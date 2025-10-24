DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

La actriz Hiba Abouk dice que la quitaron de una serie en Francia por su apoyo a Palestina

La actriz española Hiba Abouk admite por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado la "quitaron" de un papel en una serie en Francia tras pronunciarse públicamente en apoyo a Palestina, pero es algo de lo que se alegra: "Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada". "En el momento histórico en el que nos encontramos me parece bastante fundamental apoyar la causa palestina, hay un genocidio en Gaza y eso no podemos echar los ojos a un lado (...) Entonces, yo a partir del momento en el que tomo esa decisión, me olvido de la actriz que soy, no me interesa la Hiba actriz", dice desde la ciudad egipcia de El Gouna, dónde ha sido invitada para la octava edición del festival de cine de la localidad. "Obviamente que te cierra puertas", ya que "todo el mundo lo sabe, que hay un 'lobby'. En España no tanto con lo cual por ahí tengo muchísima suerte, pero en Francia, donde yo he trabajado mucho, hay un 'lobby' judío en el mundo del cine muy establecido".