Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El Donetsk, el oblast estratégico que ansía Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, le dijo al presidente estadounidense, Donald Trump, el 16 de octubre que Ucrania debería ceder el resto del óblast de Donetsk no ocupado "como condición para poner fin a la guerra". A cambio, Rusia entregaría partes de los óblasts ocupados de Zaporiyia y Jersón. Sin embargo, los términos exactos de la propuesta no han trascendido. El oblast de Donetsk contiene territorio estratégicamente vital para la defensa y la base industrial de defensa de Ucrania, un importante centro logístico e industrial de defensa. Ceder Donetsk a Rusia permitiría a las fuerzas rusas evitar una lucha larga y sangrienta y continuar combatiendo en las zonas profundas de la retaguardia de Ucrania desde nuevas posiciones a lo largo de la frontera del Donetsk. Rusia tendría más fácil la posibilidad de que sus tropas avancen a través del río Oskil en la provincia oriental de Jarkov y se aproximaría a Izium. Por ello, Ucrania no debe aceptar esa propuesta, que abriría la puerta a la revitalización de la guerra en el futuro.