Muere un hombre de 23 años y otros cuatro resultan heridos graves por un tornado repentino en el norte de París

Un tornado repentino y violento arrasó el lunes varias localidades al norte de París, derribando tres grúas que provocaron la muerte de un joven trabajador en una obra y dejaron gravemente heridas a cuatro personas, según informaron las autoridades.

La ciudad de Ermont, situada a 21 km al noreste de París, fue la más afectada por “este episodio de viento repentino, violento y localizado en una decena de municipios, que se produjo a las 17:50 (15:50 GMT)”, indicó el prefecto Philippe Court, contactado por la AFP en el lugar, al referirse a “una especie de mini-tornado”.

“Se contabilizan diez víctimas, una de ellas fallecida, un hombre de 23 años. Se trata de uno de los empleados de la empresa constructora privada que trabajaba en la obra”, precisó a la AFP el fiscal de la República de Pontoise, Guirec Le Bras.

Al comienzo de la noche, la prefectura informó también de cuatro personas “en estado de urgencia absoluta y cinco en urgencia relativa”, precisando que “grúas se han caído y tejados han sido arrancados”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mencionó en X un “episodio de tornado repentino y de una intensidad poco común”. Durante la noche del lunes al martes, 1.700 hogares seguían sin electricidad, según la prefectura, que pidió a Enedis “restablecer la red lo antes posible”.

“Tres grúas cayeron en unos segundos, muy, muy rápido"

El hombre fallecido fue alcanzado en “una zona de obras atravesada por el mini-tornado”, según Court. Otra grúa cayó sobre un establecimiento médico-social, sin causar víctimas. Una tercera se desplomó sobre un edificio residencial, añadió.

En el lugar fueron movilizados, entre otros, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), según la prefectura.

“¿Ve la residencia con el tejado arrancado? Es la nuestra. La grúa cayó encima. Nos evacuaron ya anoche (lunes)”, explica Nathanael, de 45 años. En el lugar, desolado, numerosos agentes de policía estaban desplegados este martes. Empleado de una empresa ferroviaria, el vecino no se encontraba en casa cuando el mini-tornado, de una intensidad poco común, lo arrasó todo, pero sus hijos lo grabaron, cuenta: “Tres grúas cayeron así, en unos segundos, muy, muy rápido.”

Vecino de una casa unifamiliar en una pequeña calle perpendicular a la obra, allée du Clos Barbier, Julien Demarquez, “desratizador” de 46 años, observa cómo los operarios cortan los árboles arrancados y se siente afortunado de tener solo “unas cuantas tejas movidas” en su tejado. “No sopló ni cinco minutos, pasó de nada a un descontrol total, y luego otra vez a nada”, relata este residente. “Cuando salimos, era una hecatombe: árboles por el suelo, grúas voladas, coches aplastados.”

“Creí que iba a salir volando”

Melaz Tabti, jubilada de 67 años, barre los trozos de vidrio caídos en el alféizar de su ventana. Desde su primer piso tiene vista al instituto que acoge a niños con pluridiscapacidades, sobre el cual reposa la grúa destrozada. “Espero sobre todo que los heridos se recuperen”, dice con lágrimas en los ojos.

“Me sacudió en todos los sentidos”, cuenta por su parte a AFPTV Boubacar, que prefiere no dar más datos personales. Se encontraba en su coche en el momento del paso del tornado. “Creí que iba a salir volando con el vehículo”, añade este agente de seguridad aeroportuaria.

Christiana, vecina de Ermont cuyo coche resultó dañado, relata que se extrañó del comportamiento de su perro, que se escondió antes de que comenzara el fenómeno meteorológico: “Me puse en la ventana, vi el remolino y me refugié bajo la mesa…”

En el Val-d’Oise, 150 bomberos, personal del Samu y policías fueron desplegados en las zonas de Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville “para asegurar las áreas afectadas, asistir a los habitantes y despejar las vías”, precisó la prefectura durante la noche, mencionando “324 intervenciones y más de 700 llamadas”.