Guerra comercial

Trump corta toda negociación comercial con Canadá por el uso "fraudulento" de las palabras de Reagan sobre aranceles

El presidente de EEUU argumenta que el Gobierno de Ontario ha usado un anuncio en el que el exmandatario calificaba de negativos los gravámenes

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Adrian Wyld/Canadian Press via Z / DPA

EFE

Washington
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha suspendido las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá y lo ha justificado con el argumento de que el vecino del norte "ha utilizado fraudulentamente un anuncio" en el que aparece el expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

En una publicación en su red social Truth Social la noche del jueves, Trump aseguró: "Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EEUU". En esta línea, añadió que "debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con canadá quedan terminadas".

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.

El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Ronald Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que se está tergiversado.

