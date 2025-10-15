Tomahawks para Ucrania: Zelenski propondrá a Trump en Washington presionar a Rusia con misiles de largo alcance

Los misiles de largo alcance estadounidenses Tomahawk ganan protagonismo como factor catalizador de un posible al fuego en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentará a su homólogo de EEUU, Donald Trump, una nueva estrategia para presionar a Rusia en su reunión en la Casa Blanca el próximo viernes. Esa nueva estrategia se pretende basar, entre otras cosas, en el refuerzo de las capacidades de ataque a larga distancia de Kiev con la transferencia a Ucrania de misiles Tomahawk estadounidenses.

"Menos palabras y más capacidad de ataque de larga distancia. Después de que Rusia saboteara el proceso diplomático iniciado por el presidente Donald Trump, la Casa Blanca está buscando una nueva vía a la paz", escribió en X el asesor de Zelenski Mijailo Podoliak. El asesor presidencial ucraniano agregó que la delegación ucraniana encabezada por el jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, y por la primera ministra, Yulia Sviridenko, que ya se está reuniendo en EEUU con representantes de la Administración de Trump "está presentando una estrategia para elevar el coste de la guerra para el agresor".

Características del Tomahawk

El uso de misiles Tomahawk por parte de Ucrania supone una amenaza suplementaria para Rusia. El alcance de las últimas versiones de estos misiles es de unos 2.500 kilómetros por lo que los ataques desde Ucrania pueden alcanzar Moscú y zonas muy alejadas del actual frente. Las últimas versiones de este misil están equipadas con un sistema de precisión en tiempo real contra objetivos armados móviles. Son capaces de transportar y diseminar bombas a lo largo de su trayectoria. Se han desarrollado también nuevas cabezas antibunkers, que permiten penetrar al misil bajo tierra y gracias a unos sensores que detectan el aire, revientan dentro del búnker. La precisión de los misiles Tomahawk es tan alta que es capaz de impactar en un objetivo de 25 centímetros de diámetro tras un trayecto de cientos de kilómetros.

La misión de esta delegación alcanzará su punto culminante este viernes con la reunión que Zelenski espera mantener con Trump en Washington. "Los instrumentos son bien conocidos: misiles de crucero, producción conjunta de drones y defensas aéreas reforzadas", dijo Podoliak sobre algunos de los temas que está abordando la delegación ucraniana. Hace dos semanas Putin advirtió a EEUU contra el envío de misiles Tomahawk, que dañaría irremediablemente las relaciones bilaterales, pero después el Kremlin apoyó la concesión del Nobel de la Paz al líder estadounidense. Moscú se sigue cuidando mucho de criticar a Trump, centrando todas sus críticas en el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Temor a ataques contra infraestructuras energéticas

Podoliak también mencionó explícitamente los ataques a refinerías y a fábricas militares rusas que Ucrania lanza prácticamente a diario para socavar la economía y la capacidad de guerra del enemigo. Según reveló recientemente 'Financial Times', la Administración de Trump ayuda desde julio a Ucrania en estos ataques con información de inteligencia y otros elementos necesarios para la planificación.

El asesor de Zelenski también hizo referencia directa en su mensaje en X a los misiles Tomahawk que ha pedido Kiev y que Trump estudia enviar a Ucrania para forzar a Rusia a sentarse a negociar el final de la guerra. "Sí, los Tomahawk no son un arma universal y tienen limitaciones técnicas. Pero no se trata de si algo es posible o no. Se trata de lo que es necesario", dijo Podoliak, que agregó que Ucrania propone "un acuerdo justo" por el que Kiev "reduce el riesgo para todo Occidente, Europa paga por su propia seguridad y EEUU se beneficia suministrando armamento". Podoliak aludía al programa ya en marcha por el que EEUU vuelve a enviar armamento a Ucrania pagado con dinero de países europeos. Kiev aspira a incluir misiles Tomahawk en el armamento que recibe con este modelo. "Queremos paz, así que debemos proyectar poder bien adentro en el corazón de Rusia", concluyó el consejero de Zelenski su mensaje.