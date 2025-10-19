Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

La Defensa Civil de Gaza recupera nueve cadáveres del lugar del ataque israelí a un bus

a Defensa Civil en Gaza recuperó este sábado nueve cadáveres en Zeitún (ciudad de Gaza), después de que el Ejército israelí bombardeara con artillería un minibús en el que viajaba una familia, informó el servicio de emergencias en un comunicado.

"Están siendo transferidos al Hospital Bautista", recoge el comunicado.

Aunque inicialmente Defensa Civil señaló que en el ataque murieron los once tripulantes del vehículo, hoy uno de sus portavoces dijo a EFE que uno de ellos, que resultó herido, fue atendido en el Bautista el viernes.

Sobre el cadáver restante, apuntó: "No se halló ni rastro de su cuerpo. Creemos que quedó volatilizado por los cohetes".

"Pedimos a Dios que podamos encontrar algo del cuerpo", añadió, para sentenciar: "Antes o después".

Los rescatistas no llegaron al lugar hasta casi un día después dada la peligrosidad que plantea la presencia del Ejército israelí en la zona, por lo que no han accedido al área hasta coordinarse con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En el lugar del ataque los rescatistas encontraron el cadáver de un niño partido por la mitad, como muestra una imagen compartida con periodistas gazatíes por uno de los paramédicos de la misión, Abudllah al Majdalawi.

Las víctimas del ataque son la familia Shaban, según Defensa Civil. En el minibús viajaban 11 personas, entre ellos siete niños y dos mujeres.