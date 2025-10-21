En Directo
Atraco
Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, pero en el que se ha producido el robo de varias joyas de "valor inestimable".
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.
Italia desarrolla sistemas de seguridad basados en IA
Al día siguiente del robo en el Museo del Louvre en París, el Ministerio italiano de Cultura anunció el lunes el desarrollo de sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial (IA), capaces de detectar comportamientos sospechosos en torno a objetos de valor incalculable.
“La seguridad del patrimonio cultural es ahora una prioridad mayor”, declaró el ministerio en un comunicado, sin mencionar el robo en el Louvre.
La dirección de museos del ministerio “desarrolla dos grandes proyectos experimentales centrados específicamente en el patrimonio arqueológico”, financiados con fondos europeos, por un monto total de más de 70 millones de euros.
El programa fue financiado en 2024, y las iniciativas anunciadas el lunes buscan mejorar las herramientas de prevención y vigilancia mediante el uso de la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data y la ciberseguridad.
José Luis Guijarro, experto en Arte, sobre robo del Louvre: "Tenemos una visión romantizada de la seguridad en museos"
El director del máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas de la Universidad Nebrija, José Luis Guijarro, ha asegurado que existe una "visión romantizada" de la seguridad que tienen los museos, debido a las películas, y apunta a que es difícil que se repliquen los robos en pinacotecas porque "luego no hay mercado donde venderlas".
"Se está comprobando que de un modo casi cutre, entrando por una ventana y con unos chalecos amarillos, se ha robado una serie de piezas con un valor altísimo", ha señalado Guijarro.
El experto no cree que se tenga que dar la voz de alarma porque "poca gente tiene la capacidad de mover este tipo de piezas" y advierte que no hay mercado para venderlas. "Cualquier persona que quiera emular lo que han hecho estos ladrones, luego no tiene un mercado donde moverlas y el riesgo es máximo. Por lo que creo que no hay que alarmar", ha respondido.
Leticia Fuentes
El Tribunal de Cuentas señala a la dirección del Louvre
Para el Tribunal de Cuentas, este robo podía haberse evitado. El organismo prepara un informe que publicará el próximo noviembre, pero el medio France Info ya ha tenido acceso a las primeras páginas, donde se señala la dejadez de la propia dirección del Louvre en temas tan básicos como su seguridad.
Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, apenas más de un tercio de las salas cuenta con al menos una cámara. En cinco años, solo se han instalado 138 cámaras adicionales, a pesar del presupuesto operativo anual de 323 millones de euros. “El museo no ha conseguido ponerse al día en el despliegue de material destinado a garantizar la protección de las obras”, lamentan desde el tribunal, señalando retrasos “considerables” y “persistentes” en lo que respecta al rendimiento técnico del museo.
Equipos de vigilancia "obsoletos"
Durante el período 2019-2024, el museo del Louvre "no ha logrado ponerse al día en el despliegue de equipos destinados a garantizar la protección de las obras", apunta el Tribunal de Cuentas, en un informe consultado por AFP.
Esta institución apunta que, en los últimos años, se han instalado equipos de seguridad en las salas que acogen préstamos de otros museos para exposiciones temporales, en detrimento de la colección permanente.
Pero cuando existen equipos de videovigilancia, "están en parte obsoletos", lamenta Christian Galani, trabajador del museo. Este representante del sindicato CGT apunta también a la falta de agentes de seguridad: "Se pueden recorrer varios espacios sin cruzarte con ninguno".
Los diputados podrían seguir próximamente los pasos de los investigadores si prospera la propuesta del legislador Alexandre Portier de crear una comisión de investigación sobre "la seguridad de los museos".
En los últimos meses, también se han robado piezas en otros museos de Francia. Las autoridades decidieron este lunes reforzar la seguridad.
"¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", denunció en redes sociales Jordan Bardella, líder del opositor partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), para quien se trata de "una humillación insoportable" para Francia.
No es la primera vez que ladrones asaltan el Louvre. En 1911, robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.
"Un robo digno de James Bond", se sorprenden turistas frustrados por el cierre del Louvre
"Ha sido de película, digno de James Bond", se sorprendió un turista chileno, quien, como otros miles de visitantes frustrados, se quedó este lunes sin poder entrar en el Louvre, el museo más visitado del mundo cerrado temporalmente debido al espectacular robo de joyas del domingo.
Separados por una valla y a unos pocos metros de la imponente pirámide del Louvre, que marca la entrada al gigantesco museo, turistas de varios países deambulaban esta mañana entre la incredibilidad y la indignación.
Quejas en inglés, francés, italiano, árabe y español se escuchaban a lo largo del perímetro de seguridad, poblado también de numerosas cámaras de televisión y de algunos curiosos.
"Es una decepción tremenda", resumió a EFE el chileno Michel Sánchez, quien apuntó a la mala gestión del museo una vez confirmado el cierre excepcional de este lunes, de la que el Louvre no brindó explicaciones concretas.
"Entendemos el contexto, pero también estoy un poco molesto porque no costaba nada que nos enviasen un correo (informando del cierre) y cuando nosotros quisimos cambiar los días desde la página dijeron que no era posible", criticó Sánchez.
“Obras artísticas excepcionales”
Además de sus ilustres propietarias, estas joyas tenían pleno sentido en el museo porque son “obras artísticas excepcionales”, considera Didier Rykner, director del portal La Tribune de l’Art.
Realizadas por los grandes joyeros de la época, como Nitot, Lemonnier o Paul-Alfred Bapst, estas piezas combinan diamantes, perlas y piedras preciosas para crear composiciones espectaculares.
El broche llamado “relicario” de la emperatriz Eugenia, montado en 1855 por Bapst, está compuesto, por ejemplo, por 94 diamantes, entre ellos una roseta de siete diamantes alrededor de un solitario central formado por dos diamantes en forma de corazón legados por el cardenal Mazarino a Luis XIV.
La diadema de la emperatriz Eugenia cuenta con casi 2.000 diamantes y más de 200 perlas. El collar de zafiros está compuesto por ocho piedras preciosas de azul oscuro y 631 diamantes, mientras que el collar de esmeraldas contiene 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, según indica el Louvre en su sitio web.
Los expertos temen el despiece de las ocho joyas robadas
En este contexto, los expertos alertan del riesgo de que estas piezas históricas sean desmontadas, y que las piedras y perlas sean retiradas y reutilizadas para crear otras joyas. “Si no se recuperan muy pronto, desaparecerán, sin duda”, lamenta Vincent Meylan.
“Ahí es donde el tesoro se vuelve realmente inestimable. Corremos el riesgo de perder fragmentos de la historia de Francia”, coincide Pierre Branda.
Los ladrones no las podrán vender en su estado actual
Joyas de un “valor patrimonial incalculable”, asegura el Ministerio de Cultura. “Su valor patrimonial es incalculable. En cambio, su precio es perfectamente estimable”, señala Didier Rykner.
Vendidas recientemente, su precio está perfectamente documentado, aunque no se ha hecho público. “El término correcto es ‘invendible’”, precisa Vincent Meylan. Efectivamente, revender joyas tan catalogadas y perfectamente identificadas en su estado original es imposible, explica.
Las joyas robadas: eran dquisiciones relativamente recientes
A pesar de su antigüedad, la mayoría de estas joyas se incorporaron al Louvre en las últimas décadas. De los ocho objetos robados, siete fueron adquiridos en el mercado desde 1985, incluidos dos que habían sido vendidos en la subasta de 1887 de las Joyas de la Corona.
El conjunto de esmeraldas fue adquirido en 2004 gracias al Fondo del Patrimonio y a la Sociedad de Amigos del Louvre. El collar de zafiros de María Amelia fue adquirido en 1985, mientras que la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran lazo de corsé fueron adquiridos en 1992 y 2008, respectivamente.
Joyas de ilustres propietarias
Las piezas robadas recorren dos siglos de historia y pertenecieron a soberanas y emperatrices destacadas de Francia.
La diadema de perlas de Eugenia fue realizada por el célebre joyero Alexandre-Gabriel Lemonnier poco después de su matrimonio con Napoleón III en 1853, al igual que su corona, también robada pero abandonada durante la huida de los delincuentes. “Esta diadema era la que llevaba casi todos los días en la corte y la que aparece en sus retratos oficiales. Le tenía mucho cariño”, explica a la AFP Pierre Branda, historiador y director científico de la Fundación Napoleón.
El collar y los pendientes que forman el conjunto de zafiros fueron llevados por la reina María Amelia (esposa de Luis Felipe I, rey de los franceses de 1830 a 1848) y por la reina Hortensia (madre de Napoleón III). Según Vincent Meylan, historiador especialista en joyas, la reina Hortensia heredó este conjunto de su madre, la emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón I. Algunos expertos afirman además que podría proceder de la reina María Antonieta.
“Forma realmente parte de la historia de Francia”, subraya Vincent Meylan. El collar y el par de pendientes de esmeraldas fueron un regalo de boda de Napoleón I a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa, realizados por su joyero oficial, François-Régnault Nitot.
