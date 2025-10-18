En Directo
Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego
Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás entrega a la Cruz Roja los restos de otro rehén
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este viernes por la noche los restos de otro rehén a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, entidad encargada de facilitar su traspaso a manos de las autoridades israelíes.
El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, habían informado de que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".
Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado que la Cruz Roja ha recibido "el ataúd de un rehén y se dirigen hacia las tropas" israelíes para su entrega, minutos después de indicar que el traspaso se haría en "un punto" del sur de la Franja. "Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha insistido.
La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de Gaza
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha instado exigido este viernes la apertura de todos los pasos fronterizos en la Franja de Gaza, advirtiendo de que esta es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a "toda la población" del enclave palestino.
"Las carreteras están bloqueadas y destruidas. Esto supone una enorme limitación para el transporte", ha denunciado la portavoz del PMA para Oriente Próximo, Norte de África y Europa Oriental, Abeer Etefa, quien considera que "el acuerdo de alto el fuego ha abierto una pequeña ventana de oportunidad", pero lamenta que "actualmente solo hay dos cruces abiertos".
Etefa ha insistido en que el hecho de que los pasos fronterizos del norte permanezcan cerrados esta ralentizando las entregas en algunas de las zonas más afectadas del territorio palestino, a pesar de que "la agencia cuenta ya con suministros suficientes para alimentar a toda la población de la Franja durante tres meses".
Hamás entregó el cadáver de un rehén de Gaza a la Cruz Roja
La Cruz Roja recibió un nuevo cadáver de rehén retenido en la Franja de Gaza por el movimiento palestino Hamás, indicó el viernes por la noche el ejército israelí en un comunicado. "Según las informaciones suministradas por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén muerto fue trasladado bajo su custodia y va camino hacia donde están las tropas del ejército israelí en la Franja de Gaza", indicó el comunicado.
Al menos 11 muertos, incluidos siete niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza pese al alto el fuego
Al menos 11 personas han muerto, incluidos siete niños, en un ataque del Ejército de Israel contra el vehículo en el intentaban regresar a su casa en ciudad de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado la semana pasada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Defensa Civil de Gaza ha informado de que eran once miembros de una misma familia que intentaban volver a su hogar en el barrio de Zeitun. Entre las víctimas mortales, hay también tres mujeres, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', afín a Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de estos hechos, pero sí ha confirmado que ha lanzado un ataque aéreo contra "varios terroristas que emergieron de un agujero" en Jan Yunis (sur) y se acercaron a las tropas israelíes, "lo que representaba una amenaza inmediata para ellas".
Hamás anuncia que entregará el cadáver de otro rehén esta noche
El grupo islamista Hamás anunció que entregará a la Cruz Roja el cadáver de otro rehén en Gaza, exhumado este mismo viernes, a las 23.00 hora local (20.00 GMT), según un comunicado de la organización. "Como parte del acuerdo Tormenta de Al Aqsa para la liberación de presos, las Brigadas Al Qasam (el brazo armado de Hamás) entregarán el cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza a las 11.00 PM hora de Gaza", recoge el texto.
El Ejército israelí confirma el ataque contra un minibús con 10 personas en Gaza
El Ejército israelí confirmó que este viernes que atacó un "vehículo sospechoso" que, según la Defensa Civil de Gaza, era un minibús en el que viajaban diez personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de la ciudad de Gaza (norte). "Las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza", informaron a EFE fuentes castrenses, que aseguraron que lo hicieron "siguiendo lo establecido en el acuerdo" de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás que entró en vigor el pasado 10 de octubre. Según el Ejército, sus soldados dispararon contra el minibús después de efectuar "disparos de advertencia" hacia el "vehículo sospechoso", que continuó acercándose a las tropas "de una manera que causó una amenaza inminente para ellas".
Trump insta a reavivar los 'Acuerdos de Abraham', pero la desconfianza con Israel prevalece
El presidente de Estados Unidos, Trump, ha instado esta semana a la expansión de los acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y los estados árabes, como Arabia Saudita. Conocidos como los 'Acuerdos de Abraham', Trump durante su primer mandato logró acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Pero el excepticismo prevalece ante esta propuesta de Trump. La indignación pública generalizada por la mortífera guerra de dos años de Israel en Gaza, que los expertos han calificado como un genocidio contra el pueblo palestino, hace difícil que ningún Gobierno de Oriente Próximo este en condiciones de normalizar las relaciones diplomáticas.
Más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por ataques israelís en dos años
Más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados perpetrados por Hamás, según un recuento de Naciones Unidas. El dato representa ya el 43% de todos los palestinos fallecidos en las últimas dos décadas en Cisjordania y evidencia una escalada violenta que ya había comenzado antes incluso de los citados ataques. En concreto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registradas 1.001 víctimas.
Más de 50 organizaciones instan al Gobierno a apoyar la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel
Más de 50 organizaciones españolas instaron este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a posicionarse a favor de la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del próximo 20 de octubre en Luxemburgo. Según informó la Alianza por la Solidaridad-ActionAid, las entidades firmantes consideran que España debe trabajar para que otros países miembros de la Unión Europea (UE) apoyen esta medida como respuesta a las "graves violaciones del Derecho Internacional" cometidas contra la población palestina.
Hamás reafirma su compromiso con el plan de paz
Hamás ha publicado este viernes un comunicado en el que reafirma su compromiso con el plan de paz, respondiendo así a las amenazas de Trump de que daría luz verde a Israel para reanudar la guerra si el grupo político y paramilitar palestino no cumple con la devolución de los rehenes israelíes fallecidos. Aún quedan 19 cadáveres por repatriar, algunos de los cuales podrían estar sepultados bajo los escombros en Gaza.
