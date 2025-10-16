Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, bombardeos e intercambio de muertos

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

La OTAN afina su protocolo contra las intrusiones rusas en su espacio aéreo

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, bombardeos e intercambio de muertos

La OTAN afina su protocolo contra las intrusiones rusas en su espacio aéreo

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Miles de personas marchan en Barcelona en apoyo a Palestina entre fuertes medidas policiales

Hamás dice haber recuperado todos los cuerpos de rehenes israelís a los que pudo acceder

Robles y Rutte quitan hierro a las amenazas de Trump a España por no gastar el 5% del PIB en defensa

