En Directo
Atraco
Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones
El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.
Ian Brossat, concejal de París, espera encontrar pronto a los delincuentes
Ian Brossat, concejal de París, espera que los autores sean encontrados rápido "para que sean condenados".
"El Museo del Louvre ha sido objeto de un espectacular robo. Mi primer pensamiento se dirige al personal. Es de esperar que la policía y los servicios judiciales identifiquen rápidamente a los autores para que puedan ser condenados y recuperar los objetos robados", ha escrito en 'X'.
¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?
Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.
La dueña de esta corona fue la condesa Eugenia de Montijo, la mujer española de Napoleón III y la última emperatriz de Francia antes de lacaída del Segundo Imperio. Aunque nació en Granada, creció y se formó entre Inglaterra y Francia, donde acabó casándose con Napoléon, en Notre Dame.
Creció rodeada de artistas y se negó a vivir solo para dar un heredero a la corte. Fue regente en tres ocasiones y se convirtió en una referente en la lucha de los derechos de las mujeres, además de estar muy involucrada en la política y cultura del país.
Gran vulnerabilidad en los museos franceses
La policía ya ha abierto una investigación, y no descarta que podría tratarse del mismo grupo de ladrones que hace unas semanas, el pasado 15 de septiembre, entraron a robar al Museo de Historia Natural de París. Convencido de que "no se puede evitar todo", el ministro del Interior ha reconocido que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses.
De hecho, el año pasado, cuando se presentó el plan de reforma del Louvre, su directora advirtió de las deficiencias del edificio no solo a nivel estructural, sino también en materia de seguridad. Núñez ha precisado que no se trata solo de una brecha en el Louvre, sino que es extensible a otros museos sin que en estos momentos se pueda disponer del personal suficiente para proteger todo el patrimonio.
El 'modus operandi' de los delincuentes
El 'modus operandi' de los delincuentes parecía estar especialmente bien preparado. Según explica el diario 'Le Figaro', cuatro personas —dos a bordo de un camión equipado con un montacargas y dos más en una potente scooter— llegaron frente al museo a las 9.30, a la altura del muelle François Mitterrand, en la fachada del Louvre que da al río Sena.
Utilizaron entonces el montacargas para acceder a la galería de Apolo, en la primera planta, forzando la ventana con una radial. A continuación rompieron dos vitrinas, la de las “joyas de Napoleón” y la de las “joyas de los soberanos franceses”, usando esa misma radial, antes de sustraer varias piezas de joyería: siete en total, según una fuente policial.
Los cuatro individuos bajaron de nuevo por el montacargas y huyeron a bordo de las dos scooters. Su golpe duró en total siete minutos. La policía encontró dos radiales, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una joya rota en la calle, muy cerca del museo. Se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, engastada con 1.354 diamantes, 1.136 rosas y 56 esmeraldas.
Otros robos en el Louvre
- 1998: un cuadro de Camille Corot fue robado a plena luz del día y nunca se ha podido recuperar.
- 1911: un vidriero italiano robó la Mona Lisa para llevarla a su país de origen.
Los testigos del asalto
"La policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas y era imposible abrirlas", describe Kacie, una usuaria que se encontraba fuera del museo. "Dentro, todos corrían y golpeaban las puertas de cristal para salir, pero fue en vano. Llegaron la policía y la gendarmería", continúa.
Jordi Grífol
Las joyas históricas de la galería Apolo
La galería asaltada, la Apolo, fue diseñada para glorificar el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, y es donde se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés.
Allí se encuentran las tres joyas históricas: El Sancy, un diamante de 55,23 quilates usado en la coronación de Napoleón, el Hortensia, diamante rosa que adornaba las ropas y coronas de los soberanos, y el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates. Según las últimas informaciones, el Regente no habría sido objeto del robo.
Jordi Grífol
Estas son las joyas de Napoleón que han sido robadas del museo del Louvre
Los ladrones robaron piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz que se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Según Le Parisien, se trata de nueve objetos, entre los que se encontrarían un collar, pendientes, dos coronas y un broche, aunque la lista precisa todavía se está realizando. Tras la sustracción de los objetos, los asaltantes, que iban desarmados y que podrían ser tres o cuatro, huyeron en dos scooters de gran tamaño.
La ministra Dati afirmó que los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia, aunque todavía sin confirmación oficial. Según Le Parisien, la corona estaría rota. Se trata de una corona con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado bajo un globo de diamantes rematado con una cruz latina. En total, suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.
Leticia Fuentes
Los delincuentes se han hecho pasar por trabajadores
Según las primeras informaciones policiales, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron a primera hora al edificio del lado del río Sena haciéndose pasar por trabajadores, aprovechando las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el museo. Equipados con una amoladora angular para romper una ventana, accedieron al espacio y utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala, la Galería Apolo, donde se encontraban las joyas napoleónicas.
Leticia Fuentes
Robo exprés
Según fuentes policiales, "el robo fue muy audaz y bien planificado"y duró tan solo "7 minutos". El ministro del Interior, y ex prefecto de París hasta hace unos días, Laurent Núñez, ha puntualizado que también las fuerzas del orden llegaron de forma "inmediata" y ha subrayado que el nivel de éxito de estas operaciones suele superar el 50%. "Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados", ha asegurado Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas. También ha precisado que se revisarán vídeos, contrastando casos similares, intentando estrechar la red. El ministro no descarta que los autores sean extranjeros.
