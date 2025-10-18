Guerra de Ucrani, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos con Rusia

Zelenski coincide con Trump y dice sobre la guerra: "debemos detenernos donde estamos"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenzki, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato.

"El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.

La declaración de Zelenski se dio luego de que Trump publicara en su cuenta oficial de Truth que "ya se ha derramado suficiente sangra" y que era momento para que ambos se detengan.

El ucraniano fue cuestionado por la prensa sobre la solicitud de su país para obtener misiles Tomahawk a lo que respondió que los necesita pero que la discusión continuará porque Estados Unidos "no quiere un aumento de tensiones".