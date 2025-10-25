Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este sábado el ataque nocturno de Rusia que causó al menos tres muertos y 17 heridos en varios puntos del país invadido por las fuerzas rusas.

"Otro ataque aéreo ruso contra Ucrania, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en Kiev, Dnipró, Járkov, Sumi y otras regiones. Hay muertos y heridos", lamentó Sibiga en su cuenta de X, donde publicó varias imágenes de la destrucción causada por el bombardeo.

"El terror ruso puede y debe detenerse", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió "la acción colectiva" y "una mayor presión sancionadora" contra Rusia, además de "un mayor apoyo energético" y una mayor "capacidad de defensa para Ucrania".

"Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sibiga terminó su mensaje con una alusión al eventual apoyo internacional a su país para que Ucrania pueda disponer de armas de largo alcance.