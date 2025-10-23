DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes fueron liberados. La mediación internacional será clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Rubio viaja de hoy al sábado a Israel para apoyar implementación del plan de paz de Trump El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este miércoles a Israel, donde estará hasta el próximo sábado, para apoyar la implementación del plan de paz para Gaza del presidente, Donald Trump, según confirmó el Departamento en un comunicado. "Durante su visita, el secretario reafirmará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio", informó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott. El Departamento lo confirmó después de que lo avanzara la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, quien dijo que el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este viernes.

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha evacuado este miércoles de la Franja de Gaza a más de 40 pacientes críticos en la primera operación de este tipo desde la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 9 de octubre, pero ha alertado de que faltan cerca de 15.000 heridos pendientes de su salida. "La OMS ha dirigido hoy la evacuación médica de 41 pacientes críticos y 145 acompañantes de Gaza, la primera desde el alto el fuego", ha anunciado el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través de la red social X. Con todo, ha alertado de que "alrededor de 15.000 pacientes siguen esperando la aprobación para recibir atención médica" fuera del enclave palestino. "Seguimos pidiendo a los países que muestren su solidaridad y que se abran todas las vías para agilizar la evacuación médica", ha subrayado al hilo.

Rubio dice que los planes de anexión de Israel en Cisjordania "amenazan" el acuerdo de paz El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, alertó el miércoles que Israel amenaza el acuerdo de paz promovido por el presidente Donald Trump, luego de que el país diera un paso hacia la anexión de Cisjordania. El parlamento israelí votó el miércoles dos proyectos de ley para anexar la Cisjordania ocupada, una semana después de que Trump impulsara un acuerdo con el fin de terminar la ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza como retaliación al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. "Creo que el presidente se ha asegurado que eso no sea algo que podamos apoyar en este momento", dijo Rubio a periodistas mientras se dirigía a Israel.

Guterres insta a Israel a "cumplir con sus obligaciones" tras la decisión de la CIJ sobre ayuda en Gaza El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este miércoles a Israel a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del Derecho Internacional después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya determinado que tiene la obligación de facilitar la distribución de ayuda a la población de la Franja de Gaza, incluyendo la ofrecida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). "Llega en un momento en que estamos haciendo todo lo posible para aumentar nuestra ayuda humanitaria a Gaza, por lo que la opinión consultiva es decisiva para abordar la trágica situación que aún vive la población", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

Hamás condena el proyecto israelí para anexionar Cisjordania: "Es nulo e ilegítimo" La organización islamista Hamás considera que el proyecto de ley israelí aprobado en primera lectura este miércoles en la Knéset (Parlamento israelí) para anexionar Cisjordania es "nulo, sin valor e ilegítimo". "Afirmamos que los frenéticos intentos de la ocupación por anexionar las tierras de Cisjordania son nulos, sin valor e ilegítimos. No cambiarán el hecho de que Cisjordania es tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024", recoge su comunicado. Asimismo, los islamistas hicieron referencia a otro proyecto de ley aprobado también en primera lectura y promovido por uno de los líderes de la oposición israelí, Avigdor Libermand, para anexionarse el conocido gran asentamiento israelí Ma'ale Adumim de Cisjordania.

El plan de tregua en Gaza es insuficiente frente al "genocidio", dice relatora de la ONU La relatora de la ONU Francesca Albanese criticó este miércoles el acuerdo de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que esta experta califica como un "genocidio" del pueblo palestino. Una frágil tregua rige actualmente en la Franja de Gaza, resultado de un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra y también incluye la liberación de los rehenes así como la futura reconstrucción del devastado territorio palestino. El plan es "absolutamente inadecuado y no cumple con el derecho internacional", afirmó Albanese, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados. Es necesario comprometerse a "poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización", declaró Albanese a los periodistas desde Sudáfrica.

El príncipe heredero saudí se reunirá con Trump en Washington en noviembre El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reunirá con Donald Trump el 18 de noviembre en Washington, según informó a AFP el martes una fuente del Gobierno saudí. Llegará a Estados Unidos el 17 de noviembre y se reunirá con el presidente estadounidense al día siguiente, indicó la fuente bajo condición de anonimato.

Israel alega que la CIJ está politizada y niega que incumpla el derecho internacional Israel rechazó este miércoles como una imposición "política" las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinaron que, como potencia ocupante, debe aceptar y facilitar la entrada de ayuda en Gaza, incluida a través de la UNRWA, y no utilizar el hambre como arma de guerra. "Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional'", dijo en X el Ministerio de Exteriores.

La Corte Internacional de Justicia insta a que Israel garantice las "necesidades básicas" de la población en Gaza La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles a Israel de que, como potencia ocupante de los territorios palestinos, está "obligada a garantizar las necesidades básicas" de la población local en la Franja de Gaza, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. Además, el tribunal consideró que la ONU, a través de la UNRWA, ha sido un "proveedor esencial" de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza.