DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump asegura que India dejará de comprar petróleo de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el primer ministro de India, Narendra Modi, le aseguró que su país cesará la compra de petróleo ruso, como parte de los esfuerzos para reducir los ingresos energéticos de Moscú en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022. Trump dijo que no le gustó que Modi "comprara petróleo a Rusia porque le permite continuar su guerra absurda", durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El republicano dejó claro que el primer ministro indio le dio garantías de que no comprará más petróleo ruso de forma paulatina debido a la dependencia de India de este insumo. India, junto con China, ha sido uno de los mayores importadores de crudo ruso, beneficiándose de precios descontados tras las sanciones occidentales. Trump había impuesto aranceles a las importaciones indias para presionar al país, evitando medidas similares contra China debido a las tensiones comerciales en curso.
China protesta por las sanciones británicas a once empresas acusadas de apoyar a Rusia
China expresó este jueves su "firme oposición" a las sanciones impuestas por el Reino Unido contra once empresas del gigante asiático supuestamente vinculadas al sector energético y militar ruso, y exigió a Londres que "corrija inmediatamente su error y revoque las medidas", informó la Embajada china en el país europeo. En un comunicado publicado en su portal oficial, la legación calificó las sanciones de "acto unilateral sin base en el derecho internacional" y aseguró que "dañan los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas". Añadió que Pekín ha presentado "protestas formales" ante el Gobierno británico en señal de protesta diplomática por la medida.
Cuerpo resta importancia a las amenazas de Trump y dice que el diálogo comercial es con la UE
El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, restó importancia este miércoles a las amenazas de Donald Trump de "castigos" comerciales a España por su bajo aporte a la OTAN y aseguró que el diálogo comercial corresponde a la Unión Europea y su intención es ampliar el acuerdo de agosto para reducir las barreras a más sectores. "Es la Comisión Europea la que negocia los acuerdos comerciales y su implementación se hace efectiva para todos los 27 estados", indicó el ministro en un encuentro con la prensa en Washington. "Quiero trasladar ese mensaje de tranquilidad y de confianza a nuestras empresas. No solo porque estamos, por supuesto, encima de la situación, sino porque también estamos pendientes de cualquier necesidad que puedan tener a lo largo de estos meses que han pasado", desde la implementación del acuerdo entre Estados Unidos y la UE, alcanzado en agosto.
EEUU asegura que la guerra en Ucrania terminará "bajo la responsabilidad" de Trump
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que la guerra en Ucrania terminará "bajo la responsabilidad" del presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que incidió en que todos los miembros de la OTAN deben contribuir a la iniciativa aliada con la que se compra material militar a Washington para enviarlo a Kiev. "Esta guerra no empezó bajo la responsabilidad del presidente Trump, pero terminará bajo su ella", declaró Hegseth durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada hoy en Bruselas. En otro momento de su intervención, Hegseth dijo que si la guerra de Rusia contra Ucrania no termina y "no hay camino a la paz en el corto plazo, entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, dará los pasos necesarios para imponer un coste a Rusia por su continua agresión".
EEUU advierte a Rusia de que impondrá "costes" si no da pasos para la paz en Ucrania
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado este miércoles en un mensaje a Rusia que la guerra debe acabar en Ucrania, avisando de que, si no da pasos en el corto plazo, Washington tomará medidas para "imponer costes" al Kremlin. "Ahora es el momento de poner fin a esta trágica guerra, detener el derramamiento de sangre innecesario y sentarse a la mesa de negociaciones", ha insistido el secretario estadounidense en declaraciones en la reunión del Grupo Contacto para Ucrania, con el que unos 50 países afines a Ucrania suministran ayuda militar a Kiev.
Rusia espera que EEUU comprenda el riesgo de suministrar Tomahawk a Ucrania, según Lavrov
Rusia no ha tratado de convencer a Estados Unidos sobre el riesgo de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania ya que espera que sea consciente de que esto significaría una escalada, afirmó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista con el periódico 'Kommersant'. "No solicitamos ningún encuentro para convencer a la Administración de Estados Unidos de que se trata de un paso muy peligroso. Partimos de que allí hay gente muy inteligente y experimentada que comprende perfectamente todo por sí misma", aseveró. La semana pasada el presidente ruso, Vladímir Putin, pronosticó que el suministro de los Tomahawk a Ucrania significaría una seria escalada con Washington, pero se limitó a asegurar que Rusia respondería reforzando sus defensas antimisiles. Más información, aquí.
La OTAN destaca la unanimidad de aliados e insta a comprar más armas a EEUU para Ucrania
La OTAN destacó este miércoles la "unanimidad" de los 32 aliados en sus compromisos con la Alianza, y les instó a transformarlos en capacidades concretas e incrementar la compra de armas a Estados Unidos para transferírselas a Ucrania. Los ministros de Defensa de la OTAN celebraron una reunión en la que acordaron seguir reforzando su capacidad para cumplir los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya el pasado junio de invertir más en defensa. "Lo bueno es que en La Haya hubo unanimidad, los 32 (aliados), unanimidad total. España estuvo totalmente de acuerdo con los objetivos de capacidades. Así que creo que es importante saberlo", indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa al término de la ministerial.
El soldado moderno en Ucrania, cada vez más un caballero medieval y autosuficiente
Los militares analizan la guerra ucraniana como ejemplo de las nuevas técnicas de combate. El auge de los drones ha evidenciado que la guerra moderna es tecnológica, y que evolucionará hacia una guerra de robots en la que los soldados están casi aislados en el frente. Al tratarse de una guerra casi individual, el soldado necesita simular la presencia y debe disponer de instrumentos de ataque y autodefensa previstos para una situación próxima a la supervivencia mimética. Altos mandos rusos reconocieron que el soldado moderno casi es un caballero medieval y autosuficiente. Como consecuencia, el frente es una zona desierta y vigilada por drones, con escaso movimiento de tropas y avances en el terreno muy lentos, fruto de operaciones protagonizadas por comandos muy especializados. En este contexto, las fuerzas rusas parecen estar llevando a cabo asaltos mecanizados más grandes durante condiciones climáticas lluviosas y con niebla, lo que complica las operaciones con drones ucranianos. Varias fuentes militares ucranianas a lo largo del otoño de 2025 han discutido cómo las fuerzas rusas han explotado las condiciones climáticas lluviosas que limitan las operaciones con drones de Ucrania.
Tomahawks para Ucrania: Zelenski presiona a Rusia con misiles de largo alcance
Los misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk ganan protagonismo como factor catalizador de un posible al fuego en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentará a su homólogo de EEUU, Donald Trump, una nueva estrategia para presionar a Rusia en su reunión en la Casa Blanca el próximo viernes. Esa nueva estrategia se pretende basar, entre otras cosas, en el refuerzo de las capacidades de ataque a larga distancia de Kiev con la transferencia a Ucrania de misiles Tomahawk estadounidenses. Más información, aquí.
Robles no descarta que España participe en compras de material militar de EEUU para Kiev
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, no descartó este miércoles que España participe en el futuro en la iniciativa de la OTAN de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), con la que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Kiev. "Creo que en este momento son más de veinte los países que están pensando en esa posibilidad y España va a ser siempre parte de la solución a los problemas", dijo en declaraciones a la prensa durante la reunión de titulares de Defensa de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.
