pesar de los últimos desencuentros.
Sánchez reivindica el compromiso de España en apoyar a Ucrania por "una paz justa y duradera"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes en la reunión de la Coalición de Voluntarios, el "compromiso firme" de España con el apoyo a Ucrania en los ámbitos "militares, de formación y de ayuda humanitaria", con el objetivo final de "lograr una paz justa y duradera". El jefe del Ejecutivo ha participado por videoconferencia en la cumbre que se ha celebrado en Londres (Reino Unido), de la que han formado parte el primer ministro británico, Keir Starmer, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos, incluyendo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que se encuentra de visita en Londres.
Un dron ruso provoca daños en el tren que conecta Kramatorsk con Leópolis
Una explosión provocada por un dron ruso rompió este viernes varias ventanas del tren que une la ciudad de Kramatorsk, situada en la región de Donetsk y a apenas una veintena de kilómetros del frente, con la urbe de Leópolis en Ucrania occidental, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia. Según una nota de la compañía, que explica que no ha habido muertos ni heridos en el ataque, el dron iba dirigido contra el tren pero no consiguió alcanzarlo. El tren salió pese a lo ocurrido tal y como estaba previsto en dirección a Leópolis, que está situada cerca de la frontera con Polonia.
Zelenski pide a los aliados apoyar un "desenlace justo" de la guerra que no premie a Rusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a sus aliados de la Coalición de Voluntarios, reunidos en Londres, que apoyen un desenlace de la guerra "justo" para su país que "no recompense" a Rusia ni incentive una futura agresión. "Solo funcionará un solución sólida y justa. Por favor, apóyennos en esto", declaró Zelenski al inaugurar el encuentro presencial y telemático de la Coalición, presidido por el primer ministro británico, Keir Starmer. El presidente ucraniano, que asiste a la cita en persona, avisó de que cualquier plan para un alto el fuego no debe dar a Rusia la impresión de que sale ganando. "Debemos recordar que las cuestiones de integridad territorial o intercambio de territorios no pueden recompensar al agresor ni incentivar ninguna agresión futura", afirmó.
Macron adelanta que Francia suministrará a Ucrania nuevos misiles Aster y cazas Mirage
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este viernes durante una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios que Francia tiene previsto suministrar a Ucrania "en los próximos días" nuevos misiles Aster y aviones de tipo Mirage. "En las próximas semanas, llevaremos a cabo medidas adicionales en materia de financiación. Ayer tuvimos un debate muy largo en el Consejo Europeo", ha explicado el presidente en unas declaraciones recogidas por el Elíseo, agregando que el resto de miembros de la coalición anunciarán otras "iniciativas" para ayudar a Kiev. En la reunión por videoconferencia han estado presentes el primer ministro británico, Keir Starmer, así como el canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos, incluyendo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que se encuentra de visita en Londres.
El otoño complica los avances rusos en el frente ante los ataques de drones
El otoño está complicando los avances rusos en el frente. La menor vegetación es un problema para mimetizar a los hombres frente a la vigilancia de los drones. Las fuerzas rusas continúan incrementando la frecuencia de sus asaltos mecanizados en el este y sur de Ucrania, probablemente aprovechando las condiciones climáticas lluviosas y neblinosas que complican las operaciones con drones ucranianos. Pero paralelamente, la menor vegetación y la bajada de las temperaturas dificulta las acciones de los militares en el frente, ya que son más detectables por los drones. Una brigada ucraniana que opera en dirección a Lyman informó que la falta de follaje otoñal está complicando la capacidad de las fuerzas rusas para evadir los drones ucranianos. Pese a ello, las fuerzas rusas prosiguen su avance en el área táctica de Kostyantynivka-Druzhkivka y cerca de Kupyansk, Siversk y Velykomykhailivka.
El Kremlin desafía a Trump tras las sanciones: "Veremos qué pasará en seis meses"
El Kremlin desafió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las sanciones que adoptó contra las dos mayores petroleras rusas: "Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses". "Ya vemos lo que ocurre ahora y vemos lo que ocurría hace un año, hace dos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a la afirmación de Trump de que "veremos dentro de seis meses" si Rusia es inmune a las sanciones estadounidenses. Peskov añadió: "Dios mediante, veremos qué pasará en seis meses, en un año". "En estos momentos estamos analizando las sanciones (...) Obviamente, haremos lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones. Nosotros no actuamos contra nadie, sino a favor de nosotros mismos. Eso es lo que haremos", afirmó.
