El soldado moderno en Ucrania, cada vez más un caballero medieval y autosuficiente

Los militares analizan la guerra ucraniana como ejemplo de las nuevas técnicas de combate. El auge de los drones ha evidenciado que la guerra moderna es tecnológica, y que evolucionará hacia una guerra de robots en la que los soldados están casi aislados en el frente. Al tratarse de una guerra casi individual, el soldado necesita simular la presencia y debe disponer de instrumentos de ataque y autodefensa previstos para una situación próxima a la supervivencia mimética. Altos mandos rusos reconocieron que el soldado moderno casi es un caballero medieval y autosuficiente. Como consecuencia, el frente es una zona desierta y vigilada por drones, con escaso movimiento de tropas y avances en el terreno muy lentos, fruto de operaciones protagonizadas por comandos muy especializados. En este contexto, las fuerzas rusas parecen estar llevando a cabo asaltos mecanizados más grandes durante condiciones climáticas lluviosas y con niebla, lo que complica las operaciones con drones ucranianos. Varias fuentes militares ucranianas a lo largo del otoño de 2025 han discutido cómo las fuerzas rusas han explotado las condiciones climáticas lluviosas que limitan las operaciones con drones de Ucrania.