DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Rusia denuncia la muerte de un periodista ruso en un ataque con drones en Zaporiyia, este de Ucrania

Medios oficiales rusos han informado este jueves de la muerte de un periodista de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, Ivan Zuyev, durante un ataque con drones sobre la región de Zaporiyia, situada en Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022.

El bombardeo ha provocado además graves heridas al reportero Yuri Voitkévich, que realizaba una cobertura periodística junto a Zuyev, distinguido en marzo de este año por el Kremlin, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, ha lamentado este ataque con drones "enemigos" en su canal de Telegram, donde ha asegurado que las víctimas son "hombres de honor, altruistas y patriotas".