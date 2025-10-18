Guerra de Ucrani, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski coincide con Trump y dice sobre la guerra: "debemos detenernos donde estamos"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenzki, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato.
"El presidente tiene razón (...) y tenemos que detenernos donde estamos", afirmó el líder de Kiev durante una conferencia de prensa a inmediaciones de la Casa Blanca tras concluir su vista oficial a su homólogo estadounidense.
La declaración de Zelenski se dio luego de que Trump publicara en su cuenta oficial de Truth que "ya se ha derramado suficiente sangra" y que era momento para que ambos se detengan.
El ucraniano fue cuestionado por la prensa sobre la solicitud de su país para obtener misiles Tomahawk a lo que respondió que los necesita pero que la discusión continuará porque Estados Unidos "no quiere un aumento de tensiones".
Zelenski dice que EEUU rechaza una "escalada" y no habrá anuncios sobre misiles
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski señaló que no hará ningún anuncio sobre el pedido de su país para eventualmente abastecerse de misiles Tomahawk, al destacar que Estados Unidos no desea una "escalada" con Rusia. Zelenski explicó a la prensa que conversó con el presidente estadounidense Donald Trump sobre armas de largo alcance en su reunión de este viernes, pero que "se decidió que no hablemos de eso porque (...) Estados Unidos no quiere una escalada". "Creo que Rusia le tiene miedo a los Tomahawk, realmente les teme, porque es un arma muy potente", añadió el gobernante ucraniano.
Zelenski mostró a Trump "mapas" con posibles objetivos para atacar en Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó a su homólogo estadounidense Donald Trump, durante su reunión en Washington, "mapas" con posibles objetivos a atacar en Rusia, indicó una fuente de la delegación ucraniana. "En esos mapas hay puntos de presión de la defensa rusa y de la economía militar que pueden ser atacados para obligar a [Vladimir] Putin a poner fin a la guerra", explicó esta fuente a periodistas, entre ellos de la AFP.
Trump espera que la guerra de Ucrania pueda terminar sin suministrar Tomahawks a Kiev
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes durante una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca que espera que la guerra con Rusia pueda terminar sin tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawk que los ucranianos piden. "Esperemos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en hachas de guerra", declaró Trump al iniciar un almuerzo de trabajo con Zelenski en la sala del gabinete.
Escuelas, hospitales y energía, entre las prioridades para la recuperación ucraniana
La construcción de escuelas, hospitales y de infraestructuras para la generación de energía o gestión de aguas son algunas de las prioridades señaladas este viernes en Lisboa por referentes políticos y empresariales de Portugal, Estonia y Ucrania para acelerar la recuperación ucraniana. Estas necesidades las expusieron en una conferencia celebrada en la sede de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa (CCIP), como un llamado a la acción tras la IV Conferencia para la Recuperación de Ucrania (URC, por sus siglas en inglés), que se celebró en julio en Roma, pero también como una forma de crear alianzas que beneficien a todas las partes implicadas.
Trump apunta de nuevo contra España por las discrepancias sobre gasto militar: "No ha sido leal con la OTAN"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a apuntar de nuevo contra el Gobierno de España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN que tuvo lugar a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya. "España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España", ha manifestado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.
Trump espera poner fin a la guerra sin necesidad de suministrar Tomahawk a Ucrania
El presidente de EEUU, Donald Trump, está empecinado en lograr la paz en Ucrania pero no está convencido de que los misiles de largo alcance Tomahawk sean la solución para alcanzar una tregua. "Estoy mediando en una situación difícil. Es mucho más fácil cuando las personas se entienden, cuando se juntan, cuando se aprecian. No necesariamente tenemos esa situación", reconoció a los periodistas. "Quiero lograr la paz en Ucrania... He resuelto ocho, incluyendo el de Oriente Próximo... No gané un Premio Nobel... así que no me importa todo eso. Solo me importa salvar vidas. Pero esta será la guerra número nueve".
Trump: "Creo que tenemos una oportunidad para acabar esta guerra"
Trump: "Creo que tenemos una oportunidad para acabar esta guerra". El encuentro del presidente de EEUU, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes ha sido muy distinto a los anteriores. Zelenski ha asistido a la reunión con traje y ganas de recibir apoyo militar suficiente como para animar a un acuerdo de paz con Rusia. Más allá de los misiles Tomahawk, Zelenski ha querido 'negociar' con Trump un acuerdo de apoyo o alianza para el futuro de Ucrania. Trump ha reconocido las dificultades que se deben vencer. En primer lugar, las personales. Zelenski y Putin tienen serios problemas de relación. "Me gusta resolver guerras", ha dicho Trump, "ya que de esa manera puedo salvar miles de guerras", ha dicho Trump. Donald Trump se ha mostrado reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania, afirmando: "Una de las razones por las que queremos terminar esta guerra es que no nos resulta fácil proporcionarles cantidades masivas de armas muy potentes. Ojalá no las necesiten. Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks".
Zelenski: "No solo queremos Tomahawk, también necesitamos miles de drones"
Zelenski: "No solo queremos Tomahawk, también necesitamos miles de drones". La capacidad de producción ucraniana es importante pero parece incluso insuficiente y necesita el apoyo de EEUU para mantener la presión frente al ejército ruso. "Estamos en una guerra cada vez más tecnológica, los Tomahawk son solo una parte del apoyo militar que necesitamos", ha dicho Zelenski.
Trump da largas en el tema Tomahawk: "Lo que queremos es el final de la guerra"
En respuesta a una pregunta sobre qué concesiones está dispuesta a hacer Ucrania para lograr la paz con Rusia, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha respondido: "Primero que nada, creo que debemos sentarnos y dialogar. Segundo, necesitamos un alto el fuego… Como dije antes, estamos dispuestos a dialogar en cualquier formato, bilateral o trilateral, da igual". "Las armas son muy importantes. Tener aliados de nuestro lado es muy importante. Y entre nosotros, para nosotros, las garantías de seguridad bilaterales entre el presidente Trump y yo son muy importantes", continuó Zelenski. En cambio, Trump ha tenido respuestas medidas sobre el asunto de los Tomahawk: "Lo que queremos es el final de la guerra".
