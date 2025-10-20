Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Ataque "deliberado"

Hamás asegura que las fuerzas israelíes "han atacado y disparado deliberadamente contra civiles" en zonas en las que se les debería haber permitido estar, lo que habría provocado la muerte de 46 personas y heridas a 132, hasta las 14.30 horas de este domingo. Además, destaca que "la mitad de los mártires y heridos eran niños, mujeres y ancianos" y plantea el caso de la familia Abú Shaaban "totalmente erradicada, con la muerte de siete niños y dos mujeres". También denuncia el fuego de artillería, el uso de drones cuadricópteros y disparos desde vehículos militares y grúas instaladas para la observación que impiden a la población regresar a sus hogares cerca de la denominada Línea Amarilla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes aún dentro de la Franja de Gaza, lo que supone una "flagrante violación" del alto el fuego. Israel también habría incumplido el protocolo humanitario impidiendo la entrada de artículos de consumo alimentario como carne, huevos, pollo y animales vivos. Tampoco han permitido la entrada libre de combustible tanto para vehículos como para cocinar, según Hamás, que asegura que solo ha entrado el 7,1 por ciento del combustible pactado.