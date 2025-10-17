GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

En Directo
Los hutíes acusan a personal de la ONU en Yemen de ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos
El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badredín al Huti, ha acusado este jueves a los empleados de la ONU retenidos por el grupo de espiar en favor de Israel y en particular ha denunciado su supuesto "papel fundamental" en los ataques de este país contra altos cargos de las autoridades hutíes, tras anunciar la muerte del jefe de su Estado Mayor.
"Se ha dotado a las células de las organizaciones de dispositivos y medios de espionaje que suelen utilizar los servicios de inteligencia internacionales, y tenemos pruebas de ello, y toda la culpa recae en Naciones Unidas y en aquellas organizaciones que, en lugar de adoptar una postura frente a los estadounidenses e israelíes, han infiltrado y movido a sus miembros", ha asegurado.
Al menos un muerto y siete heridos en ataques israelíes en Líbano
Al menos una persona ha fallecido y otras siete han resultado heridas en varios ataques llevados a cabo por el Ejército israelí contra distintos puntos de Líbano, a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá. El Ministerio de Sanidad ha informado de que una persona ha muerto en el distrito de Baalbek (este), mientras que seis personas han resultado heridas en Nabatié (sur) y otra más en el distrito de Sidón (oeste), según un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.
Trump amenaza con "matar" a miembros de Hamás si no dejan de asesinar personas en Gaza
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con "ir y matar" a los miembros de Hamás en Gaza si el movimiento islamista palestino "continúa matando gente" en ese territorio palestino. "Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo que no estaba previsto en el acuerdo (para un cese del fuego con Israel), no tendremos otra opción que ir a matarlos", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social. Hamás difundió el martes un vídeo que mostraba ejecuciones sumarias de presuntos "colaboradores" en plena calle en Ciudad de Gaza.
Israel prevé abrir la frontera de Rafah este domingo
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, afirmó este jueves en Nápoles (sur de Italia) que el cruce fronterizo de Rafah con Gaza "probablemente será abierto este domingo", mientras continúan los trabajos para su reapertura. "El cruce de Rafah probablemente será abierto este domingo. Estamos realizando todos los acuerdos y preparativos para ello", declaró Sa'ar a los medios al margen de los Diálogos Mediterráneos (MED), un foro sobre seguridad y cooperación regional que se celebra en la ciudad italiana.
Los hutís acusan a personal de ONU de participar en el bombardeo que mató al primer ministro
El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, acusó este jueves a los empleados de la ONU detenidos por su grupo de espiar para Israel y de identificar objetivos para los bombardeos israelís que a finales de agosto mataron al primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, y a una decena de miembros de su gabinete. En un discurso televisado, Al Huti afirmó que estos individuos detenidos por el movimiento insurgente desempeñaron un papel directo en la identificación de objetivos para la campaña de bombardeos de Israel y el ataque aéreo que el pasado 28 de agosto tuvo como blanco una reunión del Gobierno de los hutís.
Israel bombardea presunta infraestructura de Hizbulá en el este y el sur del Líbano
Israel bombardeó este jueves varios puntos del este y el sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo presuntas instalaciones subterráneas pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá. Cazas israelíes lanzaron al menos un ataque contra la localidad de Shmustar, en el oriental Valle de la Bekaa, mientras que también se registraron otras acciones en las zonas meridionales de Ali al Taher o la carretera que une Sharqiya con Kawthariyeh al Siyad, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN). Por su parte, el Ejército israelí anunció en un comunicado ataques contra "infraestructuras subterráneas" que eran utilizadas para el almacenamiento de armas en el Valle de la Bekaa y en el sur del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus ubicaciones específicas.
