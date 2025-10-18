Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alto el fuego en Gaza, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Edificios derruidos por bombardeos israelíes en el barrio de Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza.

Edificios derruidos por bombardeos israelíes en el barrio de Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza. / ABDEL KAREEM HANA / AP

Eduardo López Alonso

Carles Planas Bou

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Hamas entrega a la Cruz Roja el cuerpo de otro rehén israelí

Guerra de Ucrani, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos con Rusia

'No Kings': Las protestas contra el autoritarismo de Trump vuelven este sábado a EEUU

Al menos once muertos, siete de ellos niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza

Trump aleja de Zelenski los misiles Tomahawk y asegura que Putin "quiere poner fin a la guerra"

Trump aleja de Zelenski los misiles Tomahawk y vuelve a dar tiempo a Putin

Trump carga de nuevo contra España por el gasto militar: "No ha sido leal con la OTAN, debería ser reprendida"

Trump contra España de nuevo: "No ha sido leal a la OTAN"

