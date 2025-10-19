¿Quién era Eugenia de Montijo, la dueña de la corona que ha aparecido rota tras el asalto al Louvre?

París ha amanecido este domingo con un atraco al Museo del Louvre, que ha sido cerrado provisionalmente al público tras ser asaltado por cuatro hombres enmascarados a plena luz del día. No se han registrado heridos, pero han robado un total de nueve piezas.

Los delincuentes han asaltado las dos primeras salas de la galería a primera hora de la mañana, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, lugar donde se ha producido el robo a la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

La corona hallada

Según Le Parisien, la corona está rota. Se trata de una corona con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado bajo un globo de diamantes rematado con una cruz latina. En total, suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

La dueña de esta corona fue la condesa Eugenia de Montijo, la mujer española de Napoleón III y la última emperatriz de Francia antes de lacaída del Segundo Imperio. Aunque nació en Granada, creció y se formó entre Inglaterra y Francia, donde acabó casándose con Napoléon, en Notre Dame.

Creció rodeada de artistas y se negó a vivir solo para dar un heredero a la corte. Fue regente en tres ocasiones y se convirtió en una referente en la lucha de los derechos de las mujeres, además de estar muy involucrada en la política y cultura del país.

Con la guerra franca prusiana, se exilió a Inglaterra, donde subastó sus conocidas joyas. Sin embargo, con el tiempo acabaron en el Louvre algunas de sus pertenencias más reconocidas, como la corona de ocho arcos -que ha sido hallada rota-, una diadema de perlas y numerosos broches.