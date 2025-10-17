GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Los hutíes acusan a personal de la ONU en Yemen de ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badredín al Huti, ha acusado este jueves a los empleados de la ONU retenidos por el grupo de espiar en favor de Israel y en particular ha denunciado su supuesto "papel fundamental" en los ataques de este país contra altos cargos de las autoridades hutíes, tras anunciar la muerte del jefe de su Estado Mayor.

"Se ha dotado a las células de las organizaciones de dispositivos y medios de espionaje que suelen utilizar los servicios de inteligencia internacionales, y tenemos pruebas de ello, y toda la culpa recae en Naciones Unidas y en aquellas organizaciones que, en lugar de adoptar una postura frente a los estadounidenses e israelíes, han infiltrado y movido a sus miembros", ha asegurado.