En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
La ONU responde a Rubio que UNRWA "no está vinculada a Hamás" y "seguirá ayudando" en Gaza
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes a través de uno de sus portavoces que la agencia del organismo para los refugiados palestinos (UNRWA) "no está vinculada a Hamás" y que es "la columna vertebral" de las operaciones humanitarias de la ONU en Gaza.
El portavoz, Farhan Haq, respondía así al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien aseguró este viernes que la agencia de la ONU es "subsidiaria de Hamás" y que no desempeñará "ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.
"La UNRWA es la columna vertebral de nuestras operaciones humanitarias en Gaza. Había un pequeño número de miembros del personal de la UNRWA con vínculos creíbles con Hamás, y hemos gestionado la situación y despedido a esas personas. En otros casos, no se encontró ningún vínculo, o no se aportaron pruebas que respaldaran las acusaciones", señaló hoy Haq en una rueda de prensa.
Asimismo, afirmó que la UNRWA, al igual que el resto del sistema de la ONU, está "trabajando en este momento sobre el terreno para ayudar a la población de Gaza" y que "seguirá haciéndolo".
Rubio, que se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "la UNWRA no jugará ningún papel" en el acuerdo de paz, tras ser preguntado si la agencia de la ONU o Hamás participarán en el reparto de ayuda en la Franja.
El secretario de Estado afirmó que la agencia es "subsidiaria de Hamás", según las acusaciones del Gobierno israelí, desmentidas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera que Israel no ha probado sus alegaciones de que empleados de la UNRWA son miembros del grupo islamista.
Hamás traspasará el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas
La organización islamista Hamás anunció este viernes que ha acordado con las facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por "tecnócratas independientes". "Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recoge el comunicado. El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder el Gobierno de Gaza antes de la llegada del actual alto el fuego.
Grupos palestinos acuerdan que Gaza sea gestionada por comité de tecnócratas
Varios movimientos palestinos, incluido Hamás, anunciaron este viernes un acuerdo para que un comité independiente de tecnócratas asuma temporalmente la administración de la Franja de Gaza tras la guerra. Durante una reunión celebrada en El Cairo, los grupos acordaron "ceder la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes", indicó un comunicado de los grupos publicado en el sitio web de Hamás. El comité "gestionará los asuntos de la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales", agregaron los grupos. Las facciones también acordaron una estrategia para "revitalizar la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como único representante legítimo del pueblo palestino". Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, no forma parte de la OLP.
Marco Rubio subraya que la UNRWA no tendrá papel alguno en el reparto de ayuda a Gaza
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este viernes que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a la que acusó de ser "subsidiaria de Hamás", no desempeñará "ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego. Rubio se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump. En una rueda de prensa desde el nuevo Centro de Coordinación Civil- Militar en el sur de Israel, cerca de Gaza, Rubio dijo que "la UNWRA no jugará ningún papel" en el acuerdo de paz, tras ser preguntado si la agencia de la ONU o Hamás participarán en el reparto de ayuda en la Franja.
Israel anuncia la muerte del jefe de operaciones logísticas de Hizbulá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hizbulá en un ataque efectuado este viernes en el sur de Líbano. En un comunicado publicado en su cuenta de X, los militares israelíes han identificado al fallecido como Abbas Hasan Karki, a quien han descrito como el "comandante de logística del Comando del Frente Sur" de Hizbulá. Las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego desde noviembre del año pasado, en una suspensión de sus cruces de bombardeos transfronterizos que comenzaron al principio de la guerra de Gaza. Israel, no obstante, no ha dejado de atacar el sur de Líbano tras denunciar que la organización está intentando recomponer su infraestructura en la zona.
Gaza está sepultada bajo 61 millones de toneladas de escombros
Tras dos años de guerra, Gaza está sepultada bajo más de 61 millones de toneladas de escombros y tres cuartas partes de los edificios quedaron destruidos, según datos de la ONU analizados por AFP. El frágil alto el fuego entre Hamás e Israel, que entró en vigor el 10 de octubre bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, abre el camino a la reconstrucción del territorio devastado. Para ello será necesario gestionar la inmensa cantidad de escombros. A fecha de 8 de julio de 2025, el ejército israelí había dañado o destruido cerca de 193.000 edificios en el densamente poblado territorio, lo que representaba alrededor del 78% de las estructuras existentes antes de que comenzara el conflicto el 7 de octubre de 2023, según el análisis satelital del programa UNOSAT de las Naciones Unidas. En una evaluación de las imágenes de Ciudad de Gaza tomadas los días 22 y 23 de septiembre, la agencia de la ONU estimó que una proporción aún mayor -- el 83% -- de los edificios de la urbe habían sido dañados o destruidos.
La OMS pide la apertura de corredores médicos para evacuar pacientes de Gaza
La apertura de corredores médicos para evacuar a pacientes de la Franja de Gaza supondría un "punto de inflexión" para las 15.000 personas que necesitan tratamiento fuera del territorio devastado por la guerra, afirmó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS apoyó la evacuación médica de casi 7.800 pacientes desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en Gaza en octubre de 2023, que destruyó la infraestructura sanitaria del estrecho territorio palestino. El alto el fuego negociado por Estados Unidos entró en vigor el 10 de octubre, pero la OMS apenas pudo realizar una misión de evacuación médica desde entonces. En esa misión logró evacuar a 41 pacientes críticos y 145 acompañantes.
El Gobierno apuesta por mantener el embargo a Israel hasta que la paz sea definitiva
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este viernes que el Gobierno mantendrá el embargo al comercio de material de guerra con Israel "hasta que tengamos la certeza de que el proceso de paz es definitivo y está consolidado". En declaraciones a los periodistas en Sevilla, preguntada por la investigación por parte de la Audiencia Nacional a la empresa Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí, Montero ha señalado que desconoce los detalles de esta investigación y que es un asunto que corresponde a los poderes judiciales. Ha insistido en que existen normativas para evitar el comercio de material de guerra procedente o con destino a Israel y que el Gobierno español ha sido "ejemplar" en situarse "en el lado correcto de la historia" ante el "genocidio" que había ocurrido en Gaza.
Mueren dos personas en un nuevo bombardeo de Israel contra el sur deL Líbano pese al alto el fuego
Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo en la localidad de Tul, situada en el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 tras más de un año de combates con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.
Rubio entiende la posible anexión israelí de Cisjordania como una amenaza al proceso de paz en Gaza
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha avisado este viernes de que el escenario de una ilegal anexión israelí de Cisjordania representa una amenaza al proceso de paz en la Franja de Gaza, en una continuación del rechazo exhibido por el presidente, Donald Trump, al visto bueno en Parlamento de Israel de una lectura preliminar al proyecto de ley para anexionar este territorio palestino.
- Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- ¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy
- La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
- ¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
- Nuevas imágenes muestran cómo escaparon los ladrones del Louvre con el botín
- DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua