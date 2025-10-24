DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

En Directo
Con el plan plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeanzo Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
La actriz Hiba Abouk dice que la quitaron de una serie en Francia por su apoyo a Palestina
La actriz española Hiba Abouk admite por primera vez en una entrevista a EFE que el año pasado la "quitaron" de un papel en una serie en Francia tras pronunciarse públicamente en apoyo a Palestina, pero es algo de lo que se alegra: "Todo el mundo que me cierre alguna puerta por ese motivo, estoy encantada". "En el momento histórico en el que nos encontramos me parece bastante fundamental apoyar la causa palestina, hay un genocidio en Gaza y eso no podemos echar los ojos a un lado (...) Entonces, yo a partir del momento en el que tomo esa decisión, me olvido de la actriz que soy, no me interesa la Hiba actriz", dice desde la ciudad egipcia de El Gouna, dónde ha sido invitada para la octava edición del festival de cine de la localidad. "Obviamente que te cierra puertas", ya que "todo el mundo lo sabe, que hay un 'lobby'. En España no tanto con lo cual por ahí tengo muchísima suerte, pero en Francia, donde yo he trabajado mucho, hay un 'lobby' judío en el mundo del cine muy establecido".
Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania
Más de una decena de países árabes e islámicos han condenado "enérgicamente" este jueves la aprobación en primera lectura por parte del Parlamento de Israel de un proyecto de ley sobre la anexión de Cisjordania, que ha provocado críticas tanto de la Autoridad Palestina y Hamás, como de miembros de la Administración de Donald Trump. Un total de 14 países, incluyendo Arabia Saudí, Jordania o Turquía, han destacado que estos proyectos de ley constituyen una "flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", así como los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según reza un comunicado conjunto firmado también por la Liga de Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica.
Enviado de la ONU califica de "frágil" la tregua en Gaza y pide más acceso humanitario
El enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó este jueves que el alto el fuego en Gaza ofrece una "oportunidad excepcional" para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos pero advirtió de que la tregua es "frágil" y "precaria". "Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia", dijo Alakbarov en el Consejo de Seguridad, y agregó que el alto el fuego es "extremadamente frágil" y que "debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto". El enviado especial elogió los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, y calificó el alto el fuego como "un avance crucial" que debe consolidarse "mediante la moderación y la cooperación".
Las autoridades gazatíes afirman que la prórroga a la entrada de prensa busca "ocultar crímenes" de Israel
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha condenado este jueves "una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar sus crímenes" tras la decisión del Tribunal Supremo de Israel de otorgar al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza. "Condenamos la continua prohibición de entrada a la prensa extranjera a la Franja de Gaza por parte de la ocupación, y rechazamos en particular la decisión del llamado Tribunal Supremo de Israel", ha declarado la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza a través de su canal en Telegram. "Consideramos esta decisión una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar y evadir sus crímenes, y una consolidación de la política de censura informativa que ha practicado desde el estallido de su guerra criminal contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha agregado.
