Vídeo | El incendio de una batería en un equipaje de mano obliga a aterrizar de emergencia un vuelo de Air China

Un avión de la compañía Air China fue desviado sin incidentes el sábado hacia Shanghái después de que una batería guardada en la cabina, dentro del equipaje de mano de un pasajero, se incendiara, declaró la aerolínea.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo que conectaba la ciudad de Hangzhou, en el este de China, con el aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl, en Corea del Sur. “Una batería de litio se prendió fuego espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo CA139”, indicó la aerolínea en un comunicado publicado en la red social china Weibo.

“La tripulación gestionó inmediatamente la situación conforme a los procedimientos, y nadie resultó herido”, señala el comunicado, que precisa que el avión fue desviado al aeropuerto internacional de Shanghái Pudong “con el fin de garantizar la seguridad del vuelo”.

Llamas y humo negro

Una imagen tomada por un pasajero y publicada por el medio estatal Jimu News muestra llamas en un compartimento de almacenamiento superior. También se observa humo negro y al menos un pasajero intentando apagar el incendio.

Según los datos del sitio Flightradar24, que rastrea el tráfico aéreo en todo el mundo, el vuelo despegó de Hangzhou a las 09:47, hora local (01:47 GMT). Dio media vuelta sobre el mar, aproximadamente a igual distancia de la costa este de China y de la isla japonesa de Kyushu, antes de aterrizar en Shanghái poco después de las 11:00, hora local (03:00 GMT).