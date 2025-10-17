DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia denuncia la muerte de un periodista ruso en un ataque con drones en Zaporiyia, este de Ucrania
Medios oficiales rusos han informado este jueves de la muerte de un periodista de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Ivan Zuyev, durante un ataque con drones sobre la región de Zaporiyia, situada en Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022.
El bombardeo ha provocado además graves heridas al reportero Yuri Voitkévich, que realizaba una cobertura periodística junto a Zuyev, distinguido en marzo de este año por el Kremlin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.
El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha lamentado este ataque con drones "enemigos" en su canal de Telegram, donde ha asegurado que las víctimas son "hombres de honor, altruistas y patriotas".
Trump se muestra reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania tras su llamada con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves sus reticencias a "agotar" los misiles Tomahawk para venderlos a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia, una idea que al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, "no le ha gustado" cuando el magnate republicano se la ha transmitido durante su llamada, celebrada unas horas antes.
"También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos. Pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto", ha declarado en una breve comparecencia en la Casa Blanca.
Preguntado por si Putin ha intentado disuadirlo de vender estos misiles a Kiev, Trump ha aclarado que "no le ha gustado la idea". "Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición?", ha relatado el inquilino de la Casa Blanca, que ha lamentado que, "a veces, hay que tomárselo con un poco de humor, pero él (Putin) no quiere".
Ucrania considera que el debate sobre los misiles Tomahawk "ha obligado a Putin a volver al diálogo" con EEUU
El Gobierno ucraniano ha considerado este jueves que las negociaciones en torno al posible suministro de misiles de largo alcance Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania "ha obligado" al presidente ruso, Vladimir Putin, a llamar al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha declarado a través de su perfil en la red social X que la llamada de hoy entre los presidentes estadounidense y ruso "demuestra cómo el solo debate sobre los misiles Tomahawk ya habían obligado a Putin a volver al diálogo con Estados Unidos". "La conclusión es que debemos seguir adelante con paso firme. La fuerza realmente puede impulsar la paz. Los rusos ya no tienen iniciativa estratégica. Su única herramienta es el terror contra nuestro sistema energético y la esperanza de que el invierno se convierta en un arma a su favor", ha manifestado. Es por ello que ha sostenido que "es tan importante tomar nuevas decisiones contundentes": "Garantizarán que Putin no se haga ilusiones y tenga que buscar el fin de la guerra. Con suficiente fuerza y determinación se puede lograr la paz en Europa, como ocurrió en Oriente Próximo".
Zelenski llega a EEUU para negociar con Trump nuevas armas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, arribó este jueves a Washington, informó a la AFP una fuente de su delegación, para acordar con su par estadounidense Donald Trump un nuevo suministro de armas. Una fuente anónima de la delegación ucraniana confirmó la llegada, sin dar más detalles, poco después de que Trump mantuviera una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. Putin afirmó que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev pondría en peligro cualquier acuerdo de paz.
Trump y Putin pactan un próximo encuentro entre ambos en Budapest
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido una llamada este jueves con su homólogo ruso, Vladímir Putin, antes de recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes. Tras la conversación Telefónica, Trump ha explicado que la reunión "fue muy productiva": "Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán próximamente. El lugar de la reunión está por determinar. El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra "ignominiosa" entre Rusia y Ucrania", ha explicado Trump. Más información, aquí.
El uso de misiles de largo alcance cambiaría la guerra de Ucrania
Rusia intensificó los ataques en Ucrania gracias al uso de sus misiles balísticos de alcance intermedio. El protagonista fue el sistema de misiles balísticos Oreshnik con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes (MIRV) en noviembre de 2024 y prometiendo desplegar sistemas Oreshnik en Bielorrusia para finales de 2025. Las capacidades de largo alcance y la considerable carga útil de los misiles Tomahawk estadounidenses permitirían al ejército ucraniano infligir daños sustanciales a activos militares rusos clave ubicados en territorio ruso alejado del frente, como la fábrica de drones Shahed en Yelabuga, República de Tartaristán, y la base aérea Engels-2 en el óblast de Saratov, desde donde Rusia despliega los bombarderos estratégicos que disparan misiles de crucero lanzados desde el aire durante los ataques rusos sobre Ucrania.
