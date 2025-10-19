Robo exprés en el Louvre: unos ladrones se llevan joyas de Napoleón en siete minutos a plena luz del día

El museo del Louvre ha sufrido este domingo por la mañana un robo de siete joyas que pertenecieron a Napoléon que ha obligado a cerrar las instalaciones. Se trata de un atraco que se ha producido a plena luz del día y con visitantes en el interior, que han sido desalojados sin que se hayan producido heridos, según ha confirmado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. Una de las joyas, que el gobierno francés apunta que tienen "un valor patrimonial e histórico incalculable", ya ha sido encontrada tirada en la calle.

Según las primeras informaciones policiales, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron a primera hora al edificio del lado del río Sena haciéndose pasar por trabajadores, aprovechando las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el museo. Equipados con una amoladora angular para romper una ventana, accedieron al espacio y utilizaron un montacargas para llegar directamente a la sala, la Galería Apolo, donde se encontraban las joyas napoleónicas.

Los ladrones robaron hasta siete piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz. Entre los objetos se encuentran un collar, un broche y una tiara. Tras la sustracción de los objetos, los asaltantes, que iban desarmados y que podrían ser tres o cuatro, huyeron en dos scooters de gran tamaño TMax Yamaha, un modelo muy común en la capital francesa.

En siete minutos

Según fuentes policiales, "el robo fue muy audaz y bien planificado" y duró tan solo "7 minutos". El ministro del Interior, y ex prefecto de París hasta hace unos días, Laurent Núñez, ha puntualizado que también las fuerzas del orden llegaron de forma "inmediata" y ha subrayado que el nivel de éxito de estas operaciones suele superar el 50%. "Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados", ha asegurado Núñez en una entrevista a la emisora France Inter en la que los primeros elementos apuntan a que los ladrones habían hecho prospecciones previas. También ha precisado que se revisarán vídeos, contrastando casos similares, intentando estrechar la red. El ministro no descarta que los autores sean extranjeros.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha confirmado en la TFI que ha sido encontrada en los alrededores del museu una de las piezas y señaló en un mensaje en su perfil de X que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre. El Museo de Louvre, sin embargo, en su cuenta de X se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales", provocando así la estupefacción de los que pretendían visitar las instalaciones este domingo. "Oh my god! ¿Un robo en el Louvre?", decía un turista americano al llegar a uno de los accesos. "No sabíamos nada. Justo hoy que no hemos querido mirar redes sociales ni noticias", se reía. Y Clemence, anciana parisina, también manifestaba su sorpresa: "¿Cómo han podido entrar? En breve nos roban la Torre Eiffel. 'Oh mon Dieu'. ¡Qué astucia, con la seguridad que hay!".

Gran vulnerabilidad en los museos franceses

La policía ya ha abierto una investigación, y no descarta que podría tratarse del mismo grupo de ladrones que hace unas semanas, el pasado 15 de septiembre, entraron a robar al Museo de Historia Natural de París. Convencido de que "no se puede evitar todo", el ministro del Interior ha reconocido que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses. De hecho, el año pasado, cuando se presentó el plan de reforma del Louvre, su directora advirtió de las deficiencias del edificio no solo a nivel estructural, sino también en materia de seguridad. Núñez ha precisado que no se trata solo de una brecha en el Louvre, sino que es extensible a otros museos sin que en estos momentos se pueda disponer del personal suficiente para proteger todo el patrimonio.