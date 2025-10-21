Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Atraco

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Las vitrinas de las joyas de la corona, en el Louvre.

Las vitrinas de las joyas de la corona, en el Louvre. / Louvre

Carles Planas Bou

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, pero en el que se ha producido el robo de varias joyas de "valor inestimable".

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas