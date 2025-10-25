El falso detective del asalto al Louvre incendia las redes: todos los bulos del robo en París

Desde el expresidente francés Nicolas Sarkozy convertido en falso ladrón de joyas hasta los falsos anuncios de detenciones de los delincuentes en TikTok, el espectacular robo en el Museo del Louvre, el domingo en París, ha inspirado masivamente a internautas de todo el mundo, entre parodias, memes y bulos.

En pocos días, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos humorísticos, como una Mona Lisa fugada esperando el autobús frente al museo, una Torre Eiffel robada en helicóptero o una Pantera Rosa trepando por la escalera del montacargas usado por los ladrones...

El robo también dio origen a un meme que ha dado la vuelta al mundo, con al menos cinco millones de visualizaciones para un mensaje en inglés en X que presenta como un "French detective" encargado de la investigación a un joven con sombrero y un look elegante deliciosamente anticuado, pasando frente a unos policías apostados ante el Louvre y captados por la agencia de prensa AP.

Turns out the viral Louvre "detective" was just a rando walking around pic.twitter.com/4MC6rKlKaz — François Valentin (@Valen10Francois) October 23, 2025

Aprovechando la coincidencia con otra noticia —el encarcelamiento el martes en París del expresidente francés Nicolas Sarkozy—, internautas compartieron en Facebook un video generado por IA que lo muestra como ladrón de las célebres joyas, valoradas en 88 millones de euros.

"Me trataron como a un delincuente, ahora les acabo de dar una respuesta de delincuente", dice el video manipulado. En cuanto a Carla Bruni, cantante y esposa del expresidente, su imagen ha sido alterada, con bigote incluido, para pedir la liberación de su marido a cambio de las joyas que habría robado.

En la misma línea, un falso video del presidente francés Emmanuel Macron también disfrazado de ladrón, con lo que parece ser una diadema real perteneciente al botín sobre la cabeza, ha acumulado 20.000 compartidos en cuatro días en TikTok.