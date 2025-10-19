En Directo
Al minuto
Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
EEUU dice que hay "informes creíbles" de que Hamás planea atacar a civiles en Gaza
El gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que tiene "informes creíbles" de que el grupo islamista palestino Hamás planea un ataque inminente contra civiles en la Franja de Gaza, una acción que según Washington constituiría una "violación del cese el fuego".
"Este ataque planificado en contra de civiles palestinos constituiría una grave y directa violación del acuerdo de cese el fuego y socavaría los significativos avances logrados a través de los esfuerzos de mediación", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.
"Si Hamás llegase a cometer ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego", añadió
Hamás entregará otros dos cadáveres de secuestrados esta noche
El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja los cadáveres de otros dos rehenes en Gaza, cuyos cuerpos fueron exhumados este sábado, a las 22.00 hora local (19.00 GMT), según un comunicado difundido en su canal de Telegram.
"Las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes, recuperados hoy en la Franja de Gaza, a las 10.00 PM", recoge el comunicado.
La embajada palestina en Egipto dice que el cruce de Rafah reabrirá para los repatriados el lunes
La embajada informó a través de Facebook que los ciudadanos palestinos que viven en Egipto y deseen regresar a Gaza podrán viajar a través del cruce de Rafah a partir del lunes.
Las autoridades advirtieron que las personas que quieran cruzar hacia territorio palestino deberán registrarse con antelación y que la embajada “se comunicará con los ciudadanos y les informará sobre los horarios y lugares de reunión en preparación para el desplazamiento hacia el paso fronterizo de Rafah”.
El Gobierno de Hamás en Gaza acusa a Israel de haber violado el alto el fuego 47 veces
El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denunció este sábado que Israel ha violado en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que han acabado con la vida de 38 personas.
"La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario", recoge el comunicado.
Entre las violaciones el Ejecutivo gazatí incluye "delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y ataques deliberados contra civiles y hasta la detención de varios civiles".
La Defensa Civil de Gaza recupera nueve cadáveres del lugar del ataque israelí a un bus
a Defensa Civil en Gaza recuperó este sábado nueve cadáveres en Zeitún (ciudad de Gaza), después de que el Ejército israelí bombardeara con artillería un minibús en el que viajaba una familia, informó el servicio de emergencias en un comunicado.
"Están siendo transferidos al Hospital Bautista", recoge el comunicado.
Aunque inicialmente Defensa Civil señaló que en el ataque murieron los once tripulantes del vehículo, hoy uno de sus portavoces dijo a EFE que uno de ellos, que resultó herido, fue atendido en el Bautista el viernes.
Sobre el cadáver restante, apuntó: "No se halló ni rastro de su cuerpo. Creemos que quedó volatilizado por los cohetes".
"Pedimos a Dios que podamos encontrar algo del cuerpo", añadió, para sentenciar: "Antes o después".
Los rescatistas no llegaron al lugar hasta casi un día después dada la peligrosidad que plantea la presencia del Ejército israelí en la zona, por lo que no han accedido al área hasta coordinarse con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
En el lugar del ataque los rescatistas encontraron el cadáver de un niño partido por la mitad, como muestra una imagen compartida con periodistas gazatíes por uno de los paramédicos de la misión, Abudllah al Majdalawi.
Las víctimas del ataque son la familia Shaban, según Defensa Civil. En el minibús viajaban 11 personas, entre ellos siete niños y dos mujeres.
Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado por Hamás
El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa identificó durante la noche el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit, anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado.
Hamás entrega a la Cruz Roja los restos de otro rehén
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos de otro rehén a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.
El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".
Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado que la Cruz Roja ha recibido "el ataúd de un rehén y se dirigen hacia las tropas" israelíes para su entrega, minutos después de indicar que el traspaso se haría en "un punto" del sur de la Franja. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha insistido.
La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha instado exigido este viernes la apertura de todos los pasos fronterizos en la Franja de Gaza, advirtiendo de que esta es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a "toda la población" del enclave palestino.
"Las carreteras están bloqueadas y destruidas. Esto supone una enorme limitación para el transporte", ha denunciado la portavoz del PMA para Oriente Próximo, Norte de África y Europa Oriental, Abeer Etefa, quien considera que "el acuerdo de alto el fuego ha abierto una pequeña ventana de oportunidad", pero lamenta que "actualmente solo hay dos cruces abiertos".
Etefa ha insistido en que el hecho de que los pasos fronterizos del norte permanezcan cerrados esta ralentizando las entregas en algunas de las zonas más afectadas del territorio palestino, a pesar de que "la agencia cuenta ya con suministros suficientes para alimentar a toda la población de la Franja durante tres meses".
Hamás entregó el cadáver de un rehén de Gaza a la Cruz Roja
La Cruz Roja recibió un nuevo cadáver de rehén retenido en la Franja de Gaza por el movimiento palestino Hamás, indicó el viernes por la noche el ejército israelí en un comunicado. "Según las informaciones suministradas por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén muerto fue trasladado bajo su custodia y va camino hacia donde están las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza", indicó el comunicado.
Al menos 11 muertos, incluidos siete niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza pese al alto el fuego
Al menos 11 personas han muerto, incluidos siete niños, en un ataque del Ejército de Israel contra el vehículo en el intentaban regresar a su casa en ciudad de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado la semana pasada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Defensa Civil de Gaza ha informado de que eran once miembros de una misma familia que intentaban volver a su hogar en el barrio de Zeitun. Entre las víctimas mortales, hay también tres mujeres, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', afín a Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de estos hechos, pero sí ha confirmado que ha lanzado un ataque aéreo contra "varios terroristas que emergieron de un agujero" en Jan Yunis (sur) y se acercaron a las tropas israelíes, "lo que representaba una amenaza inmediata para ellas".
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, bombardeos e intercambio de muertos
- Rusia crea una red de exmilitares colombianos para llevar a cabo atentados en Europa
- DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
- Guerra de Ucrani, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos con Rusia
- Miles de personas marchan en Barcelona en apoyo a Palestina entre fuertes medidas policiales
- Trump lanza su sexto ataque a una embarcación en el Caribe y, por primera vez, deja supervivientes
- No Kings': Las protestas contra el autoritarismo de Trump vuelven este sábado a EEUU en plena escalada de tensión