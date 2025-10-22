Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  2. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  3. Un atraco en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día
  4. Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
  5. ¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
  8. ¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?

EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin

EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin

¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest

¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

DIRECTO | EEUU anuncia un aumento de las sanciones económicas contra Rusia

DIRECTO GAZA | El Parlamento israelí impulsa proyectos de ley que buscan anexionar Cisjordania

DIRECTO GAZA | El Parlamento israelí impulsa proyectos de ley que buscan anexionar Cisjordania

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y 48 menores evacuados

Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov: al menos un muerto y 48 menores evacuados

Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia

Una avioneta se estrella durante el despegue y deja dos víctimas mortales en Venezuela

Una avioneta se estrella durante el despegue y deja dos víctimas mortales en Venezuela

El presidente serbio califica de "atentado terrorista" y culpa a la oposición de un tiroteo frente al Parlamento del país

El presidente serbio califica de "atentado terrorista" y culpa a la oposición de un tiroteo frente al Parlamento del país