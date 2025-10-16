GAZA, en DIRECTO | Última hora tras el acuerdo de Trump, bombardeos e intercambio de muertos

Tal y como contempla el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelíes han sido liberados y ya se encuentran en Israel. La mediación internacional será clave para consolidar el proceso de paz.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Desarme "quizá violento" El paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, permaneció cerrado el miércoles pese a los informes de su reapertura para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria al territorio palestino, como estipula el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel. El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, expresó su frustración porque la ayuda humanitaria aún no está fluyendo al devastado territorio palestino a pesar del alto el fuego. "Tal y como acordó Israel, deben permitir la llegada masiva de ayuda humanitaria -miles de camiones a la semana- de la que dependen tantas vidas y que el mundo ha exigido", agregó Fletcher. La guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás a suelo israelí el 7 de octubre de 2023, provocó una catástrofe humanitaria en el territorio palestino, que fue asediado por Israel.

Israel amenaza con reanudar los combates si Hamás no entrega todos los restos de rehenes El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que Israel reanudará los combates en la Franja de Gaza si Hamás no respeta el acuerdo del cese el fuego, al considerar que el grupo no ha entregado todos los restos de rehenes. Katz reaccionaba al anuncio del grupo islamista palestino, que afirmó que entregó a Israel los cadáveres de rehenes a los que pudo acceder en la Franja de Gaza, luego de trasladar el miércoles los cuerpos de dos cautivos en el marco del acuerdo de cese el fuego. El ministro lo consideró como una violación del acuerdo que estipula la obligación de Hamás de "entregar todos los rehenes muertos que tengan". La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

EE.UU. niega incumplimiento de Hamás en la entrega de restos de rehenes Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos aseguraron este miércoles que no consideran que Hamás haya incumplido el acuerdo de alto el fuego del presidente, Donald Trump, por la demora en la entrega de los restos de exrehenes retenidos en Gaza. En lugar de sancionar al grupo, la Administración Trump trabaja activamente con mediadores internacionales para proporcionar apoyo logístico e inteligencia que permita localizar los cuerpos que permanecen desaparecidos, muchos de ellos posiblemente enterrados entre los escombros de la guerra que devastó la Franja de Gaza durante los últimos dos años, de acuerdo con altos funcionarios en declaraciones a la prensa. Las declaraciones se realizaron en una llamada de la Casa Blanca a periodistas con dos funcionarios que no pueden ser citados.

Hamás dice que ha entregado los cuerpos de todos los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado este miércoles que ya ha entregado los cuerpos de todos los rehenes fallecidos a los que ha tenido acceso y ha indicado que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado", en el marco del acuerdo con Israel para un alto el fuego tras más de dos años de ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 67.900 palestinos muertos.

CCOO no valora el seguimiento de paros por Gaza: "El objeto de la convocatoria no era paralizar", sino "visibilizar" El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no ha entrado a valorar el seguimiento de los paros parciales por Gaza registrados en la jornada de este miércoles al entender que el "objeto de la convocatoria" no iba sobre "paralizar la producción de bienes y servicios", sino que los trabajadores "visualizaran su reivindicación para exigir el fin del genocidio y un futuro para Palestina". En declaraciones a los medios desde la concentración en la Puerta del Sol de Madrid, Sordo ha señalado que a lo largo del día "se han sucedido concentraciones y actos reivindicativos en cientos y en miles de centros de trabajo de nuestro país".

Francia condena las "ejecuciones sumarias" de Hamás en Gaza Francia condenó este miércoles "las ejecuciones sumarias" llevadas a cabo en los últimos días en Gaza por Hamás, después de que el grupo islamista publicó un video que mostraba varias ejecuciones de personas presentadas como colaboradoras de Israel. "Francia condena enérgicamente las ejecuciones sumarias perpetradas por Hamás en los últimos días en Gaza", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. "Los incidentes armados que se han producido en los últimos días son especialmente preocupantes", agregó.

Los bancos comenzarán a funcionar a partir de mañana en la Franja de Gaza Los bancos comenzarán a retomar de forma gradual sus servicios en la Franja de Gaza a partir de este jueves, tras la puesta en marcha del alto al fuego, informó este miércoles la Autoridad Monetaria Palestina (PMA, en inglés). El organismo monetario dio instrucciones a los bancos que operan en el enclave para que comiencen a proporcionar de nuevo servicios financieros y bancarios desde mañana por la mañana. Sin bancos en funcionamiento por la ofensiva israelí, los gazatíes se ven obligados a pagar una alta tasa a cambistas y en el mercado negro para conseguir efectivo.

Alemania califica de "terrorismo contra la población" las ejecuciones sumarias de Hamás El Ministerio de Exteriores de Alemania calificó este miércoles de "terrorismo contra la población" de Gaza las ejecuciones sumarias por fuerzas del grupo islamista palestino Hamás de miembros de presuntos grupos rebeldes acusados de cooperar con Israel, de las que han circulado imágenes en Internet en los últimos días. "Las imágenes demuestran y subrayan una vez más claramente lo que ya hemos dicho en el pasado: que con Hamás nos las vemos con una organización terrorista. Estas ejecuciones arbitrarias no son otra cosa que terrorismo contra la población", declaró un portavoz, Josef Hinterseher, en una rueda de prensa en Berlín.

Presidente del Consejo Nacional Palestino condena las ejecuciones de Hamás en Gaza El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, condenó este miércoles las ejecuciones perpetradas por milicianos de Hamás contra clanes locales en la Franja de Gaza, recogió la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. Fattouh, que está considerado como el sucesor de Mahmud Abás en la presidencia palestina, afirmó que estas ejecuciones constituyen un ajuste de cuentas interno que "socava la unidad nacional" y van en contra de los principios del pueblo palestino.