Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski agradece que España se una a la compra de armas estadounidenses para Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este jueves su agradecimiento a España por anunciar que se une al programa orquestado por la OTAN para que los aliados compren a Estados Unidos armamento para enviar a Ucrania, conocido como PURL. "Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que se han sumado al programa PURL, gracias al cual adquirimos misiles estadounidenses para los sistemas Patriot, y estamos agradecidos a Finlandia y España por haberse sumado a este programa", indicó Zelenski durante una rueda de prensa tras participar en una reunión del Consejo Europeo. Los líderes de la Unión Europea celebran hoy una cumbre en Bruselas en la que han abordado de forma prioritaria su apoyo a Ucrania y a la que han invitado a Zelenski.
Lituania protesta por incursión de dos aviones rusos en su territorio
Las autoridades lituanas protestaron "fuertemente" y convocaron el jueves por la noche al encargado de negocios de la embajada de Rusia para dar explicaciones sobre una incursión en el espacio aéreo de Lituania de dos aviones rusos. El jueves por la tarde, un aparato Sujoi SU-30, "probablemente durante un entrenamiento y un repostaje" en vuelo y un avión de repostaje IL-78 penetraron en el territorio lituano unos 700 metros y lo dejaron 18 segundos más tarde, cerca de la pequeña ciudad de Kybartai, según un comunicado del ejército lituano. Dos cazas Eurofighter Typhoon españoles que efectuaban una misión de policía aéreo de la OTAN en los países bálticos "fueron desplegados" de inmediato en la zona del incidente.
Von der Leyen dice que aunque hay acuerdo sobre los préstamos a Ucrania, falta el "cómo"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que los líderes europeos han llegado a un acuerdo sobre los préstamos de reparación para Ucrania financiados con los activos rusos inmovilizados, pero añadió que aún es necesario seguir trabajando en el cómo aplicar este plan. En la rueda de prensa final tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este jueves, Von der Leyen afirmó que se ha llegado a un acuerdo sobre el "qué: los préstamos de reparación", aunque "resta trabajar en el cómo: cómo lo hacemos posible y cómo es la mejor manera de avanzar". En el texto de conclusiones aprobado en esta cita, los líderes de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea que presente lo antes posible "opciones de apoyo financiero" para Ucrania sin llegar a solicitarle una propuesta concreta para dar un préstamo al país financiado con los activos rusos inmovilizados, como se había contemplado en un principio.
Zelenski y la Coalición de Voluntarios analizan cómo aumentar la presión sobre Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participa este viernes en Londres en una reunión de la Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, para analizar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra. El primer ministro británico, Keir Starmer, presidirá la cita presencial y telemática en el ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia. Starmer urgirá a los socios a tomar medidas para eliminar el petróleo y el gas rusos del mercado, usar los activos rusos confiscados para financiar la defensa ucraniana y enviar al país armamento de largo alcance, según un comunicado difundido por Downing Street.
Bélgica insiste en riesgos de usar activos rusos y plantea como alternativa emitir deuda
El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, subrayó hoy los riesgos que ve ante la posibilidad de que la Unión Europea utilice los activos inmovilizados de Rusia que se encuentran en su país para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, y planteó como posible alternativa la emisión de deuda conjunta en el club comunitario, como sucedió a raíz del coronavirus. No obstante, recalcó que para la emisión de la deuda sería necesaria la unanimidad de todos los Estados miembros. El político recalcó tras la cumbre europea celebrada en Bruselas que no hay respuestas claras a si usar los activos soberanos rusos inmovilizados para dar un préstamos a Ucrania es o no legal. Añadió que, en cualquier caso, si finalmente se lleva a cabo, Bélgica quedará "enterrada en litigación".
