DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno / SERGEY DOLZHENKO

Eduardo López Alonso

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

