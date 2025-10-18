Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Hamás entrega a la Cruz Roja los restos de otro rehén

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos de otro rehén a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado que la Cruz Roja ha recibido "el ataúd de un rehén y se dirigen hacia las tropas" israelíes para su entrega, minutos después de indicar que el traspaso se haría en "un punto" del sur de la Franja. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha insistido.