El falangista asesor de las marchas pro-Putin en España viajó a Moscú como militar y departió allí con personas con contactos con la inteligencia rusa

El antiguo militante falangista Juan Antonio Aguilar, quien se presenta a sí mismo como el "asesor legal" de los organizadores de las marchas pro-Putin en España que se celebran anualmente en mayo, con motivo del Día de la Victoria --la principal festividad rusa que conmemora la derrota de la Alemania nazi--, lleva tiempo viajando a Moscú con regularidad, en muchos casos en calidad de reservista del Ejército español, y entablando contacto con personalidades militares en el país de Vladímir Putin, según ha podido averiguar una investigación conjunta realizada por la web Newtral y EL PERIÓDICO. Uno de ellos es el coronel Aleksándr Kanshin, quien ha ocupado puestos de relevancia en el Ejército ruso e incluso habría tenido como socio empresarial a un funcionario del GRU, la temida inteligencia militar, a cuyos agentes se atribuyen asesinatos de relevancia de disidentes políticos. Aguilar, también conocido por el pseudónimo de Iñaki Aguirre, con el que firma libros, trabaja como ingeniero informático en una empresa que fue absorbida por Indra, compañía clave del sector de defensa español, y se ha presentado a elecciones como representante sindical de UGT, según ha confirmado la propia central sindical.

El nombre de Aguilar adquirió relevancia pública hace unos meses, a raíz de varios artículos publicados en este y otros medios de comunicación acerca de las actividades de Victoria Samoilova, organizadora de las marchas putinistas anuales que se celebran en España anualmente. En todo el tiempo transcurrido desde entonces, se han revelado más vínculos con personalidades controvertidas favorables al régimen de Vladímir Putin, como el español Enrique Arias Gil, buscado por Europol por su supuesta participación en campañas de ciberataques de origen ruso contra organismos públicos y empresas privadas en España. Antes de hallarse en situación de busca y captura, Aguirre / Aguilar le animó a escribir el libro 'Trabajad, hermanos: historias de la inteligencia soviética y rusa', llegando incluso a redactar el prólogo de la obra. Desde la cuenta en Telegram de Arias Gil, bajo el apodo de 'Desinformador Ruso', no solo se ha difundido contenido alineado ideológicamente al 100% con el Kremlin, sino que también se han proferido amenazas a periodistas, se ha publicado información para ciberataques en infraestructuras sensibles y se han desvelado datos e información secreta de los servicios de inteligencia españoles. Las fuerzas de seguridad española creen que el sospechoso se halla refugiado en estos momentos en territorio de la Federación Rusa.

Párrafos en los que Enrique Arias Gil, en busca y captura, reconoce que fue Juan Antonio Aguilar quien le instó a escribir el libro 'Trabajad, hermanos: historias de la inteligencia soviética y rusa', / Redacción

Aguilar, activista y militante de formaciones políticas de ultraderecha, llegando incluso a mantener en el pasado contactos amistosos con miembros de Blood and Honour (Sangre y Honor) una organización disuelta por la justicia española por difundir discursos filonazis y de odio --ideologías políticas sobre el papel, enemigas de la URSS y del comunismo--, ha asegurado, en una entrevista con Newtral y EL PERIÓDICO, haber dejado atrás sus antiguos recelos hacia el Kremlin tras un viaje que realizó en 2010 como militar en representación de la Asociación ARES de reservistas españoles, donde asegura que ejercía las funciones de vocal. "Se presentó en Madrid un ruso que quería contactar con miembros de la reserva españoles para invitarnos a Moscú a un congreso y contactó primero con la Asociación de Militares Españoles, quienes le redirigieron a la ARES; la dirección de ARES, al saber que era el más 'rojo' de todos, me envía a mí junto con otros dos militares españoles", revela Aguilar. Al año siguiente la invitación volvió a extenderse, fundándose en la capital rusa la Confederación de Generales, Almirantes y Oficiales Reservistas (IAC), en la que participó España y acudiendo Aguilar en representación de nuestro país, vestido con uniforme y grado de sargento. "Todo esto se hizo con la aprobación de la ministra de Defensa de entonces, Carme Chacón", subraya Aguilar, admitiendo a su vez que, durante estos viajes cayó "enamorado de Rusia", dándose cuenta de "las mentiras que han contado en Occidente" sobre el gigante euroasiático

A la izquierda, Juan Antonio Aguilar, de uniforme en Moscú en 2011. En el centro, junto a Aleksándr Kanshin, en el mismo año. A la derecha, en la reunión de la IAC celebrada en Bratislava en 2017, tras la anexión de Crimea, en la que se puede ver cómo Aguilar había colgado la cinta de san Jorge, un emblema belicista ruso, junto a la bandera de España. / Redacción

El actual presidente de la IAC es Aleksándr Kanshin, coronel del Ejército ruso y miembro de la Cámara Pública, un organismo consultivo ruso que, sobre el papel, "supervisa la interacción y la sociedad civil rusa", pero que en la práctica carece de gran relevancia debido a su escasa independencia del Gobierno ruso. Más relevante de su perfil público parece ser su condición de socio empresarial de Oleg Dujovnitski quien, según el Center for Defense Reforms, un think tank ucraniano especializado en amenazas híbridas, y también la prensa independiente rusa, sirvió entre 2008 y 2011 en el GRU, el temido servicio de inteligencia militar, con quien fundó en 2021 la sociedad de inversión 'Katod:Inversiones, Desarrollo e Ingeniería'`. No existen en fuentes abiertas confirmación oficial de que el propio Kanshin trabajara para el GRU, pero su carrera militar, en opinión de Andréi Kalitin, periodista de investigación en Nóvaya Gazeta, la principal publicación independiente rusa, "es la típica trayectoria de un oficial de la inteligencia militar". "Es un oficial político militar, un veterano del Ministerio de Defensa y una figura pública que trabaja con la comunidad de oficiales y organizaciones de veteranos", constata el reportero. Durante el viaje de Aguilar a Moscú en junio 2011, el antiguo militante falangista celebró lujosamente el 55 cumpleaños de Kanshin con una velada, con almuerzo incluido, a bordo de un barco que navegaba por las aguas del río Moskova, que atraviesa la capital rusa.

Fotografía del almuerzo a bordo de un barco por el río Moskova en el que se celebró el cumpleaños de Aleksándr Kanshin. / Redacción

Según fuentes militares, Aguilar estaba adscrito, en calidad de reservista, a la Brigada Guadarrama XII, una de las unidades acorazadas más importantes del Ejército español, donde "colaboraba en asuntos de informática, al parecer menores". La unidad reúne los carros de combate disponibles en la base de El Goloso, y dependiendo de la época, según las mismas fuentes, puede llegar a tener 7.000 integrantes, con numerosos reservistas, aunque en puestos de escasa importancia. Aguirre, quien en el pasado fundó sindicatos y militó en otros de importancia hasta su expulsión, como la Confederación General de Trabajadores (CGT), se ha presentado a "las elecciones sindicales en una lista de UGT", confirma el propio sindicato en un mensaje, en el que se reitera que existen unos "valores fundamentales", como la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social y la lucha contra el cambio climático, no descartando activar mecanismos internos de apartamiento si se detectan "conductas incompatibles" con estos principios. Aguilar volverá próximamente a Moscú a finales de octubre para asistir al congreso de una organización de fact checking impulsada por el Gobierno ruso.