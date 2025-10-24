Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrategia publicitaria

La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad

Los dueños de Böcker de Werne argumentan que valoraron la ausencia de daños personales para hacer una campaña con "sentido del humor"

Nuevas imágenes revelan cómo escaparon los ladrones del Louvre

Nuevas imágenes revelan cómo escaparon los ladrones del Louvre

Lucía Feijoo Viera

Redacción

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La empresa Böcker de Werne, ubicada en Renania del Norte-Westfalia, ha tenido la brillante idea al ver una de sus antiguas grúas Agilo en fotos del robo en el Museo del Louvre en París: usar la imagen como publicidad.

«No queríamos faltarle al respeto a los franceses, pero como nadie salió herido y hay tanta basura en el mundo ahora mismo, pensamos que un poco de humor nos vendría bien», dice Alexander Böcker, de 42 años, junto a su esposa, Julia Scharwatz.

Los perfiles de Instagram y Facebook de la compañía ahora muestran una foto de esa misma grúa frente a la entrada lateral del Louvre, junto con el ingenioso mensaje: "¡Cuando hay que hacerlo rápido! El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kilogramos a 42 metros/minuto, en silencio gracias a su motor eléctrico de 230 V".

"Silenciosa como un susurro", añade el texto.

Todo este golpe de efecto recuerda un poco a los anuncios de Sixt, que también utilizan repetidamente eventos sociales, con toques de tragedia y comedia, para sus anuncios de coches de alquiler. La propia Sixt comentó la publicación de la compañía Böcker con un GIF humorístico que dice: "¡Te estamos vigilando!".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. Encuestas de las elecciones en Argentina 2025 hoy: así están los sondeos
  5. Trump descarta ahora reunirse con Putin en Hungría: 'No es necesario
  6. La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
  7. ¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
  8. Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: 'La verdad triunfará

DIRECTO GAZA | La crisis humanitaria empeora en Gaza pese al alto al fuego

DIRECTO GAZA | La crisis humanitaria empeora en Gaza pese al alto al fuego

¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy

¿Quién ganará las elecciones en Argentina 2025? Así están las encuestas hoy

La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad

La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad

La Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armas israelí

La Audiencia Nacional imputa al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armas israelí

Rosa Maria Calaf y Jon Sistiaga: "Solo la buena información nos hará auténticamente libres"

Rosa Maria Calaf y Jon Sistiaga: "Solo la buena información nos hará auténticamente libres"

Bannon revela que hay un "plan" de golpe de Estado en EEUU para que Trump sea presidente en 2028

Bannon revela que hay un "plan" de golpe de Estado en EEUU para que Trump sea presidente en 2028

Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"

Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"

Terremotos hoy, 24 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 24 de octubre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real