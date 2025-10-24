Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Von der Leyen dice que aunque hay acuerdo sobre los préstamos a Ucrania, falta el "cómo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que los líderes europeos han llegado a un acuerdo sobre los préstamos de reparación para Ucrania financiados con los activos rusos inmovilizados, pero añadió que aún es necesario seguir trabajando en el cómo aplicar este plan. En la rueda de prensa final tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este jueves, Von der Leyen afirmó que se ha llegado a un acuerdo sobre el "qué: los préstamos de reparación", aunque "resta trabajar en el cómo: cómo lo hacemos posible y cómo es la mejor manera de avanzar". En el texto de conclusiones aprobado en esta cita, los líderes de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea que presente lo antes posible "opciones de apoyo financiero" para Ucrania sin llegar a solicitarle una propuesta concreta para dar un préstamo al país financiado con los activos rusos inmovilizados, como se había contemplado en un principio.