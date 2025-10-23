Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump dice que líder chino Xi podría tener una "gran influencia" sobre Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su homólogo chino, Xi Jinping, podría tener una "gran influencia" sobre el líder ruso Vladimir Putin, en relación con los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. "Creo que él puede tener una gran influencia sobre Putin... Miren, es un hombre respetado. Es un líder muy fuerte, un país muy grande. Sí, creo que puede tener una gran influencia. Y ciertamente hablaremos sobre Rusia, Ucrania", dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca. Los comentarios de Trump se dan días antes de un encuentro programado entre el líder estadounidense y su par chino en Corea del Sur, al margen de la cumbre anual de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Trump contaba con la química personal para entenderse con Putin en busca de un acuerdo de paz en Ucrania, pero ha sido frustrado una y otra vez por el líder ruso.
La UE acuerda imponer nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania
La Unión Europea acordó este miércoles imponer nuevas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania destinadas a lastrar los ingresos de Moscú por la venta de hidrocarburos, informó Dinamarca, que tiene la presidencia rotativa del bloque. Estas sanciones incluyen la prohibición de la importación de gas natural de Rusia para 2027 y medidas adicionales contra la denominada flota fantasma de petroleros que supuestamente Moscú utiliza para eludir las sanciones de los países occidentales Además, los 27 países del bloque quieren restringir los viajes de los diplomáticos rusos en Europa.
EEUU anuncia un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este miércoles que Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.
Starmer y Merz departen sobre Ucrania antes de la reunión de la Coalición de Voluntarios
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, conversó este miércoles en Londres con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre Ucrania antes de la próxima reunión de socios de la Coalición de Voluntarios, prevista este viernes, según informó Fowning Street en un comunicado. Ambos mandatarios se reunieron este miércoles en la capital británica en los márgenes de la cumbre de los Balcanes Occidentales y aprovecharon para tratar, además de los puntos de la cita, como la cooperación entre socios, la migración o la seguridad europea, otros temas como la guerra en Ucrania o el conflicto en Oriente Próximo.
Un muerto y un herido tras ataque de dron ucraniano en región fronteriza rusa de Briansk
Un civil ruso murió y otro resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogmoaz. "El régimen de Kiev continua perpetrando crímenes inhumanos contra civiles. El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze a civiles de la localidad de Andréikovichi del distrito Pogarski. A consecuencia de las acciones terroristas, lamentablemente, murió un civil", escribió en su canal de Telegram. Según Bogomaz, otro civil resultó herido.
Los drones vigilan e impiden reparaciones en las infraestructuras energéticas
Los drones rusos vigilan e impiden reparaciones en las infraestructuras energéticas de Ucrania. Es la estrategia para dejar a oscuras y sin calefacción a Ucrania en plena guerra invernal. El Ministerio de Energía de Ucrania informó esta semana de que las fuerzas rusas están volando drones sobre las instalaciones eléctricas dañadas para evitar que Ucrania repare sus instalaciones energéticas y que no hay objetivos militares cerca de las instalaciones energéticas que las fuerzas rusas están atacando. La agencia de noticias Bloomberg informó que los ataques rusos habían eliminado aproximadamente el 60% de la producción de gas natural de Ucrania, lo que probablemente obligará a Ucrania a gastar 1.900 millones de euros en importaciones de combustible en el invierno de 2025-2026. La actual y cada vez más intensa campaña de ataques de largo alcance de Rusia contra Ucrania es solo un indicador del desinterés del Kremlin en la paz.
Rutte niega que su visita a EEUU sea una señal de preocupación ante la guerra de Ucrania
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó este miércoles que su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda verse como una señal de preocupación días después de la visita a la Casa Blanca del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que concluyó sin avances hacia un cese el fuego. Preguntado sobre si su llegada a Washington para dialogar sobre el fin de la guerra en Ucrania con el mandatario estadounidense podría ser una indicación de que la conversación entre Trump y Zelenski no terminó tan bien como se esperaba, Rutte contestó que "no, en absoluto". "Esto ya estaba planeado. Estuve intercambiando mensajes de texto con el presidente después del enorme éxito en Gaza y dijimos: 'Oye, celebremos una reunión en Washington para hablar sobre cómo podemos implementar su visión de paz en Ucrania'", dijo el secretario de la Alianza en una rueda de prensa tras un encuentro con legisladores en el Senado.
Líderes de UE arropan mañana a Zelenski y esperan dar impulso al préstamo para Ucrania con activos rusos
Los líderes de la Unión Europea exhibirán este jueves su apoyo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al que arroparán en la idea de que toda negociación de paz parta de la situación actual sobre el terreno y no de cesiones de territorio a Rusia, en una cumbre en la están llamados a concretar el préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados.
La UE critica que Putin sigue en "el lenguaje de la guerra" pese a los esfuerzos de EEUU
La Unión Europea ha criticado este miércoles que Rusia sigue sin estar interesada en parar la guerra en Ucrania, recalcando que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue manejando "el lenguaje de la guerra" pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un alto el fuego. "Ucrania quiere la paz, Europa quiere la paz, Estados Unidos quiere la paz, y por eso damos la bienvenida a la iniciativa del presidente Trump para alcanzar finalmente este objetivo. Pero lo que vemos por parte de Rusia es un lenguaje de la guerra", ha afirmado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en rueda de prensa desde Bruselas.
La Comisión de Defensa del Congreso apoya a Ucrania y condena los ataques rusos a la UE
La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP en la que se reafirma el compromiso de España con Ucrania y se condena el creciente número de ataques híbridos perpetrados por Rusia contra los países de la Unión Europea. Una iniciativa que ha salido adelante con 30 votos a favor y 5 abstenciones y en la que se reconoce que Ucrania, como víctima de la agresión de Rusia, "tiene el derecho inmanente de legítima defensa, en consonancia con el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas".
