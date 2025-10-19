El hermano de la mujer que denunció al príncipe Andrés celebra su renuncia al título real

La renuncia del príncipe Andrés a su título real "reivindica" a su presunta víctima de agresión sexual, afirmó su familia, en momentos en los que el rey Carlos III intenta poner fin a un escándalo que daña a la monarquía británica.

Andrés, de 65 años, renunció el viernes a su título de duque de York bajo la presión de su hermano Carlos, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, quien lo denunció y se suicidó este año, "estaría muy orgullosa" por la noticia, declaró el viernes su hermano, Sky Roberts.

"Hoy hemos derramado muchas lágrimas de felicidad y tristeza (...) porque, en muchos aspectos, esto reivindica a Virginia. Todos los años de trabajo que ella dedicó ahora están llegando a algún tipo de justicia", añadió en declaraciones a la BBC. El príncipe Andrés, que renuncia así a los últimos honores monárquicos, ha vuelto a negar "categóricamente las acusaciones".

Esta decisión se produce poco antes de la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila al Vaticano, donde se reunirán esta semana con el papa León XIV, un momento solemne que corre el riesgo de verse empañado por nuevas revelaciones.

El martes sale a la venta "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", el libro póstumo de Giuffre, que amenaza con ser demoledor para el príncipe.

Según extractos revelados esta semana, la estadounidense relata que tuvo relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas, incluido un encuentro cuando tenía 17 años. Asegura también que este se comportaba como si tener sexo con ella fuera su "derecho de nacimiento".

Poco después del anuncio de la renuncia, miembros demócratas de una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron documentos del patrimonio de Epstein que muestran que Andrés viajó al menos cuatro veces en el jet privado del financiero.

Según estos registros de vuelo, el "príncipe Andrés" figura como pasajero dos veces en 1999, una vez en 2000 junto a Epstein y su compañera y cómplice Ghislaine Maxwell, y de nuevo con ella en 2006.

"Una heroína"

El viernes, el hermano de Virginia Giuffre se ofreció a reunirse con miembros del Parlamento británico e incluso con el rey Carlos III para "presentarles las pruebas (...) disponibles para seguir haciendo oír su voz". "Es muy importante que el mundo sepa lo heroica que fue, pero también lo mucho que resta por descubrir" sobre el caso Epstein, añadió Roberts.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II, que seguirá siendo príncipe, se retiró de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en la cual no mostró arrepentimiento por su amistad con Epstein ni la menor empatía por las víctimas del financiero estadounidense. También fue despojado de sus títulos militares en 2022.

En la polémica entrevista, Andrés aseguró que había cortado la relación con Epstein en 2010. Pero otras revelaciones salieron esta semana en la prensa británica, afirmando que Andrés mintió entonces porque siguió en contacto con el financiero estadounidense después de esa fecha.

En un mail en febrero de 2011 escribía: "¡sigamos en contacto, volveremos a jugar juntos pronto!", según la prensa. Epstein, por su parte, fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico de menores con fines sexuales.

Estas nuevas revelaciones, sumadas a la relación del príncipe con un supuesto espía chino, exasperaron al Palacio de Buckingham y llevaron a Andrés a reconocer que estas acusaciones "perjudican el trabajo de Su Majestad y de la familia real".

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras llegar a un acuerdo millonario con Giuffre, que había iniciado acciones legales en su contra en 2021. La mujer, sin embargo, se suicidó en abril pasado a los 41 años de edad en su granja de Australia Occidental.