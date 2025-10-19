Estas son las joyas de Napoleón que han sido robadas del museo del Louvre

A plena luz del día y con visitantes en el interior, el museo del Louvre ha sufrido este domingo el robo de siete joyas que pertenecieron a Napoleón y que ha obligado a cerrar las instalaciones. Joyas de "un valor patrimonial e histórico incalculable", ha calificado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, que ha insistido en que todo se desarrolló "sin violencia" y que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado.

Según las primeras informaciones policiales, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron a primera hora al edificio del lado del río Sena haciéndose pasar por trabajadores, aprovechando las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el museo. Equipados con una amoladora angular para romper una ventana, accedieron al espacio y utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala, la Galería Apolo, donde se encontraban las joyas napoleónicas.

¿Qué joyas han sido robadas?

Los ladrones robaron hasta siete piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz que se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses. Entre los objetos se encuentran un collar, un broche y una tiara, aunque la lista precisa todavía se está realizando. Tras la sustracción de los objetos, los asaltantes, que iban desarmados y que podrían ser tres o cuatro, huyeron en dos scooters de gran tamaño.

La ministra Dati afirmó que los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia, aunque todavía sin confirmación oficial. Según Le Parisien, la corona estaría rota. Se trata de una corona con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado y que suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

La corona de la emperatriz Eugeina. / Département des Objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes

Las joyas históricas de la galería Apolo

La galería asaltada, la Apolo, fue diseñada para glorificar el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, y es donde se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés.

Allí se encuentran las tres joyas históricas: El Sancy, un diamante de 55,23 quilates usado en la coronación de Napoleón, el Hortensia, diamante rosa que adornaba las ropas y coronas de los soberanos, y el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates. Según las últimas informaciones, el Regente no habría sido objeto del robo.