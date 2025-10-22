Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Palestinos regresan a lo que queda de sus barrios en el norte de ciudad de Gaza tras la retirada de las tropas israelíes por el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás

Palestinos regresan a lo que queda de sus barrios en el norte de ciudad de Gaza tras la retirada de las tropas israelíes por el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS