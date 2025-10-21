Asia
Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en liderar Japón
EFE
Tokio
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación en la cámara baja para elegir el cargo.
"Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra", dijo el portavoz de la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional japonés, Fukushiro Nukaga, al concluir el recuento de la votación, donde sumó 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
- Un atraco en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día
- Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Rusia crea una red de exmilitares colombianos para llevar a cabo atentados en Europa
- ¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas
- ¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?