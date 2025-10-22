DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

En Directo
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Netanyahu destituyó a su consejero de Seguridad Nacional
El consejero de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, fue destituido el martes por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció el funcionario saliente. "El primer ministro Netanyahu me informó hoy de su intención de nombrar a un nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional", declaró Hanegbi a AFP, añadiendo que, por lo tanto, su mandato finalizaba este martes. "El terrible fallo del 7 de octubre, en el que tuve parte, debe ser objeto de una investigación exhaustiva para garantizar que se extraigan las lecciones necesarias y ayudar a restablecer la confianza quebrantada", añadió Hanegbi.
MSF reanuda parcialmente sus actividades en la ciudad de Gaza
La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha anunciado este martes que ha reanudado parcialmente sus actividades en la ciudad de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La ONG, que suspendió sus actividades en la ciudad de Gaza el pasado 24 de septiembre por los constantes bombardeos y el avance de los tanques israelíes antes de la firma del acuerdo, ha precisado este martes que la prioridad es atender a las cientos de personas que han regresado al norte del enclave. Los equipos de Médicos sin Fronteras han atendido a más de 500 pacientes, la mayoría de ellos con traumatismos, desde que el pasado 15 de octubre reabrieran su clínica en la ciudad de Gaza. Asimismo, también han recuperado el transporte de agua en camiones cisterna y han logrado suministrar entre 90 y 120 metros cúbicos de agua al día en hasta 14 puntos de distribución.
Reino Unido envía tropas a Israel para ayudar a "supervisar" el alto el fuego en Gaza
Reino Unido ha enviado tropas a Israel para ayudar a los esfuerzos internacionales de "supervisar" el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, accediendo así a una solicitud de la Administración de Donald Trump, que ha elaborado el plan para el futuro del enclave que ha recibido el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional. El ministro de Defensa británico, John Healey, ha anunciado este lunes por la noche el despliegue de un "pequeño número" de uniformados, que incluye a un comandante de alto rango, si bien hace apenas diez días, la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, declaró que Reino Unido no tenía intención de enviar soldados a Gaza.
La ONU denuncia los ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos en Cisjordania
La Oficina de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados ha denunciado este martes los "severos ataques de colonos armados" israelíes contra adultos y menores palestinos y cooperantes extranjeros desde el inicio de la cosecha de los olivos, así como el incremento de ataques contra personas y cultivos desde el año 2024. "Dos semanas después del inicio de la cosecha de 2025, ya hemos presenciado graves ataques de colonos armados contra hombres, mujeres, niños y activistas solidarios extranjeros palestinos", ha lamentado la directora de la Oficina, Ajith Sunghay, en un discurso ante los medios de comunicación. Sunghay ha informado asimismo de que "en el primer semestre de 2025, se han producido 757 ataques de colonos que provocaron víctimas o daños materiales", lo que supone "un 13 por ciento más que el número de ataques documentados en el mismo período de 2024". "La destrucción directa de tierras también está aumentando", ha añadido, antes de denunciar que múltiples "colonos han quemado arboledas, talado olivos con motosierras y destruido viviendas e infraestructura agrícola".
El Ejército israelí identifica a los dos últimos rehenes entregados por Hamás
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este miércoles los resultados de la identificación de los dos últimos rehenes entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza, Tamir Adar y Aryeh Zalmanowitz. Adar, sargento en la reserva de las FDI con 38 años, "cayó en combate defendiendo el kibbutz" de Nir Oz, en el sudoeste de Israel, el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás y otros grupos armados palestinos que dejó más de 1.200 muertos y 240 rehenes, según ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en la red social X. Por su parte, Zalmanowitz fue secuestrado del mismo kibbutz el propio 7 de octubre de 2023, cuando tenía 85 años, y murió "asesinado" apenas un mes después, reza el comunicado sobre su identificación. "Las FDI comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir aplicando el acuerdo", ha subrayado el Ejército en un mensaje en el que ha instado a Hamás a "cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".
