Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rusia

Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

Afirma que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin. / Europa Press

EFE

Moscú
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.

Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. ¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas
  4. Encuestas de las elecciones en Argentina 2025 hoy: así están los sondeos
  5. ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
  6. ¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?
  7. Trump descarta ahora reunirse con Putin en Hungría: 'No es necesario
  8. Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: 'La verdad triunfará

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la actuación del TC frente al último recurso de Otegi

Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas

Rusia asesina a dos periodistas locales en el este de Ucrania

Rusia asesina a dos periodistas locales en el este de Ucrania

DIRECTO GAZA | Marco Rubio aterriza en Israel para supervisar acuerdo de paz

DIRECTO GAZA | Marco Rubio aterriza en Israel para supervisar acuerdo de paz

Trump avisa a Israel de que perderá "todo" su apoyo si se anexiona Cisjordania

Trump avisa a Israel de que perderá "todo" su apoyo si se anexiona Cisjordania

El Papa y el rey Carlos III escenifican en el Vaticano una "histórica" reconciliación entre católicos y anglicanos

El Papa y el rey Carlos III escenifican en el Vaticano una "histórica" reconciliación entre católicos y anglicanos

El Papa León XIV y los Reyes de Reino Unido protagonizan un histórico encuentro en el Vaticano

El Papa León XIV y los Reyes de Reino Unido protagonizan un histórico encuentro en el Vaticano