Atraco
Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
El museo del Louvre ha sido objetode un atraco en el que no ha habido heridospero en el que se ha producido el robo de varias joyas de "valor inestimable". Todo está listo para su reapertura.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.
El director del Louvre tiene prevista hoy una comparecencia en el Parlamento
El director del Louvre, en silencio desde el domingo, comparecerá ante los parlamentarios franceses el miércoles para explicar cómo los ladrones lograron robar las joyas de la corona del museo parisino, con un coste estimado de 88 millones de euros. Tras tres días de cierre, incluido el martes semanal, para gran consternación de los turistas, el museo más visitado del mundo reabrirá el miércoles. Entre bastidores, la investigación continúa para intentar capturar a los cuatro ladrones y su increíble botín, cometido en la prestigiosa Galería Apollo. El robo ha desatado fuertes conmociones en Francia y en el extranjero, y una polémica política y mediática sobre la protección de las obras del Louvre.
El Louvre reabre hoy
El Museo del Louvre reabre sus puertas al público este miércoles por primera vez desde el robo que se produjo hace tres días, pero la Galería de Apolo de la que los ladrones se llevaron ocho joyas de la corona francesa seguirá cerrada por un tiempo indefinido, con el debate candente de su seguridad. Un debate que centrará también este miércoles la comparecencia en el Senado de la presidenta del Louvre, Laurence de Cars, en el cargo desde 2021, mientras que los investigadores tratan de extraer todos los indicios posibles de los rastros y pruebas que dejaron en su huida los cuatro integrantes del comando que llevaron a cabo el golpe el domingo pasado en apenas siete minutos.
El museo evalúa los daños en 88 millones de euros, según la fiscalía
La fiscala de París, Laure Beccuau, anunció este martes que el conservador del museo del Louvre ha estimado los daños causados por el espectacular robo de joyas del domingo en 88 millones de euros, solo por el aspecto económico. "El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular", pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal en la radio RTL, especificando que los delincuentes "no habrían ganado" esta cantidad "si hubieran tenido la pésima idea de fundir estas joyas". "Quizá podamos esperar que lo piensen y no destruyan estas joyas sin motivo", añadió la fiscala. La magistrada indicó que estaba "esperando con interés saber si, en la jerga policial, las huellas dactilares encontradas "coincidirán o no": "Actualmente se están analizando". Beccuau confirmó la cifra de "cuatro personas identificadas como presentes en el lugar de los hechos", al tiempo que sugirió que "a su alrededor" había "un montón de equipos" que "les ayudaron a llevar a cabo este robo".
El Louvre reabre mañana con debate candente de su seguridad y sin rastro de joyas robadas
Las reglas administrativas ralentizan el refuerzo de seguridad en el Louvre, dice Gobierno
La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, se defendió este martes de los ataques sobre posibles fallos en la seguridad en el Museo del Louvre, ante el robo de joyas del pasado domingo, e insistió en que el refuerzo del dispositivo se está llevando a cabo pero tarda por las normas administrativas. "Lo que pasó el domingo, no es un banal incidente. Es un ataque grave a nuestro patrimonio histórico" y también "una herida para todos nosotros" porque el Louvre es "la pantalla de la cultura francesa y de nuestro patrimonio", señaló Dati en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional. Pero a continuación hizo hincapié en que los dispositivos de seguridad "no fallaron" sino que "funcionaron", y señaló que para verificarlo ha encargado una investigación administrativa que deberá detallar cómo sucedió todo.
La ministra de Cultura francesa defiende que la seguridad del Louvre "funcionó"
La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha asegurado que las medidas de seguridad del Museo del Louvre de París "funcionaron" pese al robo de ocho piezas de joyería el domingo por la mañana, en un asalto que ha llevado al Gobierno a abrir una investigación administrativa. Dati ha querido exponer durante la sesión de control en la Asamblea Nacional "algunas verdades" sobre un caso que, tal como ella misma ha reconocido, ha supuesto "una herida" para el conjunto de la cultura gala y el patrimonio común.
La dirección del Louvre defiende la calidad de las vitrinas rotas en el robo
La dirección del Louvre defendió el martes la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas robadas el domingo, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que asegura que eran "aparentemente más frágiles que las antiguas". "El museo del Louvre afirma que las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente y, de no haberse sustituido, habría obligado a retirar las obras de la exposición al público", declaró a AFP la dirección de la pinacoteca parisina.
¿Qué medidas hubieran evitado el "estrepitoso" fallo de seguridad en el robo del Louvre?
José Luis Gómez Calvo es analista de riesgos y experto en seguridad y cree que el robo de este domingo en el museo parisino del Louvre se produjo por un "estrepitoso" fallo en la prevención y en la reacción, es suma, por una "deficiente" seguridad que ya había suscitado quejas. A plena luz del día cuatro ladrones utilizaron un montacargas para subir hasta el primer piso, romper el cristal de una de las puertas balconeras, resquebrajar las vitrinas y apoderarse de nueve joyas históricas de un valor incalculable, aunque en el camino de huida perdieron una: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Después huyeron en dos motos. Y todo ello en apenas siete minutos. Más allá de lo que arroje la investigación policial y de la búsqueda de los ladrones, el robo en uno de los museos más visitados del mundo ha puesto sobre la mesa las deficientes medidas de seguridad del museo, así como fallos en prevención, máxima cuando la zona por donde entraron los delincuentes era más "vulnerable" debido a las obras que se estaban llevando a cabo, recalca Gómez a EFE.
"Este robo es más grave que el de la Mona Lisa en 1911"
El historiador Eric Anceau tiene claro que el robo del Louvre del pasado domingo es uno de los más graves de la historia. "Este robo es más grave que el de la Mona Lisa en 1911", ha valorado este experto en historia de Francia y Europa del siglo XIX y profesor de historia contemporánea en la Universidad de Lorena en una entrevista con Le Monde.
¿Qué se sabe de los ladrones del Louvre?
La principal hipótesis de la policía es que el espectacular robo de joyas del Louvre fue perpetrado por una banda de crimen organizado. La investigación aún no descarta que pueda tratarse de una injerencia extranjera para desestabilizar el país, si bien todo apunta a que se trataría de un encargo criminal ejecutado por un "comando" de agentes secretos.
