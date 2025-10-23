Rusia
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional
EFE
Moscú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- ¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas
- Encuestas de las elecciones en Argentina 2025 hoy: así están los sondeos
- ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
- ¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?
- Trump descarta ahora reunirse con Putin en Hungría: 'No es necesario
- Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: 'La verdad triunfará