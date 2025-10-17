María Corina Machado alaba las "decisivas acciones" de Netanyahu en la Franja de Gaza

La dirigente de la oposición venezolana y última galardonada con el premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha alabado al primer ministro israelí, Benjamin Netanytahu, por "sus decisivas acciones en el transcurso de la guerra" en la Franja de Gaza, donde son ya cerca de 68.000 los muertos por su cruenta ofensiva. Machado ha transmitido a Netanyahu "su más sentido agradecimiento" por cómo ha sabido gestionar el conflicto y le ha felicitado por "sus logros" y el reciente acuerdo para liberar al resto de rehenes que permanecían bajo cautiverio de Hamás, según ha he hecho saber este viernes la oficina del primer ministro israelí.

Conversación con Netanyahu

"La señora Machado agregó que valora la lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela", señala la nota sobre la conversación telefónica que han mantenido. Netanyahu, por su parte, ha felicitado a la dirigente de la oposición venezolana por el reconocimiento del Nobel de la Paz, un galardón para el que ha estado proponiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones de Machado llegan en un momento complejo para Venezuela, que activó este viernes en cuatro estados del occidente de su territorio el plan denominado 'Independencia 200' para la "defensa integral" del país ante la que denuncia como "amenaza" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

Movilización

Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, como parte de las acciones de "preparación" para "seguir ganando la paz", según dijo el presidente, Nicolás Maduro. La operación 'Independencia 200', anunciada en septiembre, se ha activado de manera progresiva desde la semana pasada en más de una decena de regiones, la mayoría costeras, así como en la insular Nueva Esparta, en el sureste del Caribe, y en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Amazonas, este también limítrofe con Brasil.

Zonas operativas

A través de su canal de Telegram, Maduro anunció la activación "integral" de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, una "línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista", según el líder chavista. "Vamos completando toda la preparación para llegar al estado óptimo para la defensa integral de nuestra patria, (...) en perfecta unión de todo nuestro pueblo, de todos los sectores, para ganar la paz y ejercer la soberanía", expresó. En ese sentido, el mandatario agregó que, en "perfecta fusión popular-militar-policial", Venezuela se prepara "para hacer inexpugnable" al territorio. Este jueves, Venezuela activó el plan en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) con el fin, de acuerdo al gobernador de esa región, el chavista Wilmer Rodríguez, de garantizar la "soberanía, paz y protección" de los ciudadanos ante el despliegue de EEUU.

Sistema integral de defensa

Maduro aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está "más unido que nunca" en la defensa de la patria. Asimismo, el jefe de Estado indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana "como parte del sistema integral de defensa nacional". El Gobierno insiste en que la defensa del país también es responsabilidad "del pueblo" y "no solo" de las autoridades. EEUU defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro asegura que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de los recursos del país, como el petróleo.