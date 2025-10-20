Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Miembros del personal de la Media Luna Roja Egipcia permanecen junto a un camión que transporta ayuda humanitaria mientras entra en Gaza desde el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, el 12 de octubre de 2025.

Miembros del personal de la Media Luna Roja Egipcia permanecen junto a un camión que transporta ayuda humanitaria mientras entra en Gaza desde el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, el 12 de octubre de 2025. / Europa Press/Contacto/Ali Mostaf

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
  2. Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española
  3. GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, bombardeos e intercambio de muertos
  4. Rusia crea una red de exmilitares colombianos para llevar a cabo atentados en Europa
  5. Guerra de Ucrani, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos con Rusia
  6. DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  7. Robo del asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
  8. Miles de personas marchan en Barcelona en apoyo a Palestina entre fuertes medidas policiales

Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia y termina con dos décadas de predominio de la izquierda

Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia y termina con dos décadas de predominio de la izquierda

La Autoridad Palestina busca participar en la gestión de Gaza con las reformas exigidas por Trump

La Autoridad Palestina busca participar en la gestión de Gaza con las reformas exigidas por Trump

El plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza no se convierte en el salvavidas político que esperaba Netanyahu

El plan de Trump para el fin de la guerra en Gaza no se convierte en el salvavidas político que esperaba Netanyahu

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO | Israel asegura haber "reanudado la aplicación del alto el fuego"

DIRECTO | Israel asegura haber "reanudado la aplicación del alto el fuego"

DIRECTO | Israel asegura haber "reanudado la aplicación del alto el fuego"

DIRECTO | Israel asegura haber "reanudado la aplicación del alto el fuego"

Rodrigo Paz: el economista que se inspira en el Cristo crucificado y promete "platita" para todos los bolvianos

Rodrigo Paz: el economista que se inspira en el Cristo crucificado y promete "platita" para todos los bolvianos