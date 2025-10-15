DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania urge a los aliados a cortar el suministro de piezas para drones rusos e iranís
Ucrania pidió este martes a sus aliados que cierren las lagunas legales que permiten que piezas fabricadas en sus países acaben en drones rusos de diseño iraní que atacan su territorio, durante la presentación en el Parlamento británico de uno de esos aparatos, el Shahed-136. El encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en el Reino Unido, Eduard Fesko, participó en un acto en el que se mostró por primera vez en Europa uno de esos drones, traído a Londres por la organización estadounidense Unidos contra Irán Nuclear (UANI, en inglés) con apoyo del Gobierno polaco, tras haber sido expuesto inicialmente en Estados Unidos. En el evento también intervinieron el fundador de UANI, Mark Wallace, el ministro de Exteriores y viceprimer ministro de Polonia, Radek Sikorski, y el diputado conservador británico Tom Tugendhat.
Los ataques rusos provocan cortes de luz en nueve regiones ucranianas
Los ataques rusos de la noche pasada contra las infraestructuras eléctricas de Ucrania han obligado a introducir cortes de electricidad de emergencia en nueve de las regiones del país invadido, según informó este martes el Ministerio de Energía. Debido a la situación difícil provocada en la red eléctrica por los bombardeos rusos se han aplicado interrupciones de emergencia en Sumi (norte), Járkov (noreste), Poltava y Dnipropetrovsk (centro) y parcialmente en Kiev, Kirovograd y Cherkasi (centro). En la región de Zaporiyia (sur), las restricciones solo afectan a los consumidores industriales, mientras que en Cherníguiv se han establecido turnos rotatorios para los cortes de suministro, anunció la institución en Telegram.
Rusia derriba 40 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del martes 40 drones de ala fija sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal Telegram. Según el parte castrense, el mayor número de derribos se registró en las regiones de Bélgorod y Vorónezh -ambas limítrofes con Ucrania-, donde fueron interceptados y destruidos 17 y 12 drones, respectivamente. Las defensas antiaéreas, añadió Defensa, abatieron dos aparatos no tripulados sobre Crimea y otros tres sobre el mar Negro, cuyas aguas bañan la península anexionada por Moscú en 2014.
Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso
Un ataque ruso con bombas guiadas de precisión KAB ha herido este lunes al menos a cuatro personas y dejado sin electricidad a tres distritos de la ciudad ucraniana de Járkov, obligando al traslado de más de medio centenar de pacientes ingresados en un hospital de la segunda mayor urbe del país."El enemigo ha golpeado Járkov con KABs", ha afirmado el alcalde de la ciudad, Ígor Terejov, a través de su canal de Telegram, en el que ha informado también de un "gran incendio" en el distrito de Saltiv a causa del bombardeo.El regidor ha alertado de "un impacto en la zona de un centro médico", señalando que ya "previamente, una de sus dependencias estaba destruida". "Los 57 pacientes que se encontraban en el hospital en el momento del ataque enemigo con KAB han sido trasladados a otro centro médico", ha afirmado, señalando que "los médicos les están realizando exámenes adicionales para detectar lesiones y reacciones de estrés agudo".
Zelenski se reunirá con Trump en Washington para abordar defensa aérea y los tomahawk
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará en Washington a su homólogo de EEUU, Donald Trump, el viernes, en un encuentro presentado este lunes por el mandatario ucraniano que servirá para analizar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, además de para mantener contactos con empresarios y políticos estadounidenses. Aunque se mostró reacio a compartir información sobre el contenido de la visita, Zelenski sí señaló que, en ese viaje a Washington, "el gran tema es la defensa aérea" y la "posibilidad de ejercer presión sobre Rusia a larga distancia".
