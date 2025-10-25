Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Gaza en ruinas.

Gaza en ruinas. / Ahmad Salem / Bloomberg

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

