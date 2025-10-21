Trump descarta ahora reunirse con Putin en Hungría: "No es necesario"

Cuando habla del conflicto entre Rusia y Ucrania Donald Trump acostumbra a decir que “con la guerra nunca se sabe”. Este martes, el presidente de Estados Unidos ha dejado en evidencia que es también imposible saber con él y con su papel en esa guerra que prometió acabar en 24 horas. Este martes el republicano ha dado marcha atrás en el plan anunciado de mantener un encuentro en persona con Vladimir Putin.

Ha sido un funcionario de la Casa Blanca el que, en una llamada con los medios, ha informado primero de la cancelación de esa reunión cara a cara. El argumento es que una conversación telefónica que mantuvieron ayer Marco Rubio y Sergei Lavrov, los responsables de Exteriores de Washington y Moscú, fue “muy productiva” y eso hace que se considere que el cara a cara entre los presidentes “no es necesario”.

"No hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato.

Montaña rusa

Fue el propio Trump quien anunció su cara a cara la semana pasada tras hablar por teléfono con Putin la víspera de recibir en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, un encuentro que según se ha filtrado fue extremadamente tenso.

Trump anunció también que la reunión se iba a celebrar en Budapest (Hungría) en un momento que aún no se había determinado. Y sería la segunda bilteral en persona en tres meses después de la polémica que celebraron en agosto en Alaska.

Desde la conversación telefónica iniciada el jueves pasado a petición del Kremlin Trump ha dado de nuevo un giro en su posicionamiento sobre la guerra. Después de semanas barajando la idea de dar a Kiev los potentes misiles de precisión y largo alcance Tomahawk que busca Zelenski, y contra cuya aportación había advertido Putin, el viernes Trump alejó la idea de facilitar ese armamento.

En la bilateral a puerta cerrada con Zelenski, según las noticias filtraadas, se asegura que volvió a plantear una idea que públicamente había empezado a abandonar: la de que Ucrania tenga que ceder territorio a Rusia. Aunque supuestamente se han moderado algo las reclamaciones de Putin, que según diversas noticias estaría dispuesto a intercambiar áreas de Jersón y Zaporiyia por el resto de Donetsk, no está claro cuál es la posición o cuáles son las exigencias del Kremlin.

Rusia apela a solucionar las "causas fundamentales" de la invasión antes de abrir negociaciones de paz en Ucrania y el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Alexei Chepa, afirmó que no debería haber un alto el fuego en la línea actual y rechazó las afirmaciones de que un alto el fuego permitiría negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra.