Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Ataque "deliberado"
Hamás asegura que las fuerzas israelíes "han atacado y disparado deliberadamente contra civiles" en zonas en las que se les debería haber permitido estar, lo que habría provocado la muerte de 46 personas y heridas a 132, hasta las 14.30 horas de este domingo. Además, destaca que "la mitad de los mártires y heridos eran niños, mujeres y ancianos" y plantea el caso de la familia Abú Shaaban "totalmente erradicada, con la muerte de siete niños y dos mujeres". También denuncia el fuego de artillería, el uso de drones cuadricópteros y disparos desde vehículos militares y grúas instaladas para la observación que impiden a la población regresar a sus hogares cerca de la denominada Línea Amarilla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes aún dentro de la Franja de Gaza, lo que supone una "flagrante violación" del alto el fuego. Israel también habría incumplido el protocolo humanitario impidiendo la entrada de artículos de consumo alimentario como carne, huevos, pollo y animales vivos. Tampoco han permitido la entrada libre de combustible tanto para vehículos como para cocinar, según Hamás, que asegura que solo ha entrado el 7,1 por ciento del combustible pactado.
Hamás insiste en que respeta el alto el fuego y presenta pruebas de violaciones israelíes "desde el primer día"
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha insistido este domingo en un comunicado en que respeta el alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre y ha señalado en cambio a Israel de incumplirlo "desde el primer día", afirmación que ha sustentado con pruebas que ha remitido ya a los países mediadores y garantes del pacto. Hamás "cumple de manera total, precisa y con fe el acuerdo alcanzado en Sharm el Sheij el 9 de octubre de 2025". "Ni los mediadores ni los garantes han aportado ninguna prueba de que Hamás haya violado u obstaculizado su aplicación", ha argumentado. En cambio, "las autoridades de la ocupación han violado deliberadamente el acuerdo desde el primer día del alto el fuego perpetrando numerosos crímenes y graves violaciones contra civiles". El grupo islamista palestino asegura haber documentado estas violaciones y habría presentado estas pruebas a los mediadores con fotografías, informes y "pruebas concluyentes".
JD Vance podría viajar próximamente a Israel para supervisar el alto el fuego en Gaza
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este domingo que podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, que tanto el Gobierno de Benjamín Netanyahu como Hamás se acusan mutuamente de haber violado. "Queremos ir a ver cómo van las cosas. Creo que alguien de la administración estará allí en los próximos días. Podría ser yo. Pero veremos", declaró Vance a la prensa al regresar a Washington tras visitar una base de los marines en San Diego (California). Según publicó en la víspera el diario The Times of Israel, la Casa Blanca estaba considerando la posibilidad de enviar a JD Vance a Israel este mismo lunes. Una semana después de la entrada en vigor del acuerdo impulsado por la Administración de Donald Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas, como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás.
Trump dice que el alto el fuego "sigue vigente" tras los ataques de Israel y Vance lo ve "complicado"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado creer este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza "sigue vigente", mientras el vicepresidente, JD Vance, ha considerado "complicado" que se mantenga, en un día en el que el Ejército de Israel ha lanzado una oleada de ataques en represalia por la muerte de dos militares en otro ataque en el sur del enclave palestino, pese a que el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha rechazado su vinculación con los hechos. Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han ido también en este sentido y ha señalado que, pese a que la milicia había sido "bastante violenta", él piensa que su "liderazgo" no ha estado involucrado en los hechos denunciados, según ha recogido el 'New York Times' de las palabras que Trump ha dado a la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial, a su regreso a Washington desde Florida el domingo por la noche.
