Guerra en Ucrania
EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin
EFE
Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
- Un atraco en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día
- Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
- ¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- ¿Qué se sabe del robo en el Louvre y quiénes son los ladrones? Las dos hipótesis que barajan la policía y los expertos
- ¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?