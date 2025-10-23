Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk.

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk. / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

DIRECTO GAZA | El Parlamento israelí impulsa proyectos de ley que buscan anexionar Cisjordania

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

Trump critica de nuevo a España por no aumentar el gasto en defensa: "No juega en equipo"

Un muerto y varios heridos en un tiroteo en la ciudad alemana de Hannover

EEUU sanciona a las dos principales petroleras rusas por la "falta de compromiso" de Moscú para acabar con la guerra de Ucrania

La UE y Egipto unirán fuerzas para contribuir a la reconstrucción de Gaza si se mantiene el alto el fuego

¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest

