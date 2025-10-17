Rusia propone a Elon Musk construir un túnel entre Rusia y EEUU bajo el estrecho de Bering

El emisario ruso para la cooperación económica con Estados Unidos, Kiril Dmítriev, propuso este viernes construir un túnel entre EEUU y Rusia a través del estrecho de Bering, que llevaría el nombre de los presidentes ruso, Vladímir Putin, y del estadounidense, Donald Trump. El encargo se ha realizado también al millonario estadounidense, Elon Musk, ya que se ha propuesto que sea su empresa Boring la que lleve a cabo el ambicioso y complejo proyecto, que ha sido presupuestado por unos 65.000 millones de dólares. La divulgación de estos planes llega en un momento especialmente complejo, en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, está buscando las vías para lograr el final de la guerra de Ucrania sin necesidad de transferir a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk. Las relaciones personales entre Trump y Putin encuentran en los negocios puntos de encuentro clave y los proyectos de desarrollo de infraestructuras pueden ser una vía para mejorar las relaciones geoestratégicas entre EEUU y Rusia.

"Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad", escribió en X después de la primera conversación telefónica de esta semana entre ambos mandatarios desde la cumbre de Alaska del 15 de agosto pasado. Añadió que, aunque el coste debería ascender a 65.000 millones de dólares, la compañía The Boring Company de Elon Mask reduciría el coste "a 8.000 millones de dólares".

Dmítriev, que ha participado en las reuniones bilaterales con EEUU y en la reciente entrega de documentos de archivo soviéticos sobre el asesinato de John F. Kennedy, recordó que en esos materiales se alude a dicho proyecto que fue barajado por los líderes estadounidense y soviético, Nikita Jruschov. "El Puente Mundial de la Paz Kennedy–Jruschov: 'Podría y debería ser construido inmediatamente entre Alaska y Rusia'", señalan los documentos de archivo. Dmítriev añadió: "Con la moderna tecnología de The Boring Company se puede convertir en el túnel Putin-Trump conectando Eurasia y América por 8.000 millones de dólares".

El asesor de Putin adelantó que el Fondo Ruso de Inversión Directa que dirige está dispuesto a financiar el proyecto en colaboración con la compañía de Musk. En su opinión, el túnel permitiría la exploración conjunta de los recursos naturales de ambos países, al tiempo que reforzaría sus economías y crearía puestos de trabajo. La distancia más pequeña entre los territorios de Rusia y Estados Unidos a través del estrecho es de unos 82 kilómetros y la profundidad máxima es de 90 metros.

El estrecho de Béring fue descubierto por el explorador ruso Semión Dezhniov en 1648, mucho antes del viaje realizado en 1728 por Vitus Bering, el navegante ruso de origen danés que dio nombre al punto geográfico. Los científicos consideran que los primeros humanos emigraron de Asia a Norteamérica a través de una lengua de tierra cuando el estrecho no estaba cubierto de agua.