DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

El Ejército israelí identifica a los dos últimos rehenes entregados por Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este miércoles los resultados de la identificación de los dos últimos rehenes entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza, Tamir Adar y Aryeh Zalmanowitz. Adar, sargento en la reserva de las FDI con 38 años, "cayó en combate defendiendo el kibbutz" de Nir Oz, en el sudoeste de Israel, el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás y otros grupos armados palestinos que dejó más de 1.200 muertos y 240 rehenes, según ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en la red social X. Por su parte, Zalmanowitz fue secuestrado del mismo kibbutz el propio 7 de octubre de 2023, cuando tenía 85 años, y murió "asesinado" apenas un mes después, reza el comunicado sobre su identificación. "Las FDI comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir aplicando el acuerdo", ha subrayado el Ejército en un mensaje en el que ha instado a Hamás a "cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".