Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro este viernes

Tomahawks para Ucrania: Zelenski propondrá a Trump en Washington presionar a Rusia con misiles de largo alcance

Sigue la guerra de Ucrania, AL MINUTO

Misil Tomahawk.

Misil Tomahawk.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk ganan protagonismo como factor catalizador de un posible al fuego en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentará a su homólogo de EEUU, Donald Trump, una nueva estrategia para presionar a Rusia en su reunión en la Casa Blanca el próximo viernes. Esa nueva estrategia se pretende basar, entre otras cosas, en el refuerzo de las capacidades de ataque a larga distancia de Kiev con la transferencia a Ucrania de misiles Tomahawk estadounidenses.

"Menos palabras y más capacidad de ataque de larga distancia. Después de que Rusia saboteara el proceso diplomático iniciado por el presidente Donald Trump, la Casa Blanca está buscando una nueva vía a la paz", escribió en X el asesor de Zelenski Mijailo Podoliak. El asesor presidencial ucraniano agregó que la delegación ucraniana encabezada por el jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, y por la primera ministra, Yulia Sviridenko, que ya se está reuniendo en EEUU con representantes de la Administración de Trump "está presentando una estrategia para elevar el coste de la guerra para el agresor".

Características del Tomahawk

El uso de misiles Tomahawk por parte de Ucrania supone una amenaza suplementaria para Rusia. El alcance de las últimas versiones de estos misiles es de unos 2.500 kilómetros por lo que los ataques desde Ucrania pueden alcanzar Moscú y zonas muy alejadas del actual frente. Las últimas versiones de este misil están equipadas con un sistema de precisión en tiempo real contra objetivos armados móviles. Son capaces de transportar y diseminar bombas a lo largo de su trayectoria. Se han desarrollado también nuevas cabezas antibunkers, que permiten penetrar al misil bajo tierra y gracias a unos sensores que detectan el aire, revientan dentro del búnker. La precisión de los misiles Tomahawk es tan alta que es capaz de impactar en un objetivo de 25 centímetros de diámetro tras un trayecto de cientos de kilómetros.

La misión de esta delegación alcanzará su punto culminante este viernes con la reunión que Zelenski espera mantener con Trump en Washington. "Los instrumentos son bien conocidos: misiles de crucero, producción conjunta de drones y defensas aéreas reforzadas", dijo Podoliak sobre algunos de los temas que está abordando la delegación ucraniana. Hace dos semanas Putin advirtió a EEUU contra el envío de misiles Tomahawk, que dañaría irremediablemente las relaciones bilaterales, pero después el Kremlin apoyó la concesión del Nobel de la Paz al líder estadounidense. Moscú se sigue cuidando mucho de criticar a Trump, centrando todas sus críticas en el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Temor a ataques contra infraestructuras energéticas

Podoliak también mencionó explícitamente los ataques a refinerías y a fábricas militares rusas que Ucrania lanza prácticamente a diario para socavar la economía y la capacidad de guerra del enemigo. Según reveló recientemente 'Financial Times', la Administración de Trump ayuda desde julio a Ucrania en estos ataques con información de inteligencia y otros elementos necesarios para la planificación.

El asesor de Zelenski también hizo referencia directa en su mensaje en X a los misiles Tomahawk que ha pedido Kiev y que Trump estudia enviar a Ucrania para forzar a Rusia a sentarse a negociar el final de la guerra. "Sí, los Tomahawk no son un arma universal y tienen limitaciones técnicas. Pero no se trata de si algo es posible o no. Se trata de lo que es necesario", dijo Podoliak, que agregó que Ucrania propone "un acuerdo justo" por el que Kiev "reduce el riesgo para todo Occidente, Europa paga por su propia seguridad y EEUU se beneficia suministrando armamento". Podoliak aludía al programa ya en marcha por el que EEUU vuelve a enviar armamento a Ucrania pagado con dinero de países europeos. Kiev aspira a incluir misiles Tomahawk en el armamento que recibe con este modelo. "Queremos paz, así que debemos proyectar poder bien adentro en el corazón de Rusia", concluyó el consejero de Zelenski su mensaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hamás libera a todos los rehenes vivos e Israel entrega a 2.000 prisioneros palestinos
  2. Sánchez saluda por primera vez a Trump, que elogia el 'fantástico trabajo' de España en la cuestión de Gaza
  3. Alto el fuego en Gaza, en directo: última hora de acuerdo de tregua entre Israel y Hamás
  4. Entrega de rehenes de Israel, en directo: última hora de la liberación por Hamas y reacciones al acuerdo de paz
  5. Entrega de rehenes y firma de la paz para Gaza, en directo: última hora de la cumbre de Egipto, Trump y el alto el fuego entre Israel y Hamás
  6. DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos
  7. ¿Por qué no se quiere investigar lo que pasó el 7 de octubre?
  8. Tensión en Gaza pese al alto el fuego: nueve muertos por ataques del Ejército israelí

La lenta entrega de los cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás hace tambalear el alto el fuego en Gaza

La lenta entrega de los cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás hace tambalear el alto el fuego en Gaza

DIRECTO UCRANIA | Robles no descarta que España participe en compras de material militar de EEUU para Kiev

DIRECTO UCRANIA | Robles no descarta que España participe en compras de material militar de EEUU para Kiev

DIRECTO GAZA | El Ejército de EEUU insta a Hamás que cese ataques a civiles en Gaza y deponga las armas

DIRECTO GAZA | El Ejército de EEUU insta a Hamás que cese ataques a civiles en Gaza y deponga las armas

Putin recibe por primera vez al presidente interino de Siria en Moscú tras el final de la guerra

Putin recibe por primera vez al presidente interino de Siria en Moscú tras el final de la guerra

China y EEUU llevan su guerra comercial al mar

China y EEUU llevan su guerra comercial al mar

Máximo Torero, economista jefe de la FAO: "Necesitaremos planes rápidos de reconstrucción para recuperar el 80% de la infraestructura agrícola de Gaza"

Máximo Torero, economista jefe de la FAO: "Necesitaremos planes rápidos de reconstrucción para recuperar el 80% de la infraestructura agrícola de Gaza"

Tomahawks para Ucrania: Zelenski propondrá a Trump en Washington presionar a Rusia con misiles de largo alcance

Tomahawks para Ucrania: Zelenski propondrá a Trump en Washington presionar a Rusia con misiles de largo alcance

Alemania introduce la "jubilación activa" para compensar el golpe al sistema de los 'boomers'

Alemania introduce la "jubilación activa" para compensar el golpe al sistema de los 'boomers'