Suceso
Un muerto y varios heridos en un tiroteo en la ciudad alemana de Hannover
La Policía de la ciudad de Hannover, en el centro de Alemania, informó este miércoles de que una persona murió y varias resultaron heridas en un tiroteo que, según la edición digital de la revista 'Focus', se produjo como consecuencia de una pelea.
"Según la información de que disponemos hasta el momento, se han producido varios disparos. Se ha encontrado a una persona con heridas mortales. Hay varias personas heridas", indicó a través de su cuenta de X la Policía de Hannover, que comunicó la puesta en marcha de un gran dispositivo en el que se desplegó un helicóptero.
Según 'Focus', una pelea entre "dos o más grupos" que comenzó hacia las 16.25 GMT habría dado lugar al tiroteo posterior, en relación con el cual una persona fue detenida.
El amplio dispositivo, que implicó el inicio de labores de investigación aún en curso, llevó al corte de calles al tráfico en la zona afectada y a que una parada de tren cercana dejara de estar en servicio.
