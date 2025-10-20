¿Qué han robado en el Louvre? Estas son las joyas sustraídas

A plena luz del día y con visitantes en el interior, el museo del Louvre ha sufrido este domingo el robo de nueve joyas -aunque dos han sido encontradas en la calle- que pertenecieron a reinas y emperatrices francesas y que ha obligado a cerrar las instalaciones. Joyas de "un valor patrimonial e histórico incalculable", ha calificado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, que ha insistido en que todo se desarrolló "sin violencia" y que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado.

Los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron a primera hora al edificio del lado del río Sena haciéndose pasar por trabajadores, aprovechando las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el museo. Equipados con una amoladora angular para romper una ventana, accedieron al espacio y utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala, la Galería Apolo, donde se encontraban las joyas de la Corona.

Joyas de la corona francesa en la Galería Apolo / Louvre

¿Qué joyas han sido robadas?

Los ladrones robaron piezas de la colección real de gemas y los Diamantes de la Corona que se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Son un total de ocho piezas entre los que se encontrarían un collar, pendientes, dos coronas y un broche, aunque la lista precisa todavía se está realizando. Tras la sustracción de los objetos, los asaltantes, que iban desarmados y que podrían ser tres o cuatro, huyeron en dos scooters de gran tamaño.

Diadema del conjunto de joyas de la Reina Marie-Amélie y la Reina Hortense;

Collar del conjunto de zafiros de la Reina Marie-Amélie y la Reina Hortense;

Pendientes, parte del conjunto de zafiros de la Reina Marie-Amélie y la Reina Hortense;

Collar de esmeraldas del conjunto de joyas de Marie-Louise;

Par de pendientes de esmeraldas del conjunto de joyas de Marie-Louise;

Broche conocido como broche relicario;

Diadema de la Emperatriz Eugenia;

Gran nudo de corsage de la Emperatriz Eugenia (broche).

La ministra Dati afirmó que los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, la de la emperatriz Eugenia. Se trata de una corona con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado bajo un globo de diamantes rematado con una cruz latina. En total, suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

La corona de la emperatriz Eugeina. / Département des Objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes

Las joyas históricas de la galería Apolo

La galería asaltada, la Apolo, fue diseñada para glorificar el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, y es donde se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés.

Allí se encuentran las tres joyas históricas: El Sancy, un diamante de 55,23 quilates usado en la coronación de Napoleón, el Hortensia, diamante rosa que adornaba las ropas y coronas de los soberanos, y el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates. Según las últimas informaciones, el Regente no habría sido objeto del robo.