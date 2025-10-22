Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
La FIS excluye a rusos y bielorrusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo
Los deportistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno del próximo año en Milán-Cortina d'Ampezzo en las competiciones de esquí y snowboard por lo que no podrán estar en el evento, según indicó este martes la Federación Internacional de Esquí (FIS). La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico, de estilo libre y el snowboard, recalcó que su consejo votó "no facilitar la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia como Atletas Individuales Neutrales" en sus pruebas de clasificación de la FIS", lo que de hecho les excluye también de los Juegos.
Trump asegura sobre su cumbre aplazada con Putin: "No quiero una reunión desperdiciada"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev. "No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza. "Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente", dijo el republicano durante un acto en la oficina presidencial estadounidense para celebrar la festividad india del Diwali.
Al menos dos muertos en un ataque nocturno con misiles y drones contra Kiev
Al menos dos personas murieron durante la madrugada del miércoles en Kiev en un ataque con misiles y drones, según informó el jefe de la administración de la región a la que pertenece la capital, Timur Tkachenko. Tkachenko y el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, explicaron que el ataque provocó un incendio en los pisos octavo y noveno de un edificio de viviendas y daño otras infraestructuras residenciales del distrito de Dnipró de la capital ucraniana. Según el primer balance ofrecido por Klichkó, el bombardeo ruso también ha provocado desperfectos en infraestructuras civiles de los distritos de Pechersk, Darnitsia y Solómianski. El ataque ruso continúa en estos momentos y también tiene como objetivos a otras regiones de Ucrania, como es habitual.
El secretario general de la OTAN viaja a EEUU para abordar con Trump las negociaciones respecto a Ucrania
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha iniciado este martes una visita a Estados Unidos para abordar con el presidente estadounidense, Donald Trump, las negociaciones respecto de la invasión rusa de Ucrania, a pesar de que los planes para una segunda cumbre --con vistas a un "fin" del conflicto-- entre el inquilino de la Casa Blanca y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se han estancado. Rutte estará en Washington durante la jornada del martes y del miércoles y allí se reunirá con Trump. "Estará en Estados Unidos para abordar diversos aspectos relacionados con el apoyo de la OTAN a Ucrania y los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz duradera", ha señalado un portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.
Optimismo
No obstante, Trump mantuvo hoy el optimismo diciendo: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelenski quiere que termine y yo pienso que va a terminar". Durante el evento de hoy, en el que participaron destacados miembros de la comunidad india en EE.UU., Trump también volvió a insistir en que Delhi se ha comprometido a dejar de comprar crudo ruso de manera paulatina y que así se lo aseguró hoy mismo en una llamada telefónica el presidente indio, Narendra Modi.
Trump esperará "unos días"
Trump aseguró que notificará públicamente nuevos avances en este terreno "en los próximos dos días" ya que, según él, "están sucediendo muchas cosas" en el frente diplomático. La Casa Blanca confirmó hoy mismo que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato". El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.
