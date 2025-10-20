Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Drones ucranianos alcanzan una planta de gas a 1.200 kilómetros de Moscú
Un ataque con drones ucranianos alcanzó durante la madrugada una planta de procesamiento de gas en la región de Oremburgo, a 1.200 kilómetros al sureste de Moscú. "Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar otra instalación industrial en la región. La infraestructura de la planta de gas resultó parcialmente dañada. El ataque del dron provocó un incendio, por lo que se han desplegado todos los servicios de emergencia para atender las consecuencias", informó el gobernador regional, Yevgueni Solntsev, en su canal de Telegram. El funcionario, que también comunicó del cierre del espacio aéreo, señaló que el incendio estaba siendo extinguido. Las autoridades de Kazajistán informaron del corte de suministro a la planta de Oremburgo, que recibía gas crudo del yacimiento de Karachaganak.
Irán rechaza que el dron presentado en Parlamento británico y utilizado por Rusia sea suyo
Irán rechazó y tachó de absurdo este domingo la presentación de un dron en el Parlamento británico que se ha atribuido a Teherán y que ha sido utilizado por Rusia en la guerra contra Ucrania y en una incursión en el espacio aéreo de Polonia el pasado septiembre. "La exhibición en el Parlamento británico de un dron que fue falsamente y de mala fe atribuido a Irán es una escena lamentable, escenificada por el lobby de Israel y sus patrocinadores", denunció en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. Araqchí afirmó que su país sigue dispuesto a mantener conversaciones e intercambiar documentos para aclarar los hechos, "especialmente frente a esta presentación absurda". El dron Shahed-136 fue presentado el martes pasado en el Parlamento británico, después de haber sido trasladado desde Estados Unidos a Londres por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Gobierno polaco.
Trump dice a Zelenski que si no acepta las condiciones de Putin será destruido, según FT
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según informó este domingo el diario Financial Times (FT). Trump lanzó esa advertencia durante el encuentro que mantuvo con Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca para pedir más armamento, en concreto misiles Tomahawk, en una reunión que este medio calificó de "volátil". El FT, que cita fuentes conocedoras de los detalles, aseguró hoy que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un "intercambio de gritos" y que el mandatario republicano estuvo "maldiciendo constantemente". Asimismo, las fuentes sostienen que Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelenski a que entregue toda la región del Donbás al presidente ruso, Vladímir Putin, y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.
Zelenski asegura estar dispuesto a reunirse con Trump y Putin en Budapest
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su disposición a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando el encuentro que ambos tienen previsto mantener en Budapest. Para Zelenski, Putin es un "terrorista", aunque ha expresado su interés en un encuentro cara a cara. "Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha argumentado en una entrevista con la cadena ABC grabada el viernes y emitida este domingo. Por eso, al ser preguntado por si intentaría estar en Budapest, Zelenski ha explicado que le dijo a Trump que "estoy listo". "Putin es parecido, aunque más fuerte que Hamás", ha añadido Zelenski al comentar las posibilidades de que Trump logre un acuerdo en Ucrania como el que ha conseguido para parar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. "La guerra es más grande y el Ejército ruso es el segundo más grande del mundo y por eso es necesaria más presión", ha argumentado.
Un ataque con drones deja dos muertos en la región rusa de Bélgorod
Un ataque con drones dejó dos muertos y un herido en la región rusa de Bélgorod, anunció la madrugada del lunes el gobernador de ese territorio fronterizo con Ucrania. "Dos civiles murieron en el pueblo de Yasnye Zori cuando un dron arrojó explosivos contra una empresa agrícola. Un hombre y una mujer murieron de las heridas", indicó en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov. Agregó que un civil resultó herido. Desde el inicio de su ofensiva hace tres años y medio, Rusia lanza drones y misiles casi a diario contra Ucrania, que suele responder con ataques en territorio ruso, sobre todo contra sus infraestructuras energéticas. Los ataques ocurren luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reuniera el viernes con su par estadounidense, Donald Trump, en busca de misiles Tomahawk de largo alcance, capaces de atacar más profundamente en Rusia.
