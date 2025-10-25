Elecciones legislativas en Argentina, en directo: encuestas, sondeos y última hora de Javier Milei y las votaciones

La intervención de EEUU: Trump y Bessent

La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.

Trump llegó a decir que Argentina "se está muriendo" y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EE.UU. no quiere más "naciones fallidas" ni el regreso del peronismo.

Desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina ha firmado un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI y un 'swap' -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por otros 20.000 millones con EE.UU.. Además, el Tesoro estadounidense ha realizado compras millonarias de pesos argentinos para evitar su desplome y Bessent ha gestionado personalmente más auxilios financieros con instituciones privadas.

En consecuencia, Argentina es una de las naciones más endeudadas del mundo y la que más debe al FMI, más de 56.820 millones de dólares a día de hoy. Los intereses estadounidenses en Argentina responden, según expertos consultados por EFE, a evitar la expansión de China en Latinoamérica, con la vista puesta en los recursos de este gran país sudamericano.