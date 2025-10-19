Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

Las vitrinas de las joyas de la corona, en el Louvre.

Las vitrinas de las joyas de la corona, en el Louvre. / Louvre

Inés Sánchez

Inés Sánchez

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias.

Ley de nietos: aluvión de demandas en Argentina para solicitar la ciudadanía española

Trump acusa a Petro de "líder del narcotráfico" y anuncia el cese de la ayuda económica a Colombia

¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?

Robo exprés en el Louvre: unos ladrones se llevan joyas de Napoleón en siete minutos a plena luz del día

Estas son las joyas de Napoleón que han sido robadas del museo del Louvre

Robo en el Louvre: estos han sido los asaltos en museos del mundo más importantes de la historia

Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

