Asalto al Museo del Louvre, en directo: última hora de la investigación y reacciones

¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?

Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

La dueña de esta corona fue la condesa Eugenia de Montijo, la mujer española de Napoleón III y la última emperatriz de Francia antes de lacaída del Segundo Imperio. Aunque nació en Granada, creció y se formó entre Inglaterra y Francia, donde acabó casándose con Napoléon, en Notre Dame.

Creció rodeada de artistas y se negó a vivir solo para dar un heredero a la corte. Fue regente en tres ocasiones y se convirtió en una referente en la lucha de los derechos de las mujeres, además de estar muy involucrada en la política y cultura del país.