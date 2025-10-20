Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, pero en el que se ha producido el robo de varias joyas de "valor inestimable".

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

Jordi Grífol ¿Qué han robado en el Louvre? El célebre museo parisino del Louvre sufrió este domingo un robo a plena luz del día. Se trata de nueve joyas "de un valor patrimonial e histórico incalculable", según ha lamentado el Gobierno francés. ¿A quién pertenecieron esas gemas y diamantes reales? Lo explica aquí nuestro compañero Jordi Grífol.

Macron: "Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia" "Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia", ha asegurado Macron en la red social 'X'. "El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra Historia. Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia. Todo se está poniendo en marcha, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París", ha afirmado en una publicación. "El proyecto que iniciamos en enero, prevé un refuerzo de la seguridad. Será el garante de la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria", ha finalizado.

El Louvre había adquirido por 6,72 millones de euros una de las joyas robadas. Los ladrones robaron este domingo por la mañana el gran lazo de corsé de la emperatriz Eugenia, tal como confirmó el Ministerio de Cultura. Es una joya compuesta por 2.634 diamantes y de 11 cm de ancho, recientemente comprada por el museo por 6,72 millones de euros. Antes de su adquisición en 2008, se encontraba en manos privadas en Estados Unidos, como se puede ver en la descripción de las colecciones del Louvre.

La fiscal de Paría sospecha que se trata de una "banda organizada" "Tenemos imágenes de videovigilancia del propio museo" y de la ciudad de París, indica Laure Beccuau según recoge Le Parisien. Para ella, los hechos demuestran "una preparación" y una "forma de organización". ¿Quién está detrás de todo esto? "Todo es posible", responde la fiscal de París. La hipótesis de una interferencia extranjera no es "prioritaria", precisa, sin "ser excluida". "Estamos en la hipótesis de criminalidad organizada, de gran delincuencia".

"Ocho objetos de un valor inestimable" Según el Ministerio de Cultura, «ocho objetos de un valor patrimonial inestimable» fueron sustraídos este domingo por la mañana en el Louvre. Se trata de una diadema del aderezo de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, de un collar del aderezo de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, de pendientes procedentes de un par del aderezo de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, de un collar de esmeraldas del aderezo de María Luisa, de un par de pendientes de esmeraldas del aderezo de María Luisa, de un broche llamado “broche relicario”, de una diadema de la emperatriz Eugenia, y de un gran lazo de corpiño de la emperatriz Eugenia (broche)

Un proyecto de renovación para 2031 En respuesta al estado alarmante sobre el deterioro del Louvre presentado por su presidenta Laurence des Cars, el jefe de Estado había anunciado un proyecto de renovación colosal, cuyo coste se estima entre unos 700 y 800 millones de euros durante una decena de años. Prevé de aquí a 2031 una nueva entrada para descongestionar la pirámide de vidrio, una sala de exposiciones dedicada a la Mona Lisa, así como un billete de entrada más caro para los visitantes no europeos, con, a largo plazo, un objetivo de 12 millones de visitantes anuales frente a unos 9 actualmente. “Se integran medidas de seguridad en el nuevo gran proyecto del museo del Louvre”, aseguró el domingo la señora Dati.

Una huelga en junio por falta de personal A mediados de junio, algunos agentes del museo habían hecho huelga durante unas horas para denunciar problemas de “falta de personal” que les impedían llevar a cabo sus misiones. El concejal ecologista del Ayuntamiento de París, David Belliard, recordó este precedente para responsabilizar a las autoridades el domingo. “Este atraco ocurre unos meses después de que los empleados del museo alertaran sobre las fallas de seguridad. ¿Por qué fueron despreciados por la dirección del museo y por el ministerio?”, escribió en X.

Reducciones del personal del museo Según algunas organizaciones sindicales, la seguridad del museo se ha visto afectada por reducciones de personal en los últimos años, justo cuando la afluencia al museo se disparaba. Bajo condición de anonimato, una fuente sindical afirma así que se han suprimido 200 puestos equivalentes a tiempo completo en el museo en los últimos 15 años, especialmente en cargos de seguridad, sobre un total de cerca de 2.000 empleados. “No se puede prescindir de la vigilancia física”, subraya esta fuente. En un comunicado, el sindicato minoritario Sud señaló el domingo “la destrucción de los empleos dedicados a la seguridad” en el Louvre.

¿Cómo asegurar un museo de 73.000 m² que alberga unas 35.000 obras? El robo del domingo en el Louvre, donde se sustrajeron varias joyas “inestimables”, pone de relieve la magnitud de este desafío logístico, sobre el cual las autoridades se pronuncian regularmente. Antes de este espectacular robo, el precedente que había golpeado a uno de los museos más grandes del mundo se remonta a 1998, cuando un lienzo del maestro francés Camille Corot fue robado a plena luz del día. Desde entonces nunca se ha recuperado. “Es un museo frágil”, había declarado su presidente de la época, Pierre Rosenberg. Casi treinta años más tarde, el diagnóstico parece seguir vigente.