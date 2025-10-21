DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

Emisarios de EEUU se reúnen con Netanyahu tras mortíferos ataques en Gaza Los enviados del presidente Donald Trump se reunieron el lunes en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu, al día siguiente de los mortíferos ataques que hicieron temer el fin del alto el fuego en la Franja de Gaza. Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza -lanzando 153 toneladas de bombas según Netanyahu- al alegar que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió. Tras los bombardeos, Trump aseguró que el alto al fuego seguía en vigor. Netanyahu recibió el lunes a Steve Witkoff, enviado de Trump, y a Jared Kushner, el yerno del mandatario estadounidense, "para conversar sobre los últimos acontecimientos", declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

Trump dice que Hamás será "erradicado" si incumple el acuerdo de tregua con Israel El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que da a Hamás una "pequeña oportunidad" para cumplir con el acuerdo de tregua en Gaza con Israel, pero advirtió que el grupo islamista palestino será "erradicado" si no lo hace. "Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados", dijo el republicano en la Casa Blanca. Trump mandó a su enviado especial, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, su asesor y yerno, a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes para discutir "desarrollos y actualizaciones en la región". Este anuncio se da después de un fin de semana en el que varios ataques amenazaron con acabar el frágil alto el fuego negociado hace casi dos semanas por el presidente estadounidense.

El Ejército de Israel identifica el cuerpo entregado por Hamás como el reservista Tal Chaimi El Ejército de Israel ha identificado como el reservista Tal Chaimi el cuerpo entregado este lunes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que lo habría hallado en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo del alto el fuego. "Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a la familia del mayor secuestrado Tal Chaimi que su ser querido ha sido devuelto para su entierro", han informado las FDI en su cuenta en la red social X.

J.D. Vance parte a Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego con Hamás El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este lunes rumbo a Israel, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para supervisar el acuerdo de alto al fuego impulsado por Estados Unidos y en vigor desde el pasado 10 de octubre. La Casa Blanca informó que Vance partió hoy acompañado de la segunda dama, Usha Vance, desde la base militar Andrews, al sureste de Washington, en un momento marcado por las acusaciones cruzadas sobre vulneraciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel y Hamás.

Israel pide a EEUU que retrase la reconstrucción de Gaza La Autoridad de Radiodifusión de Israel ha informado este lunes de que Israel ha pedido a Estados Unidos que no comience a reconstruir Gaza hasta que Hamás demuestre su voluntad de desarmarse. La emisora estatal añadió que la neutralización de los túneles en Gaza es uno de los temas que se están discutiendo con Estados Unidos. Se informó de que Estados Unidos quiere iniciar un proyecto piloto para destruir túneles en Rafah y que Israel ha dado su consentimiento para ello.

Beatriz Ríos La UE mantiene la amenaza de sanciones contra Israel si no hay cambios significativos en Gaza "El alto el fuego ha cambiado el contexto. Sin embargo, a menos que veamos un cambio real y sostenido sobre el terreno, incluido un aumento de la ayuda que llega a Gaza, la amenaza de sanciones sigue sobre la mesa", ha advertido la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo. Más información, aquí.

Collboni reafirma el compromiso de Barcelona con la UNRWA y el apoyo a Gaza y Palestina El alcalde Jaume Collboni ha reafirmado el compromiso de Barcelona con la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y con el envío de ayuda humanitaria a Gaza y a las ciudades palestinas en una reunión con el comisionado general de la organización Philippe Lazzarini. En un comunicado este lunes, el consistorio ha explicado que el encuentro se ha celebrado con la presencia de la segunda teniente de alcalde y concejal del Districte 11, Maria Eugènia Gay; el presidente del Comité Asesor del Distrito 11, Manel Vila, y la responsable de UNRWA España, Raquel Martí.

Hamás entrega el cuerpo del rehén que supuestamente halló el domingo El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este lunes a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo del rehén que supuestamente halló en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo del alto el fuego. El Ejército de Israel ha confirmado a través de un breve comunicado que la Cruz Roja ya ha recibido el ataúd de un rehén fallecido y que el convoy ya se dirige a las tropas israelíes presentes en el enclave palestino. "Hamás debe cumplir el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes asesinados", ha añadido.

Trump advierte a Hamás de que serán "erradicados" si rompen alto el fuego con Israel en Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó nuevamente este lunes a Hamás a que cese la violencia y se acoja a los términos del plan de paz que impulsa en Gaza advirtiendo que en caso contrario podrían ser "erradicados", aunque a su vez descartó la posible presencia de soldados de su país en la Franja. "Tenemos paz en Oriente Medio por primera vez en la historia; llegamos a un acuerdo con Hamás por el que serán muy buenos, se portarán bien y serán amables. Y si no, vamos a ir y los vamos a erradicar", dijo el mandatario a la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.