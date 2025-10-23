Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Rutte niega que su visita a EEUU sea una señal de preocupación ante la guerra de Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó este miércoles que su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda verse como una señal de preocupación días después de la visita a la Casa Blanca del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que concluyó sin avances hacia un cese el fuego. Preguntado sobre si su llegada a Washington para dialogar sobre el fin de la guerra en Ucrania con el mandatario estadounidense podría ser una indicación de que la conversación entre Trump y Zelenski no terminó tan bien como se esperaba, Rutte contestó que "no, en absoluto". "Esto ya estaba planeado. Estuve intercambiando mensajes de texto con el presidente después del enorme éxito en Gaza y dijimos: 'Oye, celebremos una reunión en Washington para hablar sobre cómo podemos implementar su visión de paz en Ucrania'", dijo el secretario de la Alianza en una rueda de prensa tras un encuentro con legisladores en el Senado.