Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

EEUU prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que será necesaria una resolución para los países que quieran participar económicamente o con personal

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibe al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio / HAIM ZACH (GPO)

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha explicado este sábado que están ya trabajando en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre entre Israel y las milicias de la Franja de Gaza.

Rubio ha indicado que abordarán esta cuestión este mismo domingo en un encuentro en Catar. "Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, o ambas, van a necesitarlo (una resolución de la ONU) porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", ha declarado durante su viaje entre Israel y Catar, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

Por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha informado de que Rubio ha hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y han tratado "nuestras gestiones colectivas para aplicar el Plan Integral para Terminar con el Conflicto en Gaza del presidente Donald Trump" y ha reafirmado la "relación estratégica entre Estados Unidos e Israel".

La parte de Israel ha destacado que Netanyahu y Rubio han tratado sobre el viaje del político estadounidense a Israel. Así, el primer ministro israelí ha dado las gracias a Rubio por su apoyo y le ha invitado a volver a visitar el país. Han expresado además su compromiso para seguir con la "estrecha cooperación y fomentar los intereses y valores comunes que unen a Estados Unidos y a Israel, en primer y más importante lugar la vuelta de los rehenes caídos, así como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza".

TEMAS

  1. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. ¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy
  5. La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
  6. ¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
  7. Nuevas imágenes muestran cómo escaparon los ladrones del Louvre con el botín
  8. DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

EEUU prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

EEUU prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Milei se juega la gobernabilidad de Argentina en unas elecciones legislativas marcadas por Estados Unidos

Milei se juega la gobernabilidad de Argentina en unas elecciones legislativas marcadas por Estados Unidos

La izquierdista Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales en Irlanda con el apoyo del Sinn Féin

La izquierdista Catherine Connolly gana las elecciones presidenciales en Irlanda con el apoyo del Sinn Féin

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

DIRECTO GAZA | Hamás acepta traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de tecnócratas

Así es USS Gerald R. Ford, el portaaviones “más letal” de EEUU, que Trump ha enviado al Caribe

Así es USS Gerald R. Ford, el portaaviones “más letal” de EEUU, que Trump ha enviado al Caribe

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos