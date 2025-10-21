Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Bulgaria, dispuesta a que Putin cruce su espacio aéreo para cumbre con Trump en Budapest
El Gobierno de Bulgaria, un país de la OTAN y de la UE, se ha mostrado este lunes dispuesto a permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, cruce su espacio aéreo para acudir a la anunciada cumbre sobre Ucrania con Donald Trump, en una fecha aún por determinar en Budapest. "¿Y cómo podría tener lugar la reunión si uno de los participantes no puede llegar allí?", respondió el ministro de Exteriores, Georg Georgiev, a la pregunta de si daría esa autorización, informa el diario digital búlgaro Novinite. Georgiev hizo esas declaraciones desde Luxemburgo, donde ha participado en el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Con todo, el ministro señaló que una vez se haya anunciado la fecha de ese encuentro se podrán discutir los detalles técnicos. "Cuando se están haciendo esfuerzos por la paz, lo lógico es que todas las partes contribuyan a hacer posible una reunión así", indicó el ministro.
El Donetsk, el oblast estratégico que ansía Putin
El presidente ruso, Vladímir Putin, le dijo al presidente estadounidense, Donald Trump, el 16 de octubre que Ucrania debería ceder el resto del óblast de Donetsk no ocupado "como condición para poner fin a la guerra". A cambio, Rusia entregaría partes de los óblasts ocupados de Zaporiyia y Jersón. Sin embargo, los términos exactos de la propuesta no han trascendido. El oblast de Donetsk contiene territorio estratégicamente vital para la defensa y la base industrial de defensa de Ucrania, un importante centro logístico e industrial de defensa. Ceder Donetsk a Rusia permitiría a las fuerzas rusas evitar una lucha larga y sangrienta y continuar combatiendo en las zonas profundas de la retaguardia de Ucrania desde nuevas posiciones a lo largo de la frontera del Donetsk. Rusia tendría más fácil la posibilidad de que sus tropas avancen a través del río Oskil en la provincia oriental de Jarkov y se aproximaría a Izium. Por ello, Ucrania no debe aceptar esa propuesta, que abriría la puerta a la revitalización de la guerra en el futuro.
Trump asegura que Ucrania aún podría "ganar" la guerra
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este lunes que cree que Ucrania aún podría "ganar" la guerra, horas después de conocerse que le advirtió el pasado viernes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú. "Nunca dije que ganarían. Dije que podrían ganar. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es un asunto muy extraño", dijo hoy Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por sus afirmaciones de hace algunas semanas, cuando aseguró que Kiev estaba en condiciones de hacer mucho daño a Moscú, y su aparente cambio de parecer.
Marc Marginedas
La integridad territorial de Ucrania, a discusión en la próxima negociación
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está dispuesto a asistir a las negociaciones de una tregua con el ruso Vladímir Putin, pero Moscú sigue queriendo el retiro de las fuerzas de Kiev del Donbás, una zona industrial del este del país. "No vamos a regalarle la victoria a los rusos", insistió el lunes Zelenski. Rusia reivindicó en 2022 la anexión de las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donestk, pocos meses después de lanzar la invasión contra Ucrania. Pero ahora, Putin rebaja sus exigencias y parece estar dispuesto a renunciar a Zaporiyia y Jersón a cambio de todo el Donbás. Desde Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, defendió a su vez la "integridad territorial" de Ucrania. "Si cedemos estos territorios, enviaremos a todos el mensaje de que solo hay que usar la fuerza contra los vecinos para conseguir lo que se quiere", dijo. Más información, aquí.
Los países de la UE respaldan prohibir las compras de gas y petróleo ruso en 2028
Los países de la Unión Europea respaldaron este lunes, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la UE de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más. "Se trata de una decisión muy importante", dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición "a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación".
Grecia recuerda que no todas las amenazas a Europa vienen del este, sino también del sur
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, advirtió este lunes en la cumbre euromediterránea de Portoroz que no todas las amenazas a Europa proceden del este, sino también del sur, e instó a la Unión Europea (UE) a proteger por igual todas las fronteras exteriores del bloque. "Las amenazas futuras no necesariamente provendrán del este, sino también del sur", afirmó Mitsotakis durante la rueda de prensa final con los otros ocho líderes del MED9. El político conservador subrayó que la prioridad ahora es ayudar a Ucrania en su defensa de la invasión rusa, pero pidió no olvidar la seguridad en la frontera sur del Viejo Continente.
Macron anuncia una nueva cumbre de países aliados de Ucrania y marca límites a la reunión entre Trump y Putin
La Coalición de Voluntarios, que aglutina a países aliados de Ucrania, celebrará el próximo viernes una nueva reunión en Londres con participación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este lunes su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, que ha marcado también ciertos límites a la potencial cumbre de paz en Budapest entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin.
Macron insiste en que Kiev y Europa deben estar presentes en negociaciones de paz
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió este lunes en que Ucrania y los europeos deben estar presentes en cualquier negociación que afecte a sus destinos, en una alusión a la próxima cumbre Trump-Putin, que consideró "positiva" si se atiene a cuestiones bilaterales. Macron resaltó esa postura en una rueda de prensa en la ciudad eslovena de Portoroz, tras participar en una cumbre euromediterránea MED9, al referirse al encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, planeado para los próximos días en Budapest, de momento sin fecha. Trump anunció esa reunión el pasado jueves, tras mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, dejando claro que su objetivo es buscar un acuerdo de paz para el conflicto bélico desatado en febrero de 2022 por la invasión rusa de Ucrania.
El ministro estonio de Defensa urge a España y Europa a invertir más para encarar a Rusia
El ministro estonio de Defensa, Hanno Pevkur, advirtió este lunes que Europa debe estar preparada para hacer frente a Rusia y que para ello necesita más inversión, porque la amenaza no acabará en cuanto cese el conflicto y un gasto que apenas supere el 2 % del PIB en defensa, tal y como aboga España, es insuficiente. "Debemos estar preparados para disuadir a Rusia y responder si es necesario. Y para estar listos, necesitamos más inversiones. No es posible aumentar la preparación sin más dinero", dijo en una entrevista con EFE en el marco de su participación en el foro internacional de diálogo World in Progress (WIP), que se celebra en Barcelona. Pevkur tiene claro que no todos los soldados rusos volverán a sus casas en cuanto acabe la guerra.
