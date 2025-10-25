Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Argentina

Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones

ENCUESTAS | ¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina)

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el cierre de campaña del partido La Libertad Avanza este jueves, en Rosario (Argentina) / STR / EFE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este domingo, en el ecuador del mandato del presidente Javier Milei, Argentina celebra elecciones legislativas. Unos comicios de medio término que representan la primera gran prueba de fuego para el dirigente ultra tras la fuerte derrota que su coalición sufrió en septiembre en los comicios de Buenos Aires. En estas elecciones se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado, y las últimas encuestas apuntan a un resultado muy igualado entre las dos principales coaliciones, La Libertad Avanza, de Milei, y la peronista Fuerza Patria, que agrupa al kirchnerismo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre las elecciones legislativas en Argentina.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  5. Trump descarta ahora reunirse con Putin en Hungría: 'No es necesario
  6. La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
  7. ¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
  8. Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: 'La verdad triunfará

Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones

Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones

Giorgia Meloni: estabilidad a la italiana

Giorgia Meloni: estabilidad a la italiana

Muere Sikirit, la reina madre de Tailandia conocida como la 'Jackie Kennedy de Asia' por su estilo y belleza

Muere Sikirit, la reina madre de Tailandia conocida como la 'Jackie Kennedy de Asia' por su estilo y belleza

Los aliados de Ucrania confían en desbloquear los activos congelados de Rusia antes de que termine el año

Los aliados de Ucrania confían en desbloquear los activos congelados de Rusia antes de que termine el año

La Administración Trump impone sanciones económicas a Petro tras acusarlo de "líder del narcotráfico"

La Administración Trump impone sanciones económicas a Petro tras acusarlo de "líder del narcotráfico"

EEUU despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

EEUU despliega en el Caribe su mayor portaaviones en medio de la tensión con Venezuela

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"