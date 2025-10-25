Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

El Ministerio de Defensa ha realizado operaciones similares en los últimos años, salvando a una treintena de menores

Una fotografía de archivo de un avión A400 como el que ha despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente heridos.

Una fotografía de archivo de un avión A400 como el que ha despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente heridos. / Ministerio de Defensa / EFE

Europa Press

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UME "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.

Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.

También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. ¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy
  5. La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
  6. ¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
  7. Nuevas imágenes muestran cómo escaparon los ladrones del Louvre con el botín
  8. DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Venezuela retira el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad

Venezuela retira el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad

El falso detective del asalto al Louvre incendia las redes: todos los bulos del robo en París

El falso detective del asalto al Louvre incendia las redes: todos los bulos del robo en París

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

Catherine Connolly, abanderada de la izquierda, será la nueva presidenta de Irlanda

Catherine Connolly, abanderada de la izquierda, será la nueva presidenta de Irlanda

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

DIRECTO UCRANIA | El asesor económico de Putin negocia en EEUU: "La presión no funciona con Rusia"

Gira por Asia: Malasia, Japón y Corea del Sur preparan la alfombra roja para Trump

Gira por Asia: Malasia, Japón y Corea del Sur preparan la alfombra roja para Trump

Kamala Harris vuelve a amagar con presentarse a las elecciones en 2028

Kamala Harris vuelve a amagar con presentarse a las elecciones en 2028

Un temporal causa graves inundaciones en Buenos Aires en víspera de las elecciones legislativas

Un temporal causa graves inundaciones en Buenos Aires en víspera de las elecciones legislativas