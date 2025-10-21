Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Equipos de vigilancia "obsoletos"

Durante el período 2019-2024, el museo del Louvre "no ha logrado ponerse al día en el despliegue de equipos destinados a garantizar la protección de las obras", apunta el Tribunal de Cuentas, en un informe consultado por AFP.

Esta institución apunta que, en los últimos años, se han instalado equipos de seguridad en las salas que acogen préstamos de otros museos para exposiciones temporales, en detrimento de la colección permanente.

Pero cuando existen equipos de videovigilancia, "están en parte obsoletos", lamenta Christian Galani, trabajador del museo. Este representante del sindicato CGT apunta también a la falta de agentes de seguridad: "Se pueden recorrer varios espacios sin cruzarte con ninguno".

Los diputados podrían seguir próximamente los pasos de los investigadores si prospera la propuesta del legislador Alexandre Portier de crear una comisión de investigación sobre "la seguridad de los museos".

En los últimos meses, también se han robado piezas en otros museos de Francia. Las autoridades decidieron este lunes reforzar la seguridad.

"¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", denunció en redes sociales Jordan Bardella, líder del opositor partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), para quien se trata de "una humillación insoportable" para Francia.

No es la primera vez que ladrones asaltan el Louvre. En 1911, robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.