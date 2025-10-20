Louvre, Van Gogh, Hermitage, Munch: otros robos de arte sonados en el mundo

El robo de unas joyas de gran valor en el Museo del Louvre de París se suma a otros muchos hurtos que se han producido en pinacotecas y centros artísticos de todo el mundo, aunque las obras de arte que más suelen sustraerse son, principalmente, cuadros. Tampoco es habitual que el objetivo de los ladrones sea un museo de la categoría del Louvre, con fuertes medidas de seguridad, que, el domingo pasado, fallaron clamorosamente.

Hacemos ahora un repaso a otras joyas, manuscritos y obras de arte robadas en el pasado.

El 21 de agosto de 1911, un empleado del Museo del Louvre robó la pintura de 'La Gioconda', un hurto que se descubriría al día siguiente y sobre el que se llegó a interrogar a Apollinaire o a Picasso. Dos años después, a través de un marchante de arte, el ladrón, el italiano Vincenzo Peruggia, antiguo trabajador del Louvre y que quería devolver la obra a su país, sería detenido y el cuadro devuelto.

El 18 de marzo de 1990, un total de 11 obras maestras valoradas en 100 millones de euros, entre ellos varios Rembrandt, Degas, Manet y Vermeer, fueron sustraídas del museo Gardner de Boston.

Dos ladrones armados robaron 20 cuadros de Van Gogh en el Museo Van Gogh de Ámsterdam, entre ellos 'Los Girasoles' y logran huir, aunque abandonaron el botín en un coche abandonado, de donde fueron recuperados media hora después.

En 1999, Nikolái Zavadski y su esposa, Larisa, funcionaria del Hermitage de Rusia, robaron 226 piezas del museo (iconos, esmaltes y joyas, obras de artistas de los siglos XVII, XVIII y XIX), valorados en medio millón de dólares, que fueron detectados en 2005 cuando el museo hizo inventario. Zadvadski fue condenado en 2007 a cinco años y a pagar 280.000 dólares al museo.

El 19 de septiembre de 2000 fue robado el lienzo de Claude Monet 'La playa de Pourville', valorado en cinco millones de dólares, del Museo Nacional de Arte de Poznan (Polonia), donde no existían cámaras de vigilancia. En 2010, la policía polaca recuperó el cuadro, oculto en una vivienda de Olkusz, en Polonia, y detuvo a un hombre de 47 años sospechoso del robo, que fue condenado a tres años de prisión.

El 22 de agosto de 2004, dos hombres enmascarados se colaron en el Museo Munch de Oslo y, a punta de pistola, se hicieron con los cuadros 'El grito' y 'La Madonna', que serían recuperados dos años después.

En este siglo ha habido media docena de robos sonados en España. En agosto de 2001 se robaron 17 cuadros en el domicilio de la empresaria Esther Koplowitz en Madrid, entre ellos 'El Columpio' y 'La caída del burro', de Goya, que fueron devueltos gracias a la Policía entre 2001 y 2002. En agosto de 2007, de la Biblioteca Nacional fueron robadas 16 láminas, entre ellas dos mapamundis de la edición incunable de la 'Cosmografía' de Ptolomeo, que fueron recuperadas en Argentina y devueltas a Madrid. En julio de 2011 un electricista de la catedral de Santiago de Compostela que había sido despedido se llevó el Códice Calixtino. Y cinco obras de Francis Bacon valoradas en más de 25 millones de euros fueron robadas en junio de 2015 en la vivienda madrileña de José Capelo, pareja y heredero del pintor irlandés. Finalmente, el 15 de octubre de 2025 se anunció la desaparición del cuadro de propiedad privada 'Naturaleza muerta con guitarra' (1919) de Picasso, que salió de Madrid para ser expuesto en Granada, pero no llegó.

En el hotel Carlton de Cannes se robaron en julio de 2013 joyas valoradas en 136 millones de dólares. El ladrón o ladrones se hicieron con 72 piezas, la mayoría joyas y piedras preciosas, pertenecientes a la joyería Laviev, que las exponía en la muestra 'Extraordinary diamonds' en un salón del hotel. En 2021, unas cuentas de rosario que pertenecieron a María Estuardo, reina de Escocia entre 1542 y 1567, fueron robadas del castillo de Arundel, ubicado en el condado de West Sussex, en el sur de Inglaterra, junto con otros valiosos objetos.